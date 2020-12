Imenovanja kot podreditev institucij?

Načelnica Generalštaba Slovenske vojske generalmajorka Alenka Ermenc je morala funkcijo prepustiti svojemu namestniku, takrat še brigadirju Robertu Glavašu , zdaj že generalmajorju, in sicer takoj po prvi seji vlade. Glavaš se zaenkrat ni posluževal drugih kadrovskih menjav znotraj vojske, prihaja le do rednih menjav, ki so v vojski povsem utečene, odvisne od napredovanj. Velja za strokovnjaka, pravijo naši viri, razume pozicijo, je človek, ki tisto, kar mu naročijo, spelje zelo elegantno, umirjeno, brez pompa, kot del procesa.

Šarčeva vlada je generalmajorko Ermenčevo kot prvo žensko načelnico na vrh vojske namesto generalmajorja Alana Gedra postavila po dobrih dveh mesecih vladanja. Ermenčeva je bila na funkciji deležna številnih kritik in nelogičnosti, zlasti so bile v ospredju čistke in 'strupeno' vodenje, po osnovnih vodstvenih kategorijah – zaupanje, komunikacija, transparentnost – pa je šlo po besedah naših virov za eno najslabših vodij generalštaba Slovenske vojske. Razrešila je dolgoletnega predstavnika za odnose z javnostmi Simona Koreza , pa poveljnika poveljstva sil brigadirja Miho Škerbinca . Skrivala se je pred javnostjo in za vse zdrahe krivila medije.

Ermenčeva je od razrešitve pa do 11. januarja 2021 na dopustu in koriščenju ur. Ostaja zaposlena v vodstvu generalštaba, na kakšni funkciji, pa še ni znano, saj je v postopku nove razporeditve.

Sova in Policija sta bili tudi v Šarčevi vladi med prvimi menjavami. Če so šefa Policije menjali na tretji seji, pa so prvega moža Sove Zorana Klemenčiča že na drugi seji. Namesto njega so imenovali Rajka Kozmelja, nekdaj pomočnika direktorja Uprave kriminalistične policije, delal je tudi na Generalnem direktoratu za migracije in notranje zadeve EU in na Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri EU. Takrat se je namigovalo, pa so to zanikali, da naj bi bil Kozmelj povezan z državnim sekretarjem v Šarčevem kabinetu, Damirjem Črnčecem .

Namesto Kozmelja je vlada oktobra sprva za v. d. direktorja že za polni mandat imenovala Janeza Stuška , celjskega odvetnika, kar je presenetilo obveščevalno-varnostne kroge, ker je brez obveščevalskih izkušenj. Nekdaj je delal v odvetniški pisarni Nine Zidar Klemenčič , ki je zastopala Janšo, nato pa v svoji odvetniški pisarni. Janšo je denimo v javnosti branil pred tožbo specializiranega državnega tožilstva za odvzem premoženja nezakonitega izvora. Zgovoren pa je tudi na Twitterju. Večinoma deli misli drugih uporabnikov, velikokrat Žana Mahniča , Igorja Pirkoviča , Boštjana M. Zupančiča , Milana Zvera , Aleša Hojsa , Jožeta Biščaka , stranke SDS ter ekstremno desne spletne strani Voice of Europe, na kateri velikokrat širijo teorije zarot. Deli pa tudi veliko tvitov Boštjana Perneta , ki pa je varnostni strokovnjak, a se tako kot Andrej Rupnik ni odločil sprejeti ponujenega položaja direktorja Sove.

Na četrti seji je bil čas za odhod Franca Trbovška , generalnega direktorja OVS-a. Šarčevi so imenovali Dejana Matijeviča , nekdanjega častnika, nadporočnika Slovenske vojske, ki je bil do imenovanja zaposlen v Sovi. Veljal je za nepolitičnega strokovnjaka z dobro mednarodno mrežo, a brez resnih vodstvenih nalog. Tudi Matijeviča so povezovali s Črnčecem, a so tudi to zanikali.

Irena Nunčič je bila državna sekretarka pri ministru za finance Andreju Širclju , strankarskem kolegu iz SDS, komaj dva meseca in pol oziroma 74 dni in že se je zavihtela na čelo Finančne uprave (Furs). Nunčičeva, zdaj v. d. generalne direktorice, je kandidirala za občinsko svetnico SDS v Šmarjah pri Jelšah, kjer je bila tudi dva mandata direktorica Zdravstvenega doma. Braniti se je morala očitkov, da izvaja mobing, ki jih je zavrnila z besedami, da gre za boleče in nepravične očitke. "Naj se ti zaposleni končno javijo in povejo, proti komu sem grdo ravnala. To so grde obtožbe, ki presegajo vse meje."

Šarec je zanikal, da bi znanki zaradi svojega vpliva uredil službo na Sovi, in dejal, da je pristojni inšpektorat ugotovil le manjše administrativne nepravilnosti, ki pa niso dovolj velike za prekinitev pogodbe o zaposlitvi. Prvotna pogodba o zaposlitvi Šarčeve znanke na Sovi je bila pozneje spremenjena. Dokumenti iz preiskave, ki so jih pridobili v uredništvu Necenzurirano, pa razkrivajo, da je bila N. H. tik pred izbruhom afere tarča groženj. Predkazenski postopek še poteka, podrobnosti niso znane, Necenzurirano pa navaja, da naj bi za tem stala župan Škofljice Ivan Jordan , kjer je bila N. H. pred tem zaposlena, Jordana pa naj bi prijavila zaradi suma spolnega nadlegovanja, in Darko Njavro , dolgoletni zaupnik Janeza Janše, podjetnik in nekdanji pripadnik brigade Moris. Jordan in Njavro tudi poslovno sodelujeta.

Domnevno posredovanje Marjana Šarca pri zaposlitvi njegove znanke in nekdanje sodelavke, tajne agentke N. H., na Sovi je postala prvovrstna politična afera. Celo tako velika, da se je z njo intenzivno ukvarjala parlamentarna Komisija za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb (Knovs), ki jo je vodil predsednik NSi Matej Tonin . In zaslišali so tudi takratnega premierja Šarca.

Zaradi domnevno spornega kadrovanja na vrhu javne Agencije za varnost prometa (AVP) so protestno odstopili štirje od devetih članov sveta agencije. Zvonko Milkovič , eden od članov sveta AVP, ki so odstopili, je v njihovem imenu povedal, da se je zapletlo že spomladi, ko je predsednik sveta Jure Prestor po sestanku v prostorih NSi predlagal Jožeta Hribarja . "Tam je dobil jasno navodilo. Vlada Vesne Marinko ne bo podprla, imamo novega človeka, ki je lahko v. d. direktorja. Potem smo se začeli spraševati, kako je to mogoče. Že na seji smo ugotovili, da je gospod Hribar tisti, ki je tudi član NSi."

Kljub temu da je Nunčičeva na takratnem Dursu delala na področju davčnega knjigovodstva, izterjave, plačilnega prometa in davčnega registra, po naših informacijah naj ne bi bila kos tako zahtevni funkciji na Fursu. Nunčičeva je zamenjala Petra Jenka , kariernega “dacarja” brez politične izkaznice, ki se je, preden je postal direktor, ukvarjal z izterjavo milijonskega dolga Roka Snežiča , danes davčnega svetovalca predsednika vlade Janeza Janše . Po naših informacijah so Jenka premestili na Finančni urad Kranj, tam pa naj ne bi opravljal nobene vodstvene funkcije, na drugo delovno mesto je odštel še en karierni nepolitični 'dacar', Jenkov pomočnik Peter Grum . Zdaj je v. d. generalnega direktorja Direktorata za informacijsko družbo in informatiko na ministrstvu za javno upravo.

Le dva dni kasneje so razrešili direktorico NIJZ, dr. Nino Pirnat , in jo postavili za v. d. generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno varstvo na ministrstvu za zdravje. S te funkcije so jo razrešili že čez tri mesece, 24. junija, ko je njeno mesto kot vršilka dolžnosti zasedla dotedanja direktorica Zdravstvenega doma Idrija, epidemiologinja Marija Magajne . Magajnetova, takrat s priimkom Seljak, je bila tudi direktorica NIJZ oziroma med leti 2008 in 2013 Inštituta za varovanje zdravja (IVZ). Otepala se je očitkov o netransparentnosti, avtorskih pogodbah, slabem vzdušju, leta 2011 pa je imel IVZ skoraj milijon evrov izgube, Magajnetova pa je slab rezultat pripisala temu, da jim je zdravstvena blagajna vzela presežek, ki ga laboratoriji inštituta ustvarijo s cepljenji. Kljub tem rezultatom in nezadovoljstvu zaposlenih, ki so jo večkrat pozvali k odstopu, je leta 2012 dobila nov mandat in premagala Ivana Eržena . In ta ista Marija Magajne je danes že četrta državna sekretarka na ministrstvu za zdravje potem, ko so trije že odšli.

Na začetku epidemije covida-19, torej na začetku nove Janševe vlade, so bile ene prvih kadrovskih rošad prav na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Na tistem NIJZ, ki je bil do nastopa vlade ena ključnih institucij za komuniciranje z javnostjo in spopadanjem z novim virusom. Na četrti dopisni seji, štiri dni po prisegi vlade, je morala kot članica sveta NIJZ oditi dr. Tatjana Lejko Zupanc , prvo ime Infekcijske klinike UKC Ljubljana , ne le kot predstojnica, tudi kot ena najbolj izkušenih infektologinj. Vlada je torej med epidemijo zdravnico infektologinjo zamenjala s socialno delavko Matejo Lesar , ki je bila zadnja leta zaposlena v poslanski skupini DeSUS-a, z novim koronavirusom pa se ni ukvarjala, je pa zdaj svetovalka DeSUS-ovega ministra za zdravje Tomaža Gantarja .

Razlog je bil v tem, da Lahovnikova skupina ni dobila podatkov, je potrdil premier v intervju za TV Slovenija in tako zamenjavo pripisal odzivnosti. "Ta, ki je bil zamenjan, je bil nastavljen pred kratkim po politični liniji od zunaj. Nikoli prej ni delal v zavodu za statistiko ali na kakšnih vodstvenih položajih. Ta, ki je zdaj vršilec dolžnosti, pa je 30 let delal v zavodu za statistiko, tudi na zadnjem natečaju je bil prijavljen, pa ni bil izbran, čeprav je imel boljše reference. Ni član nobene politične stranke. Gre za to, da ta organ deluje strokovno, da je odziven, da se lahko zanesemo na to, da bomo podatke, če jih bomo jutri potrebovali, tudi dobili. Sam ne poznam ne enega ne drugega, ko pa sem videl strokovne reference obeh, pa odločitev na vladi ni bila težka."

Eržena je vlada postavila za v. d. direktorja NIJZ potem, ko je razrešila Pirnatovo. A spet ne za dolgo, za komaj mesec in pol. Ker je javno podvomil v vladne odločitve za zajezitev epidemije – predvsem glede razkuževanja blokov in omejevanja gibanja na občino, je moral kmalu pospraviti mizo, in sicer 30. aprila, namesto njega pa je direktorski stolček dobil Milan Krek, ki je s svojimi izjavami poskrbel za številna razburjenja. Eno od milo rečeno nenavadnih je bilo izrečeno v Tarči glede nenošenja mask na prireditvi Olimpijskega komiteja Slovenije, na kateri v prvi vrsti maske ni nosila ministrica za izobraževanje Simona Kustec. Po Krekovem mnenju se pravil ni držala niti TV Slovenija. "Zato, ker je snemala nekaj, česar ne bi smela snemati. Vam povem lepo preprosto. Če vi veste, da se počne nekaj protizakonito, ne morete tega vsesplošno prikazati."

Še preden so zamenjali Eržena in nastavili Kreka, pa so po Lejko Zupančevi in le pol meseca po vladanju zamenjali še tri člane sveta NIJZ. Brez funkcije so ostali Branko Bregar, Blanka Česnik Wolfin Tomaž Rusimovič. Stolčke v svetu pa zasedli dr. Rok Tavčar, psihiater, vodja Enote za rehabilitacijo na Psihiatrični kliniki, Matej Forte, pravnik in sin Alenke Forte, kandidatke SDS za poslanko v državnem zboru na volitvah 2018, in dr. Matjaž Vrtovec,zdravnik iz Ajdovščine, leta 2017 eden od podpornikov SDS-ove evropske poslanke Romane Tomc, ko je kandidirala za predsednico države.

Popolnoma nič drugače ni ravnala Šarčeva vlada, ko govorimo o svetu NIJZ. Tudi oni so namreč razrešili tri člane sveta NIJZ – Vesno Kerstin Petrič, Rada Pirjevca in Petra Bohincaso nasledili prav razrešena Česnik Wolfova Rusimovič in Miha Skvarč.

Pogačnik, šef Zakonodajne vladne službe: "Kupiti se dam za velike denarje"

Dr. Katja Triller Vrtovec, pravnica z delovnimi izkušnjami iz Ustavnega sodišča in Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, je postala v. d. direktorja Službe vlade za zakonodajo takoj na prvi seji vlade 13. marca, ko so razrešiliRada Feleta. A ne za dolgo, čez mesec dni so jo že razrešili in na njeno mesto postavili razvpitega mednarodnega pravnika Miho Pogačnika. Triller Vrtovčevi pa še isti dan zagotovili mesto državne sekretarke v Kabinetu predsednika vlade. Triller Vrtovčeva je kot uslužbenka Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora poskrbela za vznemirjenje pri poslancih, ko je napisala pravno mnenje glede financiranja zasebnih osnovnih šol, ki je bil naklonjen predlogu SDS.

Pogačnik je premožen pravnik, ujet v afere.Spomnimo na več milijonsko pogodbo Pogačnikovega inštituta z drugo največjo bolnišnico v državi pri posredovanju hrvaških anesteziologov. In prav zaradi tega je Pogačnik v sodni preiskavi.