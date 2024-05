Kadrovanje evroposlancev, s strankarsko izkaznico do službe v Bruslju?

Vsakemu evropskemu poslancu na mesec pripada 28.696 evrov za plače asistentov. Svoje ožje sodelavce poslanci izberejo sami, evropska pravila sicer prepovedujejo zaposlovanje bližnjih sorodnikov, prav tako se člani njihove ekipe ne smejo ukvarjati z dejavnostmi, ki bi lahko povzročile nasprotje interesov. Po pregledu imen sodelavcev, ki so tako ali drugače zaposleni v lokalni oziroma bruseljski pisarni osmih slovenskih evroposlancev, lahko sicer ugotovimo, da poslanci radi zaposlujejo člane ali vsaj simpatizerje svojih strank, pa tudi sorodnike vplivnih političnih veljakov. Kaj pa plača? Skrivnost za vse, številke razkriva le Joveva. Približno dvakrat več zaslužijo asistenti, ki živijo in delajo v Bruslju.

OGLAS

Evropski poslanci so običajno v družbi svojih asistentov, pomočnikov ali pogodbenih svetovalcev, ki sooblikujejo njihova stališča, jim politično svetujejo, opravljajo administrativna dela, komunicirajo z mediji, sprejemajo in vodijo njihove obiskovalce itd. Vsak evropski poslanec, tudi osem slovenskih, lahko zaposli največ tri, izjemoma štiri akreditirane pomočnike, to so najbolje plačani asistenti, ki delajo v Bruslju, Strasbourgu ali v Luksemburgu in sodijo neposredno pod upravo Evropskega parlamenta. Potem so tukaj lokalni pomočniki, to so asistenti, ki v Bruselj potujejo izjemoma in skrbijo za pisarno v državi, kjer je bil poslanec izvoljen. Evroposlanci lahko najamejo tudi pogodbene svetovalce ali zaposlijo pripravnike. Skupni mesečni strošek zaposlenih pa na enega poslanca ne sme presegati 28.696 evrov na mesec, 344.352 evrov na leto oziroma 1.721.760 evrov neto izplačila na mandat.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Volivci pričakujejo, da bodo poslanci kadrovali strokovno, pa tudi, da bodo imeli občutek za politično higieno. Evropska pravila sicer prepovedujejo zaposlovanje družinskih članov, torej zakoncev, partnerjev, staršev, otrok, bratov in sester, kar si je nekoč denimo privoščil nekdanji evroposlanec SDS Miha Brejc, ki je zaposlil lastno hčer, sicer ženo Gregorja Viranta. Pogosto sicer poslanci kompetence svoje najožje ekipe iščejo v intimi lastne politične stranke in slovenski evroposlanci tukaj niso nobena izjema. Krščanska demokratinja Ljudmila Novak, sicer članica Evropske ljudske stranke, trenutno zaposluje tri sodelavce. Dva akreditirana pomočnika, to sta nekdanji tiskovni predstavnik NSi Matic Cvelbar in asistent z najdaljšim stažem Robert Velikonja, ki je vmes v Bruslju nekaj let delal tudi za evroposlance SDS. V lokalni pisarni pa deluje predsednica občinskega odbora NSi Lukovica Mojca Stoschitzky. Evropska poslanka prejemkov svojega osebja ne razkriva.

NSi je aprila vložila listo kandidatov za evropske volitve. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Šest pomočnikov sestavlja ekipo Social demokrata Milana Brgleza. V Bruslju sta njegov nekdanji študent Martin Silič in Staša Tkalec, ki je z Brglezom kot strokovna sodelavka danes propadle SMC sodelovala že v domačem parlamentu. Za področji otrokovih pravic in nediskriminacije delno plačuje še Jeleno Jovanovič in Emilia Puccio, ki sta sicer zaposlena pri evropskih socialistih. V Sloveniji pa zanj delata še en Brglezov nekdanji študent Aljoša Koroša in član predsedstva Mladega foruma SD Nik Zrimec. Višine njihovih plač Brglez ne razkriva. Pisarno in sodelavce je Matjaž Nemec pred dvema letoma podedoval od Tanje Fajon, nekdanje predsednice SD in sedanje ministrice za zunanje zadeve. Nemec zaposluje šest asistentov, v Bruslju sta Jure Tanko in Špela Han, sicer hči predsednika SD in gospodarskega ministra Matjaža Hana. Zaposlitev je pred petimi leti dvignila nekaj prahu, Špelo Han je sicer zaposlila Tanja Fajon. Han, takrat vodja poslanske skupine SD, je v odzivu povedal, da je hčer opozoril, da se bodo njena vrata zaradi njegovega poklica odpirala težje: "Verjetno priimek Han ne gre čisto neopazno skozi življenje. Vendar sem prepričan, da je Špela službo dobila, ker je sposobna, ker je doštudirala in ker je predvsem pridna." V slovenski pisarni pa Nemec zaposluje še dolgoletno piarovko poslanske skupine SD Janjo Bregar, dolgoletnega piarovca strankine centrale Denisa Sarkića, Lano Ambrož Mazzini, sicer hčer pisatelja in kolumnista Mihe Mazzinija, in Marka Kozlevčarja. Kot pravi, z dobrimi 28 tisočaki in pol mesečno poleg plač zaposlenih pokriva še regrese, zakonske dodatke, stroške misij, denimo plenarnih zasedanj v Strasbourgu, izobraževanja za zaposlene itd. Na vprašanje, kakšne plače prejemajo, pa Nemec odgovarja takole: "Podatki o plačah zaposlenih so osebni podatki, ki jih brez soglasij zaposlenih ne moremo razkriti."

SD je pred tremi tedni vložila listo kandidatov za evropske volitve. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Ožjo ekipo evroposlanca SDS Milana Zvera v Bruslju sestavljajo Peter Šuhel, dolgoletna desna roka, tudi nekdanji vodja kabineta prvaka SDS Janeza Janše, dolgoletna uslužbenka evropskega ustroja Petra Škrinjar in Polona Kek. V lokalni pisarni Zver zaposluje Dominika Štrakla, nekdanjega predsednika Slovenske demokratske mladine SDM in sedanjega člana vodstva SDS, ki je tudi občinski svetnik v Veržeju. Plač svojega kroga Zver ne razkriva. SLS-ov Franc Bogovič zaposluje štiri asistente. V Bruslju sta nekdanji strokovni sodelavec poslanske skupine danes zunajparlamentarne SLS Jure Bizjak in Edita Turičnik, v Sloveniji Lejla Kogelj in Jure Osredkar, s poslanci Evropske ljudske stranke pa si deli še strošek političnega svetovalca Adama Mouchtarja. Zanj prispeva 20 odstotkov plače. Višine prejemkov avojih asistentov pa tudi Bogovič ne razkriva. "Zaposleni v Bruslju so vezani na pravila Evropskega parlamenta." Tako pa nosilka SDS Romana Tomc, ki prav tako ne razkriva plač svojih najožjih sodelavcev. V Bruslju sta njeni desni roki Damjan Meško in Mateja Mohorič. V slovenski pisarni sta zaposleni Manca Pirc in občinska svetnica Železnikov, izvoljena na županovi listi, Andreja Prodan. Tomc ima doma sklenjeni še dve pogodbi, in sicer s sinom predsednika SDS Janeza Janše Žanom Janšo, ki ga je leta 2015 v Bruslju zaposlila pokojna evropska poslanka Patricija Šulin. Prvak stranke Janša pa je naletel na vrsto očitkov o političnem nepotizmu, kritična je bila tudi Fajonova, ki je torej nato tudi sama zaposlila hčer strankarskega veljaka. Drugo svetovalno pogodbo pa ima Tomc sklenjeno z Mitjo Iršičem, kolumnistom strankarskega medija Nova24TV in nekdanjim svetovalcem prejšnjega ministra za kulturo Vaska Simonitija.

Zmaga skupne evropske liste SDS/SLS leta 2019 FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Nekdaj LMŠ-jev in GS-jev, danes pa nosilec Zelenih Klemen Grošelj zaposluje tri asistente. V Bruslju sta Antonio Arlacchi in Klemen Vitkovič, nekdanji vodja dolenjsko-belokranjske-posavske pokrajinske pisarne propadle politične zgodbe Gregorja Golobiča stranke Zares, katere član je bil tudi Grošelj, v Ljubljani pa kandidat za evropskega poslanca na listi LMŠ pred petimi leti Edis Rujovič. Njihovih plač Grošelj ne razkriva, odgovarja pa, da maksimalnega zneska, namenjenega za izdatke zaposlenih, še nikoli ni porabil niti na mesečni niti na letni ravni, zato se ostanek konec leta vrne v proračun parlamenta. Pred petimi leti LMŠ-jeva, danes pa GS-jeva nosilka liste Irena Joveva zaposluje tri asistente v Bruslju, to so Elma Oručević, Žana Špegel in Rok Lesar. Njena slovenska desna roka je trenutno Marko Miladinović, Jasna Gerbec pa je na porodniškem dopustu. Sodelavci v Bruslju zaslužijo med 6212 in 6737 evrov bruto, Miladinović v Sloveniji pa 3392 evrov bruto. Podobno kot Brglez in Bogovič, si tudi Joveva deli stroške skupnega asistenta poslancev skupine Renew Europe. Benjamin Feyen ji pomaga predvsem na področju kulture, zanj mesečno odšteje 350 evrov. Joveva plačuje tudi dva pripravnika v Ljubljani, to sta Gaja Dunja Babnik in Nikola Paunovski, ki na mesec prejemata 1477 evrov bruto. O 28 tisočakih pa Joveva tako: "Seveda to ni del naše plače ali naših prejemkov, niti ni znesek, ki ga dobivamo na katerega koli od naših bančnih računov."

Politična pot Irene Joveve in Klemna Grošlja se je po petih letih razcepila. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand