Je sporno, da je Šoltes še vedno zastopnik stranke Verjamem in hkrati član DeSUS?

Igor Šoltes je s stranko Verjamem! Lista dr. Igorja Šoltesa na evropskih volitvah 2014 uspel prepričati 10,33 odstotka volivcev in postal evropski poslanec. Veliko slabši izid (0,78 odstotka glasov volivcev) je stranka dosegla na državnozborskih volitvah 2014, zato je Šoltes avgusta istega leta odstopil kot predsednik stranke Verjamem. Takrat so napovedali, da bo stranka novo vodstvo izbrala sredi septembra, kar se očitno ni zgodilo, saj je Šoltes v poslovnem registru še vedno naveden kot zastopnik, v letnem poročilu za leto 2018 (objavljeno je bilo 8. 4. 2019) pa, da stranko vodi predsednik stranke Igor Šoltes. Ob tem pa: "Stranka Verjamem od odstopa predsednika dr. Igorja Šoltesa ni kandidirala na nobenih volitvah v RS. V letu 2018 ni zasedal noben organ stranke, prav tako so bili neuspešni poskusi za sprejem sklepa o zaprtju stranke, tako da bo stranka uradno prenehala delovati, ko bo tako po uradni dolžnosti zaradi nesodelovanja na volitvah sklenilo ministrstvo za notranje zadeve. Prav tako je v lanskem letu Abanka d.d. zaprla poslovni račun stranke, stranka pa drugih poslovnih dogodkov v preteklem letu ni imela."

Pred zaprtjem poslovnega računa so imeli 38,40 evra.

Izbris stranke po uradni dolžnosti ni mogoč, saj stranka Verjamem še ni bila dvakrat nedejavna na evropskih volitvah, kar je eden od treh pogojev za izbris po uradni dolžnosti. Bili so dvakrat nedejavni na državnozborskih volitvah, dvakrat na lokalnih, tokrat bodo prvič nedejavni na evropskih volitvah, saj je bila stranka ustanovljena 6. 6. 2014, evropske volitve pa so bile 25. 5. 2014. Torej je izbris stranke po uradni dolžnosti nemogoč še 5 let.

Šoltes je, kot je potrdila njegova tiskovna predstavnica Anuša Gaši, od 19. 4. 2019, ko so predstavili listo, tudi član stranke DeSUS in navedla, da ni član nobene druge stranke. Izstopno izjavo, dodaja Gašijeva, je poslal leta 2016 podpredsedniku stranke Urošu Novaku.

Dokazilo o tem, da Šoltes ni več član Verjamem, še čakamo. Kljub temu uradne evidence potrjujejo, da je Šoltes od aprila v dveh političnih strankah – Verjamem (zastopnik in predsednik) in DeSUS.