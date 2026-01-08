Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
POP 30 Slovenija Črna kronika Tujina Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Čas za zemljo Ceste TV spored
Voyo.si
Dejstva

Zakaj za gradbeno dovoljenje v eni občini 14, v drugi pa 20 tisoč evrov?

Ljubljana, 08. 01. 2026 06.00 pred 1 uro 5 min branja 0

Avtor:
Neža Steiner
neza_hiša (ne uporabljaj)

Gradnja družinske hiše je življenjski projekt, pravita Dolenjca Damjan Krese in Urška Kralj. Svojo hišo, ki je v 4. gradbeni fazi, sta zgradila v okolici Novega mesta. Kako bi bilo, če bi enako hišo postavili v Ljubljani? V prestolnici je komunalni prispevek dražji, postopki pa so daljši. Stroški, postopki in čakalne dobe se med občinami močno razlikujejo – pri komunalnem prispevku za več tisoč evrov, pri gradbenem dovoljenju pa za več mesecev.

Življenjski projekt gradnje družinske hiše sta Dolenjca Damjan Krese in Urška Kralj začela, ko sta leta 2022 kupila parcelo v naselju, 15 minut oddaljenem od Novega mesta. Za parcelo, veliko 2400 kvadratnih metrov oziroma 600 kvadratnih metrov zazidljivih površin, sta odštela 70.000 evrov. "Sva izbirala lokacijo glede na prisotnost ostale infrastrukture, šole, trgovine, dostop do avtoceste do urbanega območja," pojasnjuje Urška.

Načrte in zasnovo sta zaupala ljubljanskemu arhitekturnemu biroju AAb Arhitektura. "V samem štartu nama je bilo ključno, da najdeva dobrega arhitekta. Načrt je bistven, da pri gradnji ni nobenih zapletov in težav. In je šlo relativno zelo hitro. V pol leta smo imeli vse." Gradbeno dovoljenje sta pridobila v letu 2023, danes pa sta že v četrti gradbeni fazi, tik pred vselitvijo. To pomeni, da ju čakajo še notranja tla, oprema in ureditev okolice. Gre za 240 kvadratnih metrov veliko družinsko hišo v dveh nadstropjih, brez mansarde, z galerijo, bralnim kotičkom in pisarno. "Luksuz ni. Je pa družinska hiša, taka prijetna," dodata. Pričakujeta, da bosta za celotno investicijo odštela 400.000 evrov.

V rubriki 24UR Dejstva tudi o cenah komunalnih odpadkov in podražitvah vrtcev.

Komunalni prispevek – visok, a neizogiben strošek

Komunalni prispevek, torej strošek, ki ga mora investitor poravnati občini, preden začne graditi, je bil za par pomemben del investicije. Plačala sta dobrih 14 tisoč evrov. "Ni zanemarljiv, je kar visok strošek. Če si želiš tak življenjski projekt, ga moraš preživeti. To je pač neke vrste davek, brez katerega ne gre," pravi Damjan. Kljub temu ga vidita kot manjši del celotnega stroška investicije.

Enaka hiša v Ljubljani - 24.000 evrov

Če bi enako hišo postavili v Ljubljani, bi bil strošek bistveno višji. Prestolnica ima namreč enega najvišjih komunalnih prispevkov v državi. "V Ljubljani bi definitivno govorili okrog 24 tisoč evrov," pojasnjuje arhitektka Tjaša Mohar Plavec iz arhitekturnega biroja AAB. Tudi dlje bi čakala na gradbeno dovoljenje. "V Ljubljani danes strankam že vnaprej povem, da traja približno leto in pol, do skoraj dve leti, da pridemo do gradbenega dovoljenja. Medtem ko so recimo kakšne manjše občine, primer Dolenjska, Novo mesto, Kočevje, ene izmed bolj učinkovitih pri obravnavi vlog." Čeprav ima Ljubljana več referentov kot manjše občine, to ne pomeni hitrejše obravnave. "Spekter vlog je tam tako širok, da pride do zastojev," pojasnjuje.

Enaka hiša, povsem druga cena

V mestnih občinah smo preverili, koliko bi nas stal komunalni prispevek za 200 m2 veliko hišo, ki stoji na 600 m2 veliki parceli. Podatki, ki smo jih zbrali, kažejo velike razlike. Ljubljana je na vrhu s skoraj 19.600 evri, sledijo Koper, Maribor, Celje in Kranj, kjer se zneski gibljejo med 14 in 18 tisoč evri. Ptujčani plačajo trikrat manj kot v prestolnici. Sicer se cene znotraj občine lahko razlikujejo. Denimo v Novi Gorici v naselju znaša 9.785 evrov, v naselju Lokovec pa 5.221 evrov. Na drugi strani je Krško, kjer komunalni prispevek za enodružinsko hišo znaša okoli 5.800 evrov v območju splošnega odloka in v enem izmed posebnih programov 7.600 evrov. Zanimive so občine v neposredni bližini prestolnice. V Trzinu plačajo 14.377 evrov, v Domžalah še manj - 13.861 evrov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Med najcenejšimi občinami so denimo Dobje, kjer bi za komunalni prispevek plačali 2.707 evrov, Bistrica ob Sotli in Rogaška Slatina.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pri enodružinskih hišah komunalni prispevek običajno predstavlja okoli 10 odstotkov celotne investicije (brez nakupa parcele). Pri večstanovanjskih objektih pa zneski hitro narastejo, dodaja Tjaša Mohar Plavec. "Recimo za večstanovanjski objekt je bil v Rakovi Jelši komunalni prispevek okrog 40.000, 50.000 evrov."

Razlog za selitev v drugo občino?

Na vprašanje, ali bi se Damjan Krese in Urška Kralj odločila za drugo občino, če bi komunalni prispevek znašal več kot 20 tisoč evrov, ali bi na dovoljenje čakala dve leti, odgovarjata, da sta v prvi vrsti Dolenjca in ne bi želela zapustiti regije. "Slovenske občine so majhne in praktično se 10 minut dlje voziš iz druge občine, pa si še vedno fleksibilen."

Tjaša Mohar Plavec razume, da če si znotraj ene občine, se nimaš želje premikati samo zaradi komunalnega prispevka. "Medtem ko se v Ljubljani stranka lahko premakne na obrobje Ljubljane, ali Vrhniko, Domžale." Nekatere občine, kot so Mengeš, Domžale ali Trzin, so po njenih besedah že dobro osvojile nove postopke in so investitorjem prijaznejše.

Na gradbeno dovoljenje čakajo najdlje v Sežani in najmanj v Ljutomeru

Koliko časa čakamo na gradbeno dovoljenje, se med upravnimi enotami oziroma občinami močno razlikuje. Lani so najhitreje dovoljenje dobili v Ljutomeru, kjer so čakali v povprečju 30 dni. Najdlje so čakali v Sežani - 147 dni. V Ljubljani so še leta 2024 občani čakali 175 dni, lani precej manj - 103 dni, kažejo podatki ministrstva za javno upravo. V povprečju smo sicer na vseh upravnih enotah čakali 92 dni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po besedah Tjaše Mohar Plavec so poseben izziv primorske občine, kjer ponekod še vedno uporabljajo stare prostorske akte. Posledica so še daljši postopki in več dopolnitev. Zgodilo se je že, pojasnjuje, da je stranka zaradi dolgega postopka obupala nad izvedbo. "Na Primorskem je bil ta specifičen primer, ko je stranka želela sicer izvesti rekonstrukcijo, pa potem po skoraj letu dni še nismo praktično nikamor prišli."

Arhitektka poudarja, da je njihova vloga ključna že pred idejno zasnovo. "Če so konkretni načrti, konkretni popisi, se veliko lažje išče izvajalce. In je manj nepredvidenih stroškov med samo gradnjo. Se velikokrat zgodi, da stranka po gradbenem dovoljenju pridobi kredit za gradnjo. Recimo, da sama financira do gradbenega dovoljenja stroške projekta, potem pa s samo izvedbo pridobi od banke kredit. In tukaj smo lahko v veliki zadregi, če se oceni investicija recimo na 200 tisoč evrov, potem že pri tretji gradbeni fazi pridemo na to mejno vrednost."

dejstva neza
komunalni prispevek gradbeno dovoljenje občine gradnja hiša
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Srce parajoča izkušnja mame, ki je izgubila hčerko
Očetovstvo je zvezdnika spremenilo v bolj čustvenega moškega
Očetovstvo je zvezdnika spremenilo v bolj čustvenega moškega
Rodila je 'orjaka': dojenček je tehtal skoraj 6 kilogramov
Rodila je 'orjaka': dojenček je tehtal skoraj 6 kilogramov
Hči Michaela Schumacherja z ganljivim sporočilom
Hči Michaela Schumacherja z ganljivim sporočilom
zadovoljna
Portal
Svoje ljubezni že dolgo ne skrivata več
Dnevni horoskop: Škorpijoni čutijo bolečino, raki postavljajo meje
Dnevni horoskop: Škorpijoni čutijo bolečino, raki postavljajo meje
Kaj nam danes sporoča narodnozabavna glasba?
Kaj nam danes sporoča narodnozabavna glasba?
Plašč z vzorcem, ki bo vladal letu 2026
Plašč z vzorcem, ki bo vladal letu 2026
vizita
Portal
Nočne more kot znak?
Pogost znak 'srčnega infarkta' je pri maratoncih dejansko lahko nenevaren
Pogost znak 'srčnega infarkta' je pri maratoncih dejansko lahko nenevaren
Vrtoglavica ob vstajanju: ključen telesni mehanizem, ki ga ne smemo spregledati
Vrtoglavica ob vstajanju: ključen telesni mehanizem, ki ga ne smemo spregledati
Presenetljivo odkritje: materine celice ostanejo v telesu vse življenje
Presenetljivo odkritje: materine celice ostanejo v telesu vse življenje
cekin
Portal
Katere pokojnine bodo višje?
Z urejanjem nohtov do milijonov
Z urejanjem nohtov do milijonov
Kako Američani ščitijo premoženje pred negotovostjo?
Kako Američani ščitijo premoženje pred negotovostjo?
Zakaj vas klicaji, emotikoni in 'poljubčki' v e-pošti lahko stanejo ugleda na delovnem mestu
Zakaj vas klicaji, emotikoni in 'poljubčki' v e-pošti lahko stanejo ugleda na delovnem mestu
moskisvet
Portal
Bila je ena najlepših žensk na svetu
Avtomobili, ki jih lahko kupite samo še letos
Avtomobili, ki jih lahko kupite samo še letos
Škandal v Hollywoodu: 'Ne želim miloščine'
Škandal v Hollywoodu: 'Ne želim miloščine'
Najpomembnejši kulturni dogodki v Sloveniji v letu 2026
Najpomembnejši kulturni dogodki v Sloveniji v letu 2026
dominvrt
Portal
Tako lahko mokra oblačila posušimo na zraku tudi pozimi
Smrtna nevarnost za pse: kemikalija, ki ogroža življenje
Smrtna nevarnost za pse: kemikalija, ki ogroža življenje
Notranji oblikovalci razkrivajo: tako osvežite dom po praznikih
Notranji oblikovalci razkrivajo: tako osvežite dom po praznikih
Prihaja peklenski mraz, ki je zanje lahko usoden
Prihaja peklenski mraz, ki je zanje lahko usoden
okusno
Portal
7 napak, ki jih vsi delamo s papirjem za peko
To juho si januarja želi vaše telo (in pripravljena je v pol ure)
To juho si januarja želi vaše telo (in pripravljena je v pol ure)
Hitra sladica za sprostitev po napornem dnevu
Hitra sladica za sprostitev po napornem dnevu
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
voyo
Portal
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445