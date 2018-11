Jankovićev sin po prvem županskem mandatu z nepojasnjenim milijonom

Najem 18-metrske jahte, dva družinska prestižna terenca mercedes in pol milijona evrov dvignjene gotovine so bili ključni razlogi za uvedbo nadzora nad premoženjem Jureta Jankovića, ki je prijavil komaj 900 evrov prihodkov mesečno. Nadaljnje poizvedbe so sume potrdile, saj sin župana ni znal zadovoljivo pojasniti, kako je prišel do večine premoženja, med drugim do 582 tisoč evrov v bančnem sefu. In to kljub dejstvu, da je finančna uprava verjela pojasnilu župana, da je sinu daroval 129 tisoč evrov – kar je skoraj vsa njegova županska neto plača štiriletnega mandata.

Pri pojasnjevanju zgodbe je, kot je razvidno iz sodbe, sodeloval s podjetjem v nekdanji lasti davčnega svetovalca dr. Roka Snežiča. Pojasnilom ni verjela ne finančna uprava, ne kasneje upravno in zdaj še vrhovno sodišče. Tako je obveljala odločitev, da mora sin ljubljanskega župana, ki je javno prikazoval globoko podpovprečno plačo, plačati dodatnih 421 tisoč evrov davka.

Zaradi vročanja je odločitev sodišča, ki potrjuje tudi več kot deset let stare grehe županovega sina, postala javno dostopna šele v začetku novembra. Ta ne pušča dvoma: Jure Janković, sin ljubljanskega župana Zorana Jankovića, je za zasebno potrošnjo v času očetovega prvega županskega mandata – od najema razkošne jahte do nakupa luksuznega terenca, porabil 1,5 milijona evrov, davčnemu organu pa prijavil le 56.600 evrov dohodkov. Vrhovno sodišče RS je pravnomočno potrdilo tako finančni upravi kot upravnemu sodišču in zavrnilo revizijo, ki jo je zahteval Janković.