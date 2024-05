Grošelj, Tomičeva, Lipušček: koliko lobistov želi v Bruslju vplivati na zakonodajo?

V oddaji 24UR ZVEČER je v četrtek potekalo tretje predvolilno soočenje, na katerem so svoja stališča soočili nosilka liste Nič od tega Violeta Tomič, nosilec liste Zeleni Slovenije Klemen Grošelj ter nosilec liste DeSUS in Dobre države Uroš Lipušček. Koliko imamo lobistov? Se je res 10 milijonov Ukrajincev izselilo? Kaj kažejo podatki o umrlih?

Koliko je lobistov? Po mnenju Violete Tomič, nosilke liste Nič od tega, ima evropski parlament zelo malo moči, kajti tako je, kot se odloči Evropska komisija. "Vladajo skupaj z 12 tisoč registriranimi lobisti, ki se nahajajo v Bruslju."

Evropski parlament, Svet Evropske unije in Evropska komisija imajo skupni register za preglednost, ki zajema lobiste, torej skupine in organizacije, ki poskušajo vplivati na oblikovanje ali izvajanje politike in zakonodaje EU. Izjava Violete Tomič drži, trenutno je registriranih 12.631 lobistov.

Pri tem nosilec liste Zeleni Slovenije Klemen Grošelj izpostavi, da je lobistov malo več kot 12 tisoč.

Evropsko računsko sodišče v poročilu o lobiranju pri institucijah EU opozarja, da ima sistem za preglednost vrzeli, saj lahko lobistični stiki register zaobidejo. Revizorji izpostavljajo, da morajo biti lobisti registrirani samo za sestanke z uslužbenci na najvišjih položajih in da je treba poročati zgolj o vnaprej načrtovanih sestankih. Spontanih sestankov, nenačrtovanih telefonskih klicev in elektronske pošte ni treba uradno evidentirati, za sestanke z uslužbenci, ki so podrejeni generalnemu direktorju, torej večina zaposlenih, pa se lobistom ni treba registrirati. Zato je pravilno sklepanje Grošlja, da je lobistov dejansko več kot 12 tisoč.

Koliko umrlih, koliko razseljenih? Po besedah nosilca liste Desus in Dobra država Uroša Lipuščka je med vojno v Ukrajini doslej umrlo "najmanj 500.000 mladih fantov, narodi izginjajo pred našimi očmi", podatku je dodal, da se je nekaj 10 milijonov Ukrajincev v tem času izselilo. Navedbo je podprla Tomičeva, ki je dejala, da zunaj Ukrajine živi že več kot 10 milijonov Ukrajincev.

V zadnjem poročilu misije Združenih narodov za spremljanje človekovih pravic v Ukrajini so februarja potrdili 30.457 žrtev, od tega 10.582 smrti in skoraj 20 tisoč ranjenih. Kot so opozorili, je dejansko število, tudi smrti, najverjetneje bistveno višje. Po podatkih OZN je med vojno v Ukrajini humanitarno pomoč doslej potrebovalo že več kot 14 milijonov ljudi. Notranje razseljenih je skoraj štiri milijone prebivalcev, 6,5 milijona je beguncev, ki so zbežali v sosednje države, največ jih še danes živi na Poljskem, Madžarskem, v Moldaviji, številni so odšli po vsem svetu. Lipušček in Tomičeva ne navajata točnih podatkov, zato smo njuni izjavi na dejstvomeru označili z ne drži.

Dejstvomer ne drži

Koliko za JEK 2? Grošlja je pri oceni stroška za gradnjo JEK 2, ki ga je pripravila Gen energija, zmotilo, "da imamo zdaj razpon v tehnologiji od 1000 Mwh bloka do 1650 Mwh, ceno od 9,6 mrd. do 16,4 mrd. Tukaj bi volivci zaslužili bolj natančno tehnološko in finančno konstrukcijo projekta."

A številke so naslednje: razpon elektrarne moči je Grošelj pravilno navajal, zmotil pa se je pri strošku gradnje. Namreč Gen energija vrednost investicije ocenjuje med 9,3 in 15,4 milijarde evrov.

Potresno nevarno? Lipušček izpostavlja, da je francoski inštitut za varnost ocenil, da jedrska centrala leži na nevarni potresni prelomnici, zato se mora stroka o tem izreči.

Francoski Inštitut za jedrsko in sevalno varnost IRSN (ustanova, ki svetuje upravnim organom s področja jedrske varnosti) je v letu 2013 v pismu NEK zapisal, da lokacija v Krškem ni primerna za gradnjo jedrske elektrarne, ker je v bližini aktivne tektonske prelomnice Libna.

Za novo jedrsko elektrarno pa, da bi morali poiskati drugo lokacijo, so pismo povzeli v Fokusu - društvu za sonaraven razvoj.