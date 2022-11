Ima Franc Kangler jahto ali čoln?

Ima Kangler jahto ali čoln?

Ima Franc Kangler v lasti jahto, kot pravi Saša Arsenovič? Kangler je to v soočenju zanikal in zatrdil, da je to "čoln, vreden 45 tisoč evrov, star je 12 let in gre za Antares 8."

Preverili smo cene takšnih modelov čolnov oziroma jaht, kot jo poimenuje Arsenovič. Na spletnem portalu, kjer prodajajo rabljene čolne, sta na voljo dva te znamke. Sta sicer letnik 2014, torej štiri leta mlajša od Kanglerjevega, in sta ocenjena med dobrih 55 tisoč in 57 tisoč evrov. Nov z motorjem stane okoli 115 tisoč evrov.

Na kandidata Kanglerja smo naslovili prošnjo, da nam posreduje tudi registrsko številko. Na osnovi registrske smo v hrvaškem registru plovil potrdili, da je Kanglerjevo plovilo letnik 2009 in dolžine 7,5 metra. Ker so jahte daljše od 20 metrov, Kanglerjeva trditev, da gre za čoln in ne jahto, drži.