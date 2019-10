JUTRI: Katerih 200 izbrancev ljubljanske univerze si je razdelilo 11,5 milijona evrov?

Jutri v rubriki Dejstva na 24ur.com začenjamo serijo člankov z razkritjem tistih, ki so v treh letih prejeli več kot 30 tisoč evrov samo dodatkov ob plačah. Zdi se, kot, da je sistem zatajil, poskusi po spremembah so vedno znova blokirani. Bo naše razkritje še enkrat več spodbudilo rektorja Univerze v Ljubljani (UL) prof. dr. Igorja Papiča, da v luči 100. obletnico UL vzpostavi mehanizme, ki bi preprečili anomalije, vzpostavil nazdor in jasno določil pravila igre, poštena za vseh 6000 zaposlenih na UL, ne le izbranih 200.

Do podatkov smo prišli z vztrajanjem, pisanjem vlog, pritožb, kompromisov, groženj, zmerjanja, odloženih slušalk, pokroviteljstva in preusmerjanja pozornosti. Da na UL že dva meseca in pol na ta račun vlada panika in ogorčenje dokazuje, da je izplačevanje visokih honorarjev in dodatkov domena izbranih, ki si jih vsi niso nujno tudi zaslužili.

Slišali boste izpoved nekdanjega zaposlenega in izvedeli, kako se izigrava sistem. Ozadja, konkretno. Kako na prvo žogo z izplačili iz različnih postavk - od številnih dodatkov do avtorskih honorarjev, ni nič narobe, da je vse zakonito. V resnici pa drobovje razkriva profesorsko elito, ki h koritu ne spusti "nenaših" in mladih. Elita, ki univerzitetno okolje z imenom fakultete vred, izkorišča za zasebne zaslužke. Nemalokrat mimo fakultete, kar na s.p., d.o.o., bodisi zasebni inštitut, ali zavod.

Za Dejstva govorijo tudi ključni akterji, kako in zakaj vrtoglava izplačila, profesorji, dekani, rektor in minister.