Dejstva

Inšpekcija tokrat v Vodicah s policijo in dacarji

Ljubljana, 23. 04. 2026 07.06 pred 1 uro 6 min branja 11

Avtor:
Brigita Potočnik
Avtoodpad

Po več kot desetletju opozarjanj, prošenj, tudi protesta domačinov, bo morda primer nezakonitega avtoodpada v Vodicah končno doživel preobrat. Včeraj je šla okoljska inšpekcija v akcijo s kmetijsko inšpekcijo, policijo in dacarji. Odsluženi avtomobili, razpadajoči na dvoriščih, travnikih in celo v bližini vodovarstvenih območij, niso le problem videza, ampak zaradi nevarnih tekočin tudi potencialna okoljska bomba. Inšpekcija je lani ugotovila 51 nelegalnih avtoodpadov, a jih je po njenih ocenah približno še enkrat toliko.

V Vodicah približno 100 avtomobilov

Eden najbolj problematičnih nezakonitih avtoodpadov je v Vodicah, ob Brniški cesti, približno pet minut vožnje od Letališča Jožeta Pučnika. Problem, zaradi katerega so domačini zaskrbljeni in jezni, traja že več kot desetletje.

Kaj se je včeraj dogajalo v Vodicah, kako uspešna je bila doslej inšpekcija pri odstranjevanju nelegalnih avtoodpadov in kakšne so kazni za kaznivo dejanje obremenjevanja in uničevanja okolja? O tem nocoj v rubriki Dejstva 24UR. Bili smo tudi v družbi, v kateri razgrajujejo izrabljene avtomobile.

Sprva nekaj izrabljenih vozil, danes prizor, ki spominja na gromozansko pokopališče stare pločevine. Približno sto avtomobilov, raztresenih po travniku. 

"Celo moje življenje spremljam to in vidim, da se iz leta v leto širi in da je vedno slabše," pravi domačin Žiga Janežič, ki ocenjuje, da je avtoodpad v takem obsegu na tej lokaciji več kot 15 let. Razočaran je nad državo, ki tega ni sposobna ustaviti.

Do lastnika zemljišča doslej težko priti

Lastnik zemljišča, na katerem se dolga leta kopičijo stari avtomobili, različnih znamk in tipov, je Peter Jež. Iskali smo ga na njegovem naslovu, a nam nihče ni odprl vrat. Prav tako ni bil z nami pripravljen govoriti včeraj, ko je pri njem potekal nadzor. 

Enake težave ima z njim občina. Kot pravi vodiški župan Aco Franc Šuštar, so poskušali stopiti z njim v stik na več načinov. Vabilo na sestanek so mu, razlaga, najprej poslali po pošti. "Priporočeno, poslali smo ga po navadni pošti, poslali smo mu po elektronski pošti in na vrata smo nabili dopis, da se naj oglasi na občini, da bomo našli skupaj rešitve, da se to odstrani, ker je zadeva izredno sporna." Vse to neuspešno, doslej nam še ni uspelo govoriti z njim, pravi Šuštar.

Je pa to včeraj uspelo inšpekciji, s katero je sodeloval pri pregledu vozil. 

Poleg inšpekcije se sicer z njim ukvarja tudi sodišče. Zaradi suma kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja je bil junija 2024 na ljubljanskem okrožnem sodišču predobravnavni narok, na katerem se je izrekel za nedolžnega. Kot pravi njegov odvetnik po uradni dolžnosti Vasja Jesenko, Jež, ki mu grozi do osem let zapora, trdi, da na njegovem zemljišču nekateri puščajo avtomobile brez njegovega dovoljenja.

Zaradi avtooodpada tudi protestni shod

Da ne gre le za vprašanje videza, ampak tudi vprašanje okolja in zdravja ljudi, opozarjajo domačini, ki nemočno spremljajo širjenje avtoodpada. Na njem ne opažajo več samo vozil, ampak tudi različne stroje.

Ker inšpekcija doslej ni bila uspešna, kljub njihovim prijavam, so se prejšnji mesec zbrali na protestnem shodu. "Dovolj imamo" in "Inšpekcija, ukrepajte", sta dva od transparentov, s katerima so opozorili na to, da se doslej ni zgodilo nič. Po oceni župana se je shoda udeležilo od 80 do 120 ljudi, ogorčenih, pa tudi zaskrbljenih zaradi nevarnih snovi, ki bi lahko iz avtomobilov pronicale v zemljo. "Tukaj odtekajo razne tekočine iz avtomobilov, ki tukaj ne bi smeli biti. Dela se velika škoda podtalnici," je prepričan Janežič, na to pa opozarja tudi župan Šuštar. "Vodovarstveno območje je spodaj in ogrožena je naša podtalnica, ogrožena je narava in s tega vidika seveda želimo, da se to čim prej odstrani. Zaščitili bomo ljudi, naravo, vodo in tudi vse ostale stvari," napoveduje župan. Kot pravi, pa občina nima pristojnosti, da bi ukrepala, ampak je to izključno stvar inšpekcije. 

V Vodicah sicer upajo, da bo primer doživel tudi sodni epilog, čeprav po predobravnavnem naroku leta 2024 glavna obravnava na ljubljanskem okrožnem sodišču še ni bila razpisana.

Inšpekcija prvič ukrepala pred petimi leti

S primerom sta se v preteklosti ukvarjali dve inšpekciji, poleg okoljske tudi kmetijska, saj so avtomobili na kmetijskem zemljišču. Po besedah glavne inšpektorice za okolje in energijo Mirane Omerzu je okoljska inšpekcija prvič ukrepala leta 2021.Takrat so ugotovili, da lastnik avtoodpada vozila nelegalno razgrajuje. Oktobra tega leta mu je izdala odločbo in mu razstavljanje izrabljenih motornih vozil prepovedala, a je Jež ni upošteval. 

Minilo je več let, da je inšpekcija lokacijo v Vodicah znova obiskala. To je bilo leta 2024, ko so ugotovili, da ima lastnik še več vozil kot ob prvem obisku. "Zdaj bomo ponovno preverili stanje in ukrepali," je napovedala pred dnevi, kar se je včeraj tudi zgodilo. Hkrati pa Omeru opozarja, da takšni postopki ne prinesejo hitrih rešitev. "Čez noč se te zadeve ne da urediti." A domačini na to čakajo že več kot deset let.

For ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Istega leta kot okoljska, torej leta 2021, se je z Vodicami začela ukvarjati tudi kmetijska inšpekcija, tudi zanjo pa je bila zadeva očitno prevelik zalogaj. Ježu je sicer izdala ureditveno odločbo, s katero mu je naložila, da z zemljišča, ki je po občinskem prostorskem načrtu opredeljeno kot kmetijsko, odstrani vsa vozila, traktorje in različne manjše stroje. A Jež tudi te inšpekcijske odločbe ni vzel resno, zato so, nam pojasnjujejo na Inšpektoratu za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, uvedli izvršilni postopek ter ga v nadaljevanju želeli prisiliti, da odstrani vozila, z denarnimi kaznimi. To so storili šestkrat v skupni vrednosti  5700 evrov.

Pred včerajšnjo akcijo je inšpektorat v tem letu opravil nadzor 8. aprila, glede odločbe pa pojasnjujejo, da "čakajo na odgovor zavezanca, kateremu je bil vročen poziv k izjavi."

Lani okoljska inšpekcija ugotovila 51 nelegalnih avtoodpadov

Lani je okoljska inšpekcija izvedla akcijo in pregledala 63 lokacij na različnih koncih Slovenije, izkazalo se je, da je v 51 primerih dejansko šlo za nelegalni avtoodpad, medtem ko na 12 lokacijah ni ugotovila nepravilnosti. Koliko izrabljenih vozil so skupno odkrili na nelegalnih avtoodpadih, nismo izvedeli. Zaključenih je 21 postopkov, in sicer s pravnomočno odločbo, ali pa so lastniki odstranili vozila še preden je bila odločba izdana. V ostalih primerih postopek še ni končan.

For ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Koliko je danes v Sloveniji lokacij, kjer se kopičijo iztrošena vozila oziroma lokacij, na katerih se nelegalno razgrajujejo, ni znano, ocene pa kažejo na zaskrbljujoče stanje. Kot ocenjuje glavna okoljska inšpektorica Omerzu, naj bi bilo takih lokacij približno 100.

Težave inšpekcije na terenu in dolgotrajni postopki

Kritičen do dolgih inšpekcijskih postopkov je Jaka Kranjc iz društva Ekologi brez meja. Prepričan je, da okoljski nadzor šepa in da tudi, če so inšpekcijski postopki uspešni, to pogosto ne vodi nikamor in določeni primeri trajajo tudi več kot 20 let. Gre za napako na sistemski ravni, rešitev pa bi morali, je prepričan, skupaj poiskati inšpektorati, sodišča in ministrstvo za pravosodje.

Ker na inšpekcijo pogosto letijo kritike o dolgotrajnosti postopkov, glavna inšpektorica Omerzu pojasnjuje, da je njihovo delo na terenu vse prej kot enostavno. Inšpektor mora natančno ugotoviti dejansko stanje, kar pomeni pregled vsakega vozila posebej. "Če je vozil sto, jih moramo sto tudi pregledati." Pri tem se pogosto soočajo z resnimi ovirami, vozila so preraščena z vegetacijo ali celo naložena eno na drugo.

Včasih se zgodi, da so avtomobili nedostopni, preraščeni ali naloženi en na drugega. V takih primerih inšpektorji zabeležijo le tiste, ki jih lahko. "Ostale pa pač pustimo za nov krog, če rečem temu tako, ker je dejstvo, da če je vozilo založeno ali naloženo tako, da se ne da varno priti do njega, je to velik izziv." Je pa tudi inšpekcija začela delati z novimi sredstvi, med katerimi je dron, s katerim rešujejo prav omenjene probleme.

Za inšpekcijo težavno je tudi ugotavljanje odgovornosti za izrabljeno vozilo oziroma iskanje zadnjega lastnika, ki je dolžan poskrbeti za tako vozilo. Izziv je, ker so taka vozila brez registrskih tablic, zato morajo inšpektorji pridobiti identifikacijsko številko vozila. "Te se v zadnjem času prekrivajo. Če tega ne uspemo ugotoviti, potem je kot zavezanec določen tisti lastnik zemljišča, na katerem se dejansko nahajajo takšna vozila. Včasih je to dejansko pravi povzročitelj, včasih pa ne," govori iz izkušenj glavna okoljska inšpektorica. To so po njenem razlogi, da so inšpekcijski postopki dolgotrajni in zahtevajo veliko natančnosti, saj mora biti vsaka odločitev, poudarja, pravno vzdržna.

Brigita Potočnik
Dejstva izrabljena vozila avtoodpad nelegalni avtoodpadi inšpekcija Vodice
KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Smučarka
23. 04. 2026 08.24
Lokacija smetišča, nelegalne deponije, na črno. Za odlaganje zaračunava, dela svoje izkope in odlaga tukaj: maps.app.goo.gl/4MzEwjHm6q8UqsDr8
Odgovori
0 0
Smučarka
23. 04. 2026 08.21
Prosim pridite še v Zgornje Bitnje. Odlagališče in smetišče med urbanim delom. Onesnažujejo podtalnico, kvarijo videz. Iz meseca v mesec se kupi odpadkov večajo. Ob cesti iz Pot v Bitnja do vrtca. Vsi vedno, vse inšpekcije obveščene, bilo po tv, lastniki/najemniki parcel pa se le posmehujejo. NOROST!!!!!
Odgovori
+1
1 0
Letnik 1964
23. 04. 2026 08.17
inšpekcija samo išče izgovore, da se odlok in zadeva se počisti, stroške na lastnika, če ne plača pa se ve kaj sledi po zakonu....
Odgovori
0 0
Gargamel35
23. 04. 2026 08.17
Vsi se skrivajo za obupno napisanimi zakoni, noben pa ne uporabi zdrave pameti. Imamo xx služb, agencij, občino, inšpektorjev, policije, ni da ni in vsak je "svoje" naredil. Eni vabijo na sestanke, drugi pišejo poročila, tretji tožijo, premakne pa se nič. Na koncu vsi mi plačujemo tole kolobocijo, zapravilo pa se je že več denarja, kot bi stalo tole odpeljat. Ker sistem odpove, ko ga nekdo ne upošteva pol procenta. Uspešni so pri normalnih državljanih, ki so nadstrešek ali lopo za orodje postavili pol metra preblizu neke navidezne meje, pri tistih, kjer je katastrofa preko vseh meja pa nenadoma nimajo kaj. Rešitev je tu na dlani v enem dnevu. Opozorilo, če tole ne bo odstranjeno do xx, bo to odstranila država. Lahko bi bili celo proaktivni in se ponudi pomoč pri odstranitvi in popust, ker država dela za ljudi, ne za kazni (haha). Če ne bo odstranjeno, država pride, odpelje, spreša, naredi obračun stroška in ga obesi na lastnika. Ne plača. Rubež. Nimaš kje vzeti? Zapor.
Odgovori
+2
2 0
mr.poper
23. 04. 2026 08.16
Pet let .-na borzo z inspektorji -javna dela in na minimalca ,če ne zmorejo opravljat svojega poklica
Odgovori
0 0
Prelepa Soča
23. 04. 2026 08.16
8 let aresta, avte odvleči na uradni odpad, vsesti se na premoženje in prodaja le-tega. Občinski uradi pa naj začno delati, v račun. sistemu točno vidijo, če avto ni več registriran, zahtevajo naj potrdilo, da je pristal na uradnem odpadu, sicer nabiti kazen par 1000€, pa, da vidimo, kdo bo še odlagal, kjer mu paše.
Odgovori
0 0
Magadaskar
23. 04. 2026 08.14
Zdaj lahko gre ta inšpekcija še na kanal C0.
Odgovori
-1
0 1
audirs
23. 04. 2026 08.10
Kaj ne znajo gospoda oz odgovorno osebo in lastnika zemljišča odpeljati v zapor po hitrem postopku ker očitno se požižga na kazni in inšpektorje, itd... No saj vemo kakšno imamo zakonodajo pri nas če velikim in politikom ni potrebno v zapor, zakaj bi mal riba šel... Policija, sodstvo in tožilstvo je pri nas na dnu (zakone imamo vendar se jih ne uresničuje).
Odgovori
+0
1 1
RichPiana
23. 04. 2026 08.05
Pac zakuris en avto ali dva. Pol bi itak mogl vse odstranit. To bi jst naredu.
Odgovori
-2
0 2
bc123456
23. 04. 2026 08.00
Z ENO BESEDO -- DRŽAVA JE ZA OKRAS -- KLOŠARJI : INSPEKCIJA , POLICIJA , TOŽILSTVO -- VSI DOBIVAJO OD DRŽAVE NADPOVPREČNE OSEBNE DOHODKE -- KDAJ BO KONEC??????????????????
Odgovori
+4
6 2
bibaleze
Portal
Kaj obleči za krst, obhajilo ali birmo?
Zato je izlet v Trst popoln za mamo in hčer
To so vaje, ki jih lahko izvajate v času nosečnosti
Imena, ki jih starši kasneje obžalujejo
zadovoljna
Portal
Izgubila ogromno kilogramov, danes je videti tako
Dnevni horoskop: Ovni bodo pogumni, ribam zmanjkuje motivacije
Čudežni napitek, ki obljublja raven trebuh je postal viralen
Pastelna barva, ki bo hit letošnje pomladi
vizita
Portal
Sadje, ki ga ne bi smeli jesti zvečer, če želite shujšati
Kako prepoznati, da otrok potrebuje podporo: sodobni izzivi duševnega zdravja
Zakaj vadba zvečer ni najboljša izbira za vaše telo
Jana Koteska spregovorila o svoji izkušnji z diagnozo, ki jo je dobila pri 26 letih
cekin
Portal
Koliko bi zaslužili kot blagajnik v Nemčiji? Plače so presenetljivo visoke
Eva Longoria: Vsak najstnik bi moral vsaj enkrat delati v fast foodu
Dolgoročno vlaganje brez zapletov: zakaj je ta račun vse bolj priljubljen
V treh mesecih izginilo več kot 20.000 kripto milijonarjev
moskisvet
Portal
Prepoznate to balkansko divo? Tako je bila pevka videti pred 30 leti
Ali imata bencin in dizel rok trajanja?
Lepotica in predsednik s 50-letno razliko. Ali gre za nov par?
Umrl legendarni kitarist in ikona rock glasbe
dominvrt
Portal
Pomembno obvestilo za ljubitelje Delovne akcije
Kako pravilno posaditi in negovati čudovite frezije?
Tako bo terasa brezhibno čista z le dvema sestavinama
Vreme do konca poletja: suh april, moker maj in vroče poletje – kaj čaka vaš vrt?
okusno
Portal
Hitra sladica brez peke za tople dni
Šparglji: 3 preprosti recepti, ki vedno uspejo
Priljubljeno pijačo lahko spremenite v hit poletja
Pozabljena sladica naših babic, ki jo danes spet odkrivamo
voyo
Portal
Michael Jackson pred sodiščem
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
