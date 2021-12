Je usoda Termoelektrarne Šoštanj in rudnika zapečatena z letom 2033?

Eden najpomembnejših energetskih objektov pri nas – Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ) – je zaradi gradnje šestega bloka termoelektrarne postal sinonim za korupcijo. Tudi okvare pri delovanju Teša so stalnica. Nasprotno pa Viktor Vračar, generalni direktor Holdinga slovenske elektrarne (HSE) in do 1. januarja prihodnje leto še generalni direktor Teša, češ da gre za "enega bolj sodobnih tovrstnih blokov, ne samo v Evropi, ampak tudi širše".

Afera Teš 6 še vedno ni dobila epiloga. Po skoraj desetih letih od hišnih preiskav in po petih letih obratovanja so letos akterji afere Teš 6 šele sedli na zatožno klop. Znano je, da se je vrednost investicije s prvotnih 654 milijonov evrov povzpela na 1,4 milijarde evrov. Novi šesti blok je bil domnevno dobra priložnost za zasebne zaslužke. Nekdanji direktor Teša Uroš Rotnik, zaposleni Darko Weiss, Jože Lenart in Miran Leben ter drugi vpleteni so osumljeni 250 milijonov evrov vrednega oškodovanja Teša pri gradnji. Rotniku, ki krivde ne priznava, tožilstvo očita storitev dveh kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, kaznivo dejanje zlorabe položaja ali pravic in dve kaznivi dejanji pranja denarja. Soobtoženim tožilstvo očita enake zločine ter pomoči h kaznivim dejanjem v primeru domnevnih nepravilnosti pri več poslih Teša. Gre za eno najobsežnejših obtožnic v Sloveniji, obdolženim grozi zaporna kazen do 20 let, zadeva pa bo zastarala leta 2028.

Teš je zadnja leta v rdečih številkah, lani je imel celo 280-milijonsko izgubo, še leto prej 'le' 20-milijonsko. V nezavidljiv finančni položaj Teš postavljajo cene emisijskih kuponov, ki jih mora kupiti zaradi spuščanja emisij Co2 v zrak. Vodstvo Teša pojasnjuje, da je na poslovanje vplivala višja cena emisijskih kuponov, ki so se lani povečali za 15 odstotkov, predvsem pa oslabitev sredstev. Zadolžitve HSE, vezane na investicijo šestega bloka, znašajo 65 milijonov za poplačilo anuitet in okoli 20 milijonov za poplačilo stroškov financiranja in poroštev.

Teš pa je letos prejel tudi 131-milijonsko odškodnino iz poravnave z ameriško skupino General Electric, pravnega naslednika dobavitelja opreme za šesti blok Alstoma.