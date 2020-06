Boj za demografski sklad – kdo bo upravljal z državnimi milijoni, SDS ali DeSUS?

Demografski sklad. Od leta 2012 na politični mizi. Vlagali so osnutke, kopja pa so se lomila zaradi razlik v stališčih, kateri del državnega premoženja gre v demografski sklad. Zvrstilo se je pet vlad: dve Janševi, vlada Bratuškove, Cerarjeva in Šarčeva, ki so demografski sklad zapisovale v koalicijske pogodbe, sklada pa zaradi prevelikih razhajanj nikoli ustanovile. In to kljub temu da ga je z rokom dveh let določila reforma ZPIZ-2 leta 2012.

S posebnim zakonom bi se tako v roku dveh let po uveljavitvi ZPIZ-2 moralo urediti delovanje in financiranje demografskega rezervnega sklada. Do roka, torej konca leta 2014, sklada niso ustanovili.

Kot so zapisali v Belo knjigo o pokojninah leta 2016, je po vzoru nekaterih drugih članic EU zakonodajalec pri sprejetju pokojninske reforme leta 2012 odločil, " da se obvezno zavarovanje financira tudi iz demografskega rezervnega sklada in drugih virov, določenih s tem zakonom".

Vlade so se zgledovale po Norvežanih, ki so sklad ustanovili že na začetku 90. let. Upravlja ga norveška centralna banka, določeno obdobje pa se je imenoval celo Naftni sklad, saj so vanj usmerili dobičke od nafte. Norveški sklad ima okoli tisoč milijard evrov premoženja, dve tretjini so lastniške naložbe, tretjina fiksni prihodki.

Leta 2013 so poskušali preoblikovati KAD v rezervni demografski sklad, česar pa nato niso uresničili. Pozneje so sprejeli tudi Zakon o Slovenskem državnem holdingu, ki je določil, da se KAD najpozneje do 31. decembra 2015 preoblikuje v neodvisni avtonomni demografski rezervni sklad, zgodilo se ni nič.

Osem let pozneje se v ozadju bije bitka, koliko in še enkrat več, čigavo državno premoženje bodo prenesli na sklad, predvsem pa, kdo bo šef upravljanja z državnimi milijoni. Po kuloarjih je govoric ogromno, a smo od več sogovornikov izvedeli, da Desus večjih možnosti za vodenje nima, niti da bi v večjem obsegu upoštevali njihove pripombe. Sklad naj bi vodil SDS, omenjajo Marka Pogačnika , ki pa je na naše vprašanje odvrnil: " Ne da bi vedel, to so zgolj špekulacije."

SDS je predlagal, da bi na demografski sklad prenesli celotno državno premoženje." Večina prihodkov od tega premoženja, bodisi ko gre za prodajo tega premoženja bodisi ko gre za najemnine, dividende in druge prihodke kapitala od premoženja, ki je v tem skladu, bi se namenila za izplačevanje pokojnin ," je ob predstavitvi zakona dejal predsednik SDS Janez Janša . S tem predlogom bi, kot je dejal Janša, poenostavili upravljanje celotnega državnega premoženja, ki je razdeljeno na SDH, družbo za upravljanje, različne sklade in deleže, ki so na različnih mestih.

Predloga zakonov SDS in Desus sta se precej razlikovala. Desus je takrat zatrdil, da demografski sklad ne sme biti 'prazen žakelj', nanj bi prenesli strateške naložbe države: Zavarovalnica Triglav, Telekom Slovenije, Gen energija, Krka, Modra zavarovalnica, Luka Koper, Petrol in Geoplin, Terme Olimia, saj da bi le tako dolgoročno zagotovili pokojnine za poznejše generacije upokojencev. Demografski sklad bi bil novi upravljavec državnih naložb, Slovenski državni holding (SDH) pa bi ohranil vlogo centralnega upravljavca državnega premoženja.

Če so v Desusu predlog SDS iz lanskega leta zavrnili zaradi celotnega premoženja v skladu, je pričakovati, da naj bi prav takšen predlog zdaj obveljal kot vladni. Uradnih informacij ni, Pivčeva nam je omenjala analizo prednosti in slabosti, ki da so jo opravili v Desusu, podrobnosti še ne razkrije, pove pa, da bodo na sklad prenesli največ državnega premoženja, kolikor se bo dalo. Predlog naj bi šel v smeri, da bi se SDH, ki naj bi se preoblikoval v Demografski sklad, priključili DUTB, DSU, Kad in Modra zavarovalnica.

V Desusu si prizadevajo, da sklada ne bi ustanovili zgolj za polnjenje pokojninske blagajne, ampak tudi za celovito urejanje vprašanja demografije, kamor sodi predvsem financiranje najtršega oreha zadnjih 18 let – sprejemanje Zakona o dolgotrajni oskrbi. Ocene so visoke, govori se o 450 milijonih evrov izdatkov na leto, tega denarja v dveh blagajnah – zdravstveni in pokojninski, seveda ni dovolj, zato je dodaten vir za izpolnjevanje (bodočega) zakona v praksi nujen.

Slovenija se hitro stara, celo kot tretja evropska država. Vsak peti Slovenec je starejši od 65 let. Leta 2050 že vsak tretji. Na spodnjem grafu si lahko ogledate starostno piramido za obdobje od leta 1971 do 2080. Preoblikovanje prebivalstva je občutno.

Zakona o demografskem skladu pred jesenjo ni mogoče pričakovati. Je pa zahteva Desus, da do konca junija ustanovijo Urad za demografska vprašanja, ki ga bo vodil Desusov človek in bo minister brez listnice. Imen še nimajo, trdi Pivčeva, a je v javnost pricurljalo ime podpredsednika stranke in nekdanjega župana Lendave Antona Balažka , ki ga bremeni policijska preiskava gradnje lendavskega Vinariuma.

V Beli knjigi so opozorili na namen rezervnega demografskega sklada, da poskuša pokojninski sistem zgolj finančno razbremeniti. Sklad pa nikakor ne sme reševati problematike prilagajanja delovne dobe s podaljšanjem življenjske dobe, s čimer se mora ukvarjati sistemski zakon in s tem naslednja reforma pokojninskega sistema.

O vpeljavi demografskega sklada je Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete že leta 2014 naredil študijo, ki opisuje probleme, predlaga rešitve in vire financiranja, zapišejo v Beli knjigi. Predpostavljajo, da bi bilo treba v obdobju od 2016 do 2020 (ki ga je država zamudila, op.) v demografski sklad usmerjati 67 milijonov evrov na leto, od leta 2020 pa od 233 do 403 milijonov evrov na letni ravni. Prva izplačila zavodu bi bila šele po desetih letih akumulacije.

Na ZPIZ-u pojasnjujejo, da bi to lahko dosegli skupaj z obveznim zavarovanjem kot temeljnim prejemkom posameznikov v starosti in dodatnimi oblikami zavarovanj, " ki pa v zadnjem obdobju stagnirajo in bi morale biti uvedene spodbude države, da bi se čim več ljudi vključilo v dodatna pokojninska zavarovanja z ustrezno višino vplačane premije. Ta je po trenutno razpoložljivih podatkih nizka oziroma prenizka, da bi se iz tega naslova zagotavljal tudi ustrezen del prejemka v času po upokojitvi."

Pogoji za upokojitev – letos so moški in ženske že izenačeni – 63,5 odstotka za 40 let pokojninske dobe. Povprečna starostna pokojnina pa 687 evrov.

Po projekcijah Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) se bodo, če ne bo sprememb pokojninske zakonodaje, odhodki od leta 2020 dvignili z 10,1 odstotka BDP na 17,1 odstotka BDP v letu 2055, ko bo dosežen vrhunec odhodkov, nato pa se bodo do leta 2070 spustili na 16,4 odstotka BDP. Precejšen dvig je zaznati od sredine tega desetletja do leta 2055.

V Evropski uniji (EU) obstajajo pomembne razlike pri vstopu in izstopu iz trga dela in času preživetem v upokojitvi, poudarjajo na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ). Povprečna starost ob vstopu na trg dela v letu 2017 se je gibala med 19 leti na Danskem in 28 leti v Romuniji, povprečna starost ob izstopu s trga dela pa med 61 leti v Franciji pa vse do 65 let na Irskem.

Pomembno je tudi, kolikšen delež predstavljajo leta našega življenja v upokojitvi v primerjavi z leti naše delovne aktivnosti. Ta delež je največji pri Luksemburžanih, Slovencih, Francozih in Grkih – 60 odstotkov in več ali za vsakih 10 let dela nadaljnjih 6 in več let preživimo v upokojitvi, pojasnijo na ZPIZ. Najmanj časa pa v primerjavi z delovno aktivnostjo v upokojitvi preživijo Estonci, Danci, Litovci in Švedi, med 40 in 50 odstotki.