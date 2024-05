'Izjave kandidatov za evroposlance morajo biti točne in preverljive'

Predvolilno kampanjo, izjave kandidatov za evropske poslance in politična sporočila njihovih central bosta skupaj z novinarsko ekipo rubrike Dejstva preverjala tudi dva strokovnjaka za evropske politike in mednarodne odnose. Docent na FDV doc. dr. Jure Požgan in magistrica razvojnih študij Lara Bandi. O temah, ki bodo v središču soočenj, izzivih, ki čakajo Evropsko unijo, vlogi Slovenije, vplivu slovenskih predstavnikov v Bruslju in teži njihovih besed. In o tem, zakaj je pomembno, da se volitev 9. junija udeležimo.

Lara Bandi je magistrica razvojnih študij. Po diplomi na Fakulteti za družbene vede je magistrirala na Univerzi v Maastrichtu na Nizozemskem. "Študij mi je omogočil, da sem lahko magistrsko nalogo štiri mesece pripravljala v Ugandi. Preučevala sem, kako delovna mesta, ustvarjena z neposrednimi tujimi naložbami s Kitajske, vplivajo na blaginjo lokalnih delavcev." Bandi je sodelavka društva Pina, nevladne organizacije, in deluje na projektih povezanih z vključevanjem mladih v demokratične procese, razvojnim sodelovanjem in ozaveščanjem o trajnostnem razvoju.

Z Evropsko unijo se ukvarja že več kot desetletje, prepričana je, da so dezinformacije dosegle praktično vsa področja, ki jih zadeva EU. "Unija je v prejšnjem mandatu naredila korak v pravo smer z aktom o digitalnih storitvah. Treba je zaznavati in opozarjati na lažne novice, izobraževati mlade, da v poplavi informacij razločijo, kaj je resnica, in si ustvarijo mnenje na podlagi preverjenih dejstev."

Veliko soočenje na POP TV bo 3. 6. ob 21.00, vodila ga bo Petra Kerčmar. Med samim soočenjem bo ekipa rubrike Dejstva – z urednico Alenko Marovt in novinarkama Špelo Bezjak in Nežo Steiner – preverjala verodostojnost izjav politikov. V živo bosta na 24ur.com sodelovala tudi oba strokovnjaka Jure Požgan in Lara Bandi.

Jure Požgan je docent na Fakulteti za družbene vede in raziskovalec na centru za mednarodne odnose, ki je magistriral na Univerzi v Maastrichtu na Nizozemskem in doktoriral na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Ukvarja se s proučevanjem procesa evropskih integracij. "Evropske volitve, ki so pred nami, so pomembne, ker EU že danes določa širši del tega, kar Slovenija kot država počne. Pa tudi zato, ker je to eden od načinov, na katerega lahko posamezniki soodločamo o tem, kakšno EU si pravzaprav želimo." "Glede na to, da sem strokovnjak s področja mednarodnih odnosov, me bodo v prvi vrsti zanimale tudi teme, ki so povezane z odnosi Evropske unije s tretjimi državami, vojna v Ukrajini, izraelsko-palestinski spor. Zelo pereča tema so še naprej migracije." Požgan opozarja še na zeleni prehod, uporabo umetne inteligence in delovanje skupnega trga EU.