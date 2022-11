Je novogoriška brezposelnost najnižja doslej?

Župan Miklavič je dejal, da se je vsako leto do leta 2019 dražila voda, občani Nove Gorice pa mesečno za vodo plačujejo več kot občani drugih občin. "Mi smo ustavili to draženje vode," je dejal.

Lani julija so se cene vode prvič v zgodovini občine znižale, in sicer za devet centov. Pri tem sta se znižali ceni za oskrbo s pitno vodo in za kanalščino. Kot so pojasnili na občini, so se v preteklem mandatu cene spremenile dvakrat, in sicer leta 2015 in 2017, ko so gospodinjstva občutila približno 40-odstotni dvig cen. Od januarja 2019 do zdaj se voda za gospodinjstva ni podražila, razen pri podeželskih gospodinjstvih, kjer imajo greznice. Julija 2021 je občina uvedla subvencijo, ki do zdaj znaša 456.567 evrov.

Cene vodarine v Mestni občini Nova Gorica so kljub vsem sprejetim ukrepom nad povprečjem cen v Sloveniji. Cena vodarine v Ljubljani brez DDV je denimo 0,5792 evra na kubični meter (v Novi Gorici 0,838 evra), cena odvajanja komunalne odp. vode pa 0,1596 (v Novi Gorici 0,3579 evra).

Cene vodarine so se tako v preteklem mandatu do 2019, ko je Miklavič prevzel položaj, spremenile dvakrat. Izjavo župana smo označili kot previdno.