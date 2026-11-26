Bodo medicinske sestre, trgovke, učitelji, razvojni inženirji na boljšem?

Eden od ukrepov, ki jih predvideva Zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije (ZIURS), je nižji DDV na osnovna živila in energente. Kaj to pomeni za potrošnike, bodo zaradi tega na boljšem medicinske sestre, trgovke, učitelji, razvojni inženirji? Alenka Bratušek, poslanka Gibanja Svoboda, ki je o tem govorila v enem od naših soočenj, je prepričana, da ne.

Nocoj ob 19.00 v rubriki 24UR Dejstva o vročih temah, ki razdvajajo pred referendumom o interventnem zakonu. Pod drobnogled smo vzeli izjave, izrečene na soočenjih. Kdo ima prav in kdo zavaja glede napovedanih nižjih cen osnovnih živil v trgovinah, koliko prispevkov in davkov bodo plačevali tisti z najvišjimi plačami, kaj pomeni interventni zakon za upokojence? In ali uprave res tako množično bežijo na Hrvaško, kot lahko slišimo?

"Nič ne dajete medicinskim sestram, trgovkam, učiteljem," je izjavila glede interventnega zakona Bratušek, ki je v nadaljevanju omenila tudi razvojne inženirje. Poslanec SDS Andrej Poglajen, s katerim se je zapletla v besedni dvoboj, ji je očital, da laže. "A medicinska sestra ne plačuje energentov, a ne plačuje energentov, a ne kupuje hrane v trgovini?"

Za osnovna živila danes velja 9,5-odstotna davčna stopnja, interventni zakon govori o znižanju na 5 odstotkov DDV, in sicer za pšenično moko, kruh, testenine, goveje, svinjsko in piščančje meso, mleko, jogurt, poltrdi polmastni siri, maslo, jajca, sveže sadje in zelenjavo, sončnično olje in beli sladkor. Preverili smo cene pri enem od večjih trgovcev in naredili izračun v primeru, če bi veljal interventni zakon oziroma nižji DDV. Če je kilogram pšenične bele moke danes 1,34 evra, bi v primeru nižjega DDV stala 1,28 evra. Prihranek bi bil torej 6 centov. Kilogram kruha je danes 1,70 evra, s 5-odstotnim DDV bi bila njegova cena 1,63 evra, s tem bi prihranili 7 centov. Toliko bi prihranili tudi pri kilogramu belega sladkorja. Najbolj bi se znižanje poznalo pri govejem mesu. Kilogram govejega stegna, ki danes stane 18,99 evra, bi bil ob 5-odstotnem DDV cenejši za 78 centov in bi stal 18,21 evra. Pri kilogramu poltrdega sira bi prihranili 62 centov, pri svinjskem stegnu 39 centov, pri piščančjih prsih pa 40 centov.

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In kako bi se učinek nižjega DDV lahko poznal na skupnem računu za 14 osnovnih živil? Prihranili bi 3,27 evra. Vse to pa ob predpostavki, da bi trgovci celotno znižanje davka prenesli v nižje maloprodajne cene. Torej, da ne bi zvišali osnovne cene ali marž. Predsednica Trgovinske zbornice Slovenije Mariča Lah verjame, da bodo trgovci nižji DDV dejansko prelili na trgovske police. "Mi smo opravili številne diskusije s trgovci. Menim, da je konkurenca na slovenskem maloprodajnem trgu živil tako zelo močna, tako zelo velika, da si nihče od trgovcev ne bo privoščil, da ne bi razlike v davku prenesel v znižanje maloprodajne cene."

Je pa res, pravi Lah, da ima Trgovinska zbornica Slovenije samo šest tisoč članov. "Mi smo reprezentativni, naša mnenja so zavezujoča, vendar kakorkoli že, nekaj članov pa je izven naše zbornice. Na njih vpliva nimamo. To je recimo en tak objektiven pomislek." Drugi pomislek, ki ga omenja Lah, se nanaša na verigo. "Mora cela veriga od kmeta, če je davčni zavezanec, preko živilsko predelovalne industrije do trgovine, vsi morajo znižati davek, ker vsi obračunavajo vstopni in izstopni davek." Interventni zakon govori tudi o nižji stopnji DDV za energente. Danes so obdavčeni s splošno 22-odstotno stopnjo DDV, v primeru veljave bi se DDV znižal na 9,5 odstotka. Ukrep bi lahko vlada uvedla enkrat za obdobje največ devetih mesecev. Znižanje DDV za energente bi veljalo za elektriko, zemeljski plin, les za kurjavo ter daljinsko ogrevanje. Gospodinjstvo, ki plačuje danes za elektriko 100 evrov mesečno, bi zaradi nižjega DDV plačalo približno 10 evrov manj na mesec, in sicer v primeru, da ponudniki energije ob nižjem DDV ne bi dvignili marž.

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Interventni zakon pa ne znižuje DDV na vse energente, temveč le na določene za ogrevanje in elektriko. Tako se ne bi znižale cene bencina, dizelskega goriva, kurilnega olja. Interventni zakon torej res znižuje DDV za osnovna živila, kar pomeni, da ne moremo reči, da nič ne daje medicinskim sestram, trgovkam, učiteljem itn., kar trdi Bratušek. Ker pa glede na izjave Lah ne moremo z gotovostjo trditi, da bodo cene znižali vsi trgovci, prav tako bi znižanje DDV za energente veljalo le za določeno obdobje in v določenih pogojih, izjavo Bratuškove ocenjujemo s PREVIDNO.





Ali in za koliko bi bili upokojenci na slabšem?

Kritična do interventnega zakona je bila Bratušek tudi glede pokojnin. Navedla je podatek o tem, kakšno luknjo bo navrtal zakon v pokojninsko blagajno. "Slovenija po tem zakonu res ne bo več takšna, kot je danes, ker ena milijarda pomeni posege v pokojnine. 860 evrov pomeni to, kar jemljete iz pokojninske blagajne, 860 evrov za vsakega upokojenca. Obljubljali ste jim 500 evrov božičnice, zdaj jim 860 evrov jemljete. 570 milijonov, osiromašite pokojninsko blagajno v enem delu," je izjavila Bratušek.

V preteklosti so se podatki o letnem primanjkljaju v pokojninski blagajni zaradi interventnega zakona spreminjali. Bratuškova je govorila o tem, da bi bila pokojninska blagajna po njenem osiromašena za 570 milijonih evrov.

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A Marijan Papež, ki je na mestu generalnega direktorja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje že 22 let, in to v času tako desnih kot levih vlad, poudarja, da je ta številka nižja, in sicer že od oktobra letos. "Mi smo že 15. 9. na komisiji za nadzor javnih financ povedali, da ne bo učinek za SP-je 180 milijonov, ampak da ocenjujemo 45 milijonov, tako da je ta znesek sedaj 435 milijonov."

Ker je Bratušek izhajala iz podatka 570 milijonov evrov, je napačen tudi izračun, da bi to pomenilo 860 evrov manj za vsakega upokojenca. Poleg tega Papež vztraja, da interventni zakon ne jemlje nobenemu upokojencu. "Na podlagi interventnega zakona za razvoj Slovenije se ne bodo nič znižale, ne bo poseglo v usklajevanje pokojnin, ne v pogoje upokojevanja." Izjavo Bratušek, da gre za 570 milijonov evrov letnega primanjkljaja, kar je 860 evrov na vsakega upokojenca, smo ocenili z NE DRŽI.

So se na Hrvaško preselile uprave 17 podjetij?

Interventni zakon naj bi preprečil beg možganov, tudi selitev uprav podjetij na Hrvaško, je prepričan predsednik Združenja delodajalcev Slovenije Marjan Trobiš. Slovenija je, kot je izjavil, zaradi tega že veliko izgubila. V soočenju je tudi navedel število podjetij, katerih uprave so se preselile na Hrvaško.

"Mi smo v preteklih štirih letih doživeli 17 podjetij, ki so uprave preselila na Hrvaško in s tem smo izgubili od šest do osem milijonov prispevka." Združenje delodajalcev Slovenije smo zaprosili za seznam podjetij, ki jih je imel v mislih predsednik združenja Trobiš, ko je govoril o številu preseljenih uprav. Na njem je dejansko 17 podjetij, od katerih smo želeli izvedeti, kako je s selitvijo njihovih uprav iz Slovenije na Hrvaško. Odgovore smo dobili iz treh družb. Iz Perutnine Ptuj so nam sporočili, da se uprava v zadnjih štirih letih ni preselila na Hrvaško in da sedež skupine ostaja na Ptuju, kjer se sprejemajo tudi vse odločitve o poslovanju v Sloveniji. "Zagrebška družba Perutnina poslovno savjetovanje je le ena od družb v skupini Perutnine Ptuj. Konec oktobra 2026 je imela 85 zaposlenih, ki opravljajo strokovne in svetovalne naloge za družbe v skupini. Ustanovili smo jo v obdobju hitre mednarodne širitve skupine, ki vključuje tudi prevzeme v Španiji in na drugih trgih. Zaradi ustanovitve zagrebške družbe na Ptuju nismo ukinili vodstvenih delovnih mest," nam med drugim pišejo iz družbe. Se je pa finančni direktor po svoji želji v začetku leta 2025 z družino preselil v Zagreb in se obenem tudi prezaposlil v zagrebško hčerinsko družbo. "A1 Slovenija je gospodarska družba, ki je organizirana in deluje na slovenskem trgu, sedež podjetja je v Ljubljani. Ključne vodstvene odločitve niso bile prenesene na Hrvaško. Odločitve družbe sprejema uprava ob sodelovanju razširjene vodstvene ekipe, ki plačuje davčne obveznosti v skladu z veljavno davčno zakonodajo," pa nam pišejo iz družbe A1.

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Na omenjenem seznamu podjetij je bil naveden tudi Lidl. "Ne gre za selitev uprave na Hrvaško, temveč za imenovanje istega poslovodstva v obeh družbah," pravijo v Lidlu. Marca lani je sicer prišlo do združitve poslovodstva Lidla Slovenija in Lidla Hrvaška. "V okviru te organizacijske združitve isti člani poslovodstva opravljajo naloge za obe družbi in svoje delo skladno s tem izvajajo na območju obeh držav, tako v Sloveniji kot na Hrvaškem. Sedež podjetja Lidla Slovenija ostaja v Komendi, nespremenjen pa ostaja tudi njegov pravni status." Na Hrvaško se torej niso preselile uprave vseh 17 podjetij, v nekaterih primerih je šlo tudi zgolj za selitev določenih funkcij. Zaradi navedbe Trobiša, da smo v zadnjih štirih letih zaradi selitve omenjenih uprav izgubili od šest do osem milijonov evrov prispevkov, smo Združenje delodajalcev Slovenije prosili za izračun izgubljenih prispevkov. Zanimalo nas je predvsem, koliko članov uprav so upoštevali, vendar izračuna nismo dobili. Izjavo Trobiša smo ocenili z NE DRŽI.

Bi imel predsednik uprave NLB več ali manj zaradi interventnega zakona?

Predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak je bil v času soočenj mnenj glede interventnega zakona pogosta tarča kritik. Predvsem v smislu, koliko več prejemkov bo dobil v primeru uveljavitve socialne kapice. Plače nad 7.500 evrov bruto bi bile namreč oproščene plačila prispevkov. In medtem ko nekateri Brodnjaku očitajo, koliko več bi dobil, je Andrej Poglajen, poslanec SDS, poudaril, da bo Brodnjak plačeval višjo dohodnino. "Blaž Brodnjak bo na osnovi tega zakona skozi dohodnino prispeval 75.000 evrov več v davčno blagajno."

Brodnjak, ki vodi upravo NLB, je imel lani 63.303 evrov bruto plače na mesec, kar je 25.840 evrov neto. Izračunali smo, koliko prispevkov in dohodnine bi plačal na omenjeno plačo, če bi veljal interventni zakon. Izračun je pokazal, da bi plačal 29.264 evrov dohodnine, kar je 77.343 evrov več v primerjavi z danes. Bi pa Brodnjak zaradi uvedbe socialne kapice, ki pomeni oprostitev plačila prispevkov nad 7.500 evrov bruto, plačal manj prispevkov, in sicer 154.686 evrov manj. Razlika je torej 77.343 evrov, toliko več denarja bi na leto ostalo Brodnjaku.

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