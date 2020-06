Imamo 'epidemijo zlomljenih kolkov', nimamo pa dovolj pomoči na domu in negovalnih bolnišnic

Konec leta 2018 je bilo 7.783 uporabnikov pomoči na domu, v vsem letu pa okoli 12.000. Deležni so je tisti, ki se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti.

Zagotovo je treba razvijati pomoč na domu, kajti nihče ne vpraša starostnikov, kaj želijo, pa bi morali. Če si nekdo želi biti v domačem okolju, naj bo v domačem okolju, in naj se mu pomoč zagotovi tam. Če želi nekdo priti v dom, naj dobi mesto, naj se mu to omogoči, naj se mu pomaga, če pa želi oskrbovano stanovanje, naj se mu omogoči tudi to. Ljudem je treba dati izbiro, kajti samo na ta način bodo zadovoljni.

Storitev pomoči na domu je torej v pristojnosti občin, saj občine izberejo izvajalca in dajo soglasje k ceni storitve. Ni povsod zastonj, tako kot na primer v Odrancih, občine v povprečju subvencionirajo storitev v višini preko 70 odstotkov. Povprečen uporabnik plačuje približno 36 odstotkov celotnih stroškov storitve, kar znaša okoli 5,4 evra na uro, pojasnijo na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ). Ponekod morajo starostniki zanjo plačati tudi osem evrov in to je problem za tiste, ki imajo denimo 400 evrov pokojnine, saj si je ne morejo privoščiti ali je dobiti v takšni meri, kot bi jo potrebovali.

Zaradi velikega pomanjkanja zmogljivosti institucionalnega varstva se povečuje povpraševanje po socialni oskrbi, s tem pa nastajajo čakalne vrste tudi pri dostopu do nje. " Slabost je pripadajoče število ur, saj mnogi to storitev uporabljajo z namenom premagovanja časa do sprejema v dom, vendar pripadajočih največ 20 ur na teden ne zadošča za uporabnike, ki potrebujejo pomoč pri vseh življenjskih aktivnosti in opravilih," opozarjajo na Skupnosti socialnih zavodov . "Število ur ne zadošča tudi za osebe z demenco, ki begajo in potrebujejo stalno spremstvo."

Socialna inšpekcija Inšpektorata RS za delo spremlja vsebinski del storitve socialne oskrbe na domu in opravlja redne in izredne nadzore pri občinah in izvajalcih oskrbe, torej domovih, CSD-jih, zasebnikih.

Ivanu pomagajo brezplačno, saj gre za pilotni projekt dolgotrajne oskrbe Most, ki je v večini financiran iz evropskih sredstev. Gre za nadgradnjo sistema pomoči na domu, v projekt so ob socialnih oskrbovalcih vključeni tudi fizioterapevti, kineziologi, delovni terapevti, socialni delavci, tehniki zdravstvene nege. Sodelujejo tudi z osebnimi zdravniki, patronažno službo, domom za starejše, splošno bolnišnico, “ to je res zdaj tista celostna podpora družini, ker tukaj ni nikoli samo pomoč tej osebi, temu upravičencu, ampak je to nekako pomoč in podpora vsej družini, poudari vodja projekta Most, Carmen Rajer . Podrobno smo o tem pisali v spodnjem članku " 7 vlad, 6 ministrov za delo in 13 za zdravje dolgotrajne oskrbe ni uspelo urediti".

V projektu Most so v letu in pol pomagali 350 občanom Krškega, denarja imajo le še do konca leta. Kako bodo pomagali vsem, ki jih nujno potrebujejo, saj že imajo čakalne sezname, Rajerjeva ne upa niti pomisliti, zakon je nujen. "Mi imamo demografijo, o kateri statistike zelo očitno govorijo in nas prehiteva po levi in desni strani. Obenem imamo tudi mlajše, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo, ki ne sodijo v noben dom starejših občanov in obstanejo v domačem okolju, na skrbi staršev, ki bi že sami potrebovali dolgotrajno oskrbo. To se nam ne bi smelo dogajati."

'Epidemija' zlomljenih kolkov

Kot tretja najstarejša družba v Evropi se soočamo z naglim povečevanjem deleža starejših od 65 let, znotraj te petine pa se še hitreje povečuje delež najbolj starih, 80 oziroma 85 let in več, pravi profesor z Ekonomske fakultete dr. Janez Malačič. "To so tisti, za katere je v resnici treba poskrbeti, povprečna dolžina življenja pa se povečuje. Življenje je zdaj v razvitih državah dolgo že več kot 100 let, na 10 let se povečuje za 2 leti, to pa pomeni 6 ur na dan."

V prihodnjih 35 letih naj bi se delež starejših skoraj podvojil.

Kljub starajoči populaciji so ljudje relativno dobrega zdravja in zato še aktivni, posledično pa je ogromno poškodb. V 10 letih se bo število poškodovancev podvojilo, s številkami ponazori travmatolog dr. Anže Kristan, vodja Urgentnega kirurškega bloka UKC Ljubljana. "Leta 2015 smo na urgenci obravnavali 4300 poškodovancev, starejših od 65 let, po projekcijah bo teh poškodovancev do leta 2025 osem tisoč."