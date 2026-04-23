Inšpekcija tokrat v Vodicah s policijo in dacarji

V Vodicah približno 100 avtomobilov

Eden najbolj problematičnih nezakonitih avtoodpadov je v Vodicah, ob Brniški cesti, približno pet minut vožnje od Letališča Jožeta Pučnika. Problem, zaradi katerega so domačini zaskrbljeni in jezni, traja že več kot desetletje.

Kaj se je včeraj dogajalo v Vodicah, kako uspešna je bila doslej inšpekcija pri odstranjevanju nelegalnih avtoodpadov in kakšne so kazni za kaznivo dejanje obremenjevanja in uničevanja okolja? O tem nocoj v rubriki Dejstva 24UR. Bili smo tudi v družbi, v kateri razgrajujejo izrabljene avtomobile.

Sprva nekaj izrabljenih vozil, danes prizor, ki spominja na gromozansko pokopališče stare pločevine. Približno sto avtomobilov, raztresenih po travniku.

"Celo moje življenje spremljam to in vidim, da se iz leta v leto širi in da je vedno slabše," pravi domačin Žiga Janežič, ki ocenjuje, da je avtoodpad v takem obsegu na tej lokaciji več kot 15 let. Razočaran je nad državo, ki tega ni sposobna ustaviti.

Do lastnika zemljišča doslej težko priti

Lastnik zemljišča, na katerem se dolga leta kopičijo stari avtomobili, različnih znamk in tipov, je Peter Jež. Iskali smo ga na njegovem naslovu, a nam nihče ni odprl vrat. Prav tako ni bil z nami pripravljen govoriti včeraj, ko je pri njem potekal nadzor. Enake težave ima z njim občina. Kot pravi vodiški župan Aco Franc Šuštar, so poskušali stopiti z njim v stik na več načinov. Vabilo na sestanek so mu, razlaga, najprej poslali po pošti. "Priporočeno, poslali smo ga po navadni pošti, poslali smo mu po elektronski pošti in na vrata smo nabili dopis, da se naj oglasi na občini, da bomo našli skupaj rešitve, da se to odstrani, ker je zadeva izredno sporna." Vse to neuspešno, doslej nam še ni uspelo govoriti z njim, pravi Šuštar. Je pa to včeraj uspelo inšpekciji, s katero je sodeloval pri pregledu vozil. Poleg inšpekcije se sicer z njim ukvarja tudi sodišče. Zaradi suma kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja je bil junija 2024 na ljubljanskem okrožnem sodišču predobravnavni narok, na katerem se je izrekel za nedolžnega. Kot pravi njegov odvetnik po uradni dolžnosti Vasja Jesenko, Jež, ki mu grozi do osem let zapora, trdi, da na njegovem zemljišču nekateri puščajo avtomobile brez njegovega dovoljenja.

Zaradi avtooodpada tudi protestni shod

Da ne gre le za vprašanje videza, ampak tudi vprašanje okolja in zdravja ljudi, opozarjajo domačini, ki nemočno spremljajo širjenje avtoodpada. Na njem ne opažajo več samo vozil, ampak tudi različne stroje. Ker inšpekcija doslej ni bila uspešna, kljub njihovim prijavam, so se prejšnji mesec zbrali na protestnem shodu. "Dovolj imamo" in "Inšpekcija, ukrepajte", sta dva od transparentov, s katerima so opozorili na to, da se doslej ni zgodilo nič. Po oceni župana se je shoda udeležilo od 80 do 120 ljudi, ogorčenih, pa tudi zaskrbljenih zaradi nevarnih snovi, ki bi lahko iz avtomobilov pronicale v zemljo. "Tukaj odtekajo razne tekočine iz avtomobilov, ki tukaj ne bi smeli biti. Dela se velika škoda podtalnici," je prepričan Janežič, na to pa opozarja tudi župan Šuštar. "Vodovarstveno območje je spodaj in ogrožena je naša podtalnica, ogrožena je narava in s tega vidika seveda želimo, da se to čim prej odstrani. Zaščitili bomo ljudi, naravo, vodo in tudi vse ostale stvari," napoveduje župan. Kot pravi, pa občina nima pristojnosti, da bi ukrepala, ampak je to izključno stvar inšpekcije.

V Vodicah sicer upajo, da bo primer doživel tudi sodni epilog, čeprav po predobravnavnem naroku leta 2024 glavna obravnava na ljubljanskem okrožnem sodišču še ni bila razpisana.

Inšpekcija prvič ukrepala pred petimi leti

S primerom sta se v preteklosti ukvarjali dve inšpekciji, poleg okoljske tudi kmetijska, saj so avtomobili na kmetijskem zemljišču. Po besedah glavne inšpektorice za okolje in energijo Mirane Omerzu je okoljska inšpekcija prvič ukrepala leta 2021.Takrat so ugotovili, da lastnik avtoodpada vozila nelegalno razgrajuje. Oktobra tega leta mu je izdala odločbo in mu razstavljanje izrabljenih motornih vozil prepovedala, a je Jež ni upošteval. Minilo je več let, da je inšpekcija lokacijo v Vodicah znova obiskala. To je bilo leta 2024, ko so ugotovili, da ima lastnik še več vozil kot ob prvem obisku. "Zdaj bomo ponovno preverili stanje in ukrepali," je napovedala pred dnevi, kar se je včeraj tudi zgodilo. Hkrati pa Omeru opozarja, da takšni postopki ne prinesejo hitrih rešitev. "Čez noč se te zadeve ne da urediti." A domačini na to čakajo že več kot deset let.

Istega leta kot okoljska, torej leta 2021, se je z Vodicami začela ukvarjati tudi kmetijska inšpekcija, tudi zanjo pa je bila zadeva očitno prevelik zalogaj. Ježu je sicer izdala ureditveno odločbo, s katero mu je naložila, da z zemljišča, ki je po občinskem prostorskem načrtu opredeljeno kot kmetijsko, odstrani vsa vozila, traktorje in različne manjše stroje. A Jež tudi te inšpekcijske odločbe ni vzel resno, zato so, nam pojasnjujejo na Inšpektoratu za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, uvedli izvršilni postopek ter ga v nadaljevanju želeli prisiliti, da odstrani vozila, z denarnimi kaznimi. To so storili šestkrat v skupni vrednosti 5700 evrov. Pred včerajšnjo akcijo je inšpektorat v tem letu opravil nadzor 8. aprila, glede odločbe pa pojasnjujejo, da "čakajo na odgovor zavezanca, kateremu je bil vročen poziv k izjavi."

Lani okoljska inšpekcija ugotovila 51 nelegalnih avtoodpadov

Lani je okoljska inšpekcija izvedla akcijo in pregledala 63 lokacij na različnih koncih Slovenije, izkazalo se je, da je v 51 primerih dejansko šlo za nelegalni avtoodpad, medtem ko na 12 lokacijah ni ugotovila nepravilnosti. Koliko izrabljenih vozil so skupno odkrili na nelegalnih avtoodpadih, nismo izvedeli. Zaključenih je 21 postopkov, in sicer s pravnomočno odločbo, ali pa so lastniki odstranili vozila še preden je bila odločba izdana. V ostalih primerih postopek še ni končan.

Koliko je danes v Sloveniji lokacij, kjer se kopičijo iztrošena vozila oziroma lokacij, na katerih se nelegalno razgrajujejo, ni znano, ocene pa kažejo na zaskrbljujoče stanje. Kot ocenjuje glavna okoljska inšpektorica Omerzu, naj bi bilo takih lokacij približno 100.

Težave inšpekcije na terenu in dolgotrajni postopki

Kritičen do dolgih inšpekcijskih postopkov je Jaka Kranjc iz društva Ekologi brez meja. Prepričan je, da okoljski nadzor šepa in da tudi, če so inšpekcijski postopki uspešni, to pogosto ne vodi nikamor in določeni primeri trajajo tudi več kot 20 let. Gre za napako na sistemski ravni, rešitev pa bi morali, je prepričan, skupaj poiskati inšpektorati, sodišča in ministrstvo za pravosodje.