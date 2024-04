Kaj drži in kaj ne v izjavah politikov o migrantih?

Porast ilegalnih migrantov?

Janez Janša je na protestnem shodu dejal, da je treba vedeti, da niti 10 odstotkov ilegalnih migrantov k nam ne prihaja iz držav, ki so v vojni. "Prihajajo iz držav, kamor evropski turisti odhajajo na dopust. Ilegalni migranti prihajajo iz Tunizije, Maroka, Alžirije, kjer ni nobene vojne."

V letih 2022, 2023 in v prvih treh mesecih 2024 pri nedovoljenih prehodih meje prednjačijo državljani držav, kjer so varnostno nestabilne razmere – v letu 2022 in 2023 iz Afganistana, 2024 iz Sirije. V prvih treh mesecih letošnjega leta, lani in leta 2022 med prvimi 10 najpogostejšimi državljani, ki so ilegalno prestopili mejo, ni bilo državljanov Tunizije in Alžirije. Letos je bilo 1148 državljanov Maroka, leta 2023 pa 8859.

Poglejmo podrobneje. Do konca letošnjega marca je bilo 9808 nedovoljenih vstopov v državo. Lani v enakem obdobju 8316, kažejo podatki Policije. Najpogosteje so bili obravnavani državljani Sirije, Afganistana in Maroka. Med vsemi nelegalnimi vstopi je bilo 39 odstotkov Sircev in 13,4 odstotka Afganistancev.