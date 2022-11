Ali kandidati treh mestnih občin navajajo pravilne podatke?

Bržanov mandat brez zgrajenega stanovanja?

Alan Medveš, kandidat Levice, je dejal, da so cene nepremičnin popolnoma prepuščene trgu in da so ravno zato strmo narasle. Cene stanovanj v Sloveniji so v letu 2021 občutno zvišale in dosegle zgodovinsko najvišjo raven. Srednja cena stanovanja se je v primerjavi z letom 2020 na kvadratni meter zvišala za 310 evrov in tako prvič presegla mejo 2.000 €/m2. Na Obali, kjer je Geodetska uprava poleg Kopra vključila še Piran, Portorož, Izolo in Ankaran, pa je cena kvadratnega metra že leta 2020 prebila 3.000 evrov. Kandidat SDS-a Igor Colja pravi, da je v Kopru praznih 5.000 stanovanj, a le na papirju. Leta 2021 je bilo v Kopru po podatkih Sursa 4918 nenaseljenih stanovanj. Boris Popovič pa odgovarja, da v mandatu Bržana ni bilo zgrajeno niti eno stanovanje. Kot je razvidno s podatkov Stanovanjskega sklada RS občina Koper trenutno gradi 166 novih javnih najemnih stanovanj, ki še niso dokončana. Iz podatkov tudi ni razvidno, da bi v času mandata Aleša Bržana res bilo zgrajeno kakšno stanovanje.