'Fiktivni izbor izvajalcev? Čelan kljub trditvam TGZS, ni bil nikoli protikandidat Pivčeve'

"Klicali naj bi ga na stacionarno telefonsko številko preko katere ne more komunicirati v času, ko je bil na dopustu na Hrvaškem, zato so navede netočne." Tako je nekdanji ptujski župan in direktor Bistre Ptuj Štefan Čelan z dokazilom gospodarskemu ministrstvu na laž postavil turistično zbornico in posredno nakazal, kako so v resnici izbirali zunanje strokovnjake za domnevno koruptiven projekt SRIPT. Trdi, da ni bil protikandidat Pivčeve za zunanjega svetovalca, ali drugače povedano, Pivčeva ni bila boljša izbira od Čelana, kot kaže, je bila prva in edina izbira prijateljice Pergerjeve. Ob nezakonitih zaslužkih, gospodarsko ministrstvo sumi še na fiktiven izbor izvajalcev. Pivčeva po naših informacijah ni dokazala avtorskega dela za katerega je računala 200 evrov na uro.

Analiza iz skrbno varovanih podatkov: 290 tisoč evrov avtorskih pogodb za zunanje svetovalce - rekorderji Brumec, Uran Maravić in Pivec Turistično gostinska zbornica Slovenije (TGZS) je z 12 izbranimi zunanjimi svetovalci podpisala kar 73 avtorskih pogodb za skoraj 290 tisoč evrov. Takšen je izplen naše analize iz skrbno varovanih podatkov, ki nam jih je uspelo pridobiti, pa čeprav direktor turistične zbornice Fedja Pobegajlo vestno ponavlja, "da je TGZS subjekt zasebnega prava, podatkov o konkretnih stroških, vezanih na projekt, nismo dolžni posredovati".Ker je SRIPT v 50 odstotkih financiran z evropskim oziroma proračunskim denarjem, ima javnost pravico biti obveščena, kako se troši njen denar.

icon-expand Posamezni preferirani člani SRIPT, po podatkih sodeč so to Pivčeva, Uran Maravićeva in Brumen, so imeli precejšnjo korist od domnevno koruptivnega projekta SRIPT. Skupaj so po naši analizi podatkov podpisali 52 od 73 avtorskih pogodb. FOTO: 24ur.com

Spomnimo se, celotna operacija SRIPT, ki se je začela konec leta 2016, je bila ocenjena na 780 tisoč evrov, od tega 390 tisoč evrov sofinanciranja iz evropskih oziroma proračunskih sredstev. MGRT je TGZS že izplačal 302 tisoč evra, po naših neuradnih informacijah od virov iz gospodarskega ministrstva, ki smo jih razkrili v petek, naj bi TGZS zaradi nepravilnosti moral vrtiti 160 tisoč evrov nezakonite premoženjske koristi. Do zdaj, pred začetkom tretje faze, ki jo je zaradi afere od TGZS prevzel Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete(CPOEF), koordinatorica pa je Monika Lapanja, so torej le za avtorske pogodbe porabili slabih 300 tisočakov, ali skoraj 40 odstotkov vsega denarja namenjenega za SRIPT.

Kdo je torej največ pridobil od projekta SRIPT? Izbrani zunanji strokovnjaki, ki so prejeli za 290 tisočakov avtorskih honorarjev in trije Ptujčani. Nekdanje prvo ime projekta SRIPT Klavdija Perger, ki je navkljub aferi in naznanitvi suma kaznivih dejanj ob razrešitvi iz turistične zbornice odnesla 22 tisočakov odpravnine, se je na projektu obkrožila s someščanoma. Aleksandra Pivec naj bi že tretjič, po Bistri Ptuj in Uradu za zamejce komunikacijski posel za 21 tisočakov priskrbela Tilnu Mrgoletu. Naključje? Pergerjeva in Pivčeva sta prijateljici, Ptujčanki, Mrgoletova mama Tjaša Mrgole Jukič in Pivčeva pa članici kluba Soroptimist Ptuj.

Kar 52 od 73 avtorskih pogodb so prejeli Boštjan Brumen, dekan Fakultete za turizem Brežice, Maja Uran Maravić, predavateljica na portoroški Turistici in kmetijska ministrica Aleksandra Pivec. 21 pogodb si je razdelilo 9 preostalih strokovnjakov: Ljubica Knežević Cvelbar,Emil Juvan,Jana Apih,Gregor Jamnik,Tatjana Juriševič,Ksenija Dvorščak,Nataša Hočevar,Vasja Čretnik,Suzana Pavlin. Čretnik in Pavlinova naj bi honorar vrnila. Zoper Brumna in Uran Maravićevo je sicer že lani gospodarsko ministrstvo naznanilo sum kaznivih dejanj. Koliko pogodb sta podpisala in za kakšen znesek, se ne spomnita. Po naši analizi jih je Brumen 22 v višini skoraj 80 tisoč evrov bruto, Uran Maravićeva pa 20 za skoraj 70 tisoč evrov bruto, "mislim, da je bilo pogodb še celo več", doda Uran Maravićeva. Brumen je ob tem poudaril, "vse kar sem zaslužil, sem porabil za udeležbo na sestankih v tujini, saj sem zadolžen za internacionalizacijo, predstavljam Slovenijo v evropski platformi pametne specializacije ‘Digitalizacija in varnost v turizmu’, zato tega denarja nisem porabil zase".

Pivčeva je prejela 200 evrov na uro za avtorsko delo, ki to ni Posamezni preferirani člani SRIPT, po podakih sodeč so to Pivčeva, Uran Maravićeva in Brumen, so torej imeli precejšnjo korist od domnevno koruptivnega projekta SRIPT. Urne postavke za njihova avtorska dela in svetovanja, neuradno ti trije, kot smo razkrili, avtorstva niso dokazali in tako naj bi nezakonito zaslužili 160 tisočakov, so znašale od 150 do 200 evrov bruto. Osnova za določitev urne postavke je bil cenik GZS, so v odzivnem poročilu na lanske ugotovitve revizorjev MGRT zapisali na turistični zbornici. Pa ne od začetka, trdijo naši viri, avtorske pogodbe niso bile nikoli osnovane na urnih postavkah. Ta razlaga se je pojavila šele oktobra 2019, ker pregledovalcem niso zadoščala pojasnila zbornice.

Pivčeva je sama določila ceno 200 evrov na uro. Ali, kot je TGZS zapisala v odzivnem poročilu:"Dr. Pivčeva je kljub temu, da ima izjemne strokovne in znanstvene izkušnje, da je delovala tako v akademskem kot poslovnem okolju, na nacionalni in mednarodni ravni, postavila bruto ceno 200 evrov". Za dve avtorski pogodbi vredni 7650 evrov bruto naj bi po dogovoru potrebovala 40 ur, "čeprav je bila glede na dejansko opravljeno delo ta količina presežena",so prepričani na TGZS. Medtem ko na MGRT trdijo, "da so se dogovorili za okvirno količino dela in sicer v obsegu 40 ur, k pojasnilom pa ni predložila dodatnih dokazil s katerimi bi podprli navedbe". TGZS: 'Nihče ni bil preferiran, izbrani so bili na podlagi referenc' Na TGZS trdijo, da zunanji strokovni sodelavci niso bili preferirani, ampak izbrani na podlagi njihovih referenc."Izbor smo napravili tako, da smo vse potencialne sodelavce klicali po telefonu, jim pojasnili naravo dela in vnaprej znane, kratkoročne pričakovane rezultate. V fazi povpraševanja je bilo nemogoče natančno definirati obseg dela, ker obseg nalog ni bil vnaprej poznan, saj gre za razvojni projekt. Zato smo izhajali iz cenika GZS in poštenja avtorja oz. strokovnega sodelavca." In še: "Strokovnjaki in zunanji sodelavci na operaciji niso bili izbrani le na podlagi najnižje ponujene cene, temveč zaradi zahtevnosti opravljenega dela, svetovanj pri izvajanju operacije, zaradi njihovih izjemnih, edinstvenih kompetenc in referenc. Tovrstno zahtevno strokovno delo nikakor ne morejo opraviti zaposleni na TGZS."

Urne postavke za zunanje sodelavce so znašale od 150 do 200 evrov bruto. Pa ne od začetka, trdijo naši viri, avtorske pogodbe niso bile nikoli osnovane na urnih postavkah. Ta razlaga se je pojavila šele oktobra 2019, ker pregledovalcem niso zadoščala pojasnila zbornice.

MGRT: ‘Nakazuje se sum na fiktivni oziroma ponarejeni izbor izvajalcev’ Medtem ko so tudi tukaj na MGRT pri preverjanju na kraju samem ugotovili ravno nasprotno. "Nakazuje se sum na fiktivni oziroma ponarejeni izbor izvajalcev. Osem oseb je izjavilo, da ni nikoli oddalo konkurenčnih ponudb oziroma nikoli niso bili pozvani naj jih oddajo, čeprav so jih izbrani avtorji navajali. To nakazuje na sum poneverbe listin z namenom dokazovanja upravičenosti stroškov."

MGRT je zaznal tudi dvojno uveljavljanje stroškov, a so na to ugotovitev na TGZS našli odgovor, ko so z zunanjimi strokovnjaki sklenili avtorske pogodbe, so od avtorjev zahtevali, da jim posredujejo poročila o opravljenem delu. "Ali so avtorji ob opravljanju svojega dela v okviru operacije Sript morebiti dobivali za isto delo plačila še od drugih inštitucij, na TGZS nismo razpolagali s podatki o morebitnem tovrstnem financiranju. V kolikor bi morebiti prišlo do dvojnega financiranja, TGZS oz. Sript za tovrstne kršitve ne bi odgovarjala, saj jih ne moremo niti odkrivati niti preveriti." TGZS govori neresnico, nekdanji ptujski župan in direktor Bistre Ptuj Čelan potrdi, 'kontaktiral me ni nihče' Obrnili smo se na nekdanjega dolgoletnega ptujskega župana in direktorja Bistre Ptuj Štefana Čelana, če drži, kot trdijo na turistični zbornici, da so ga povabili k sodelovanju kot zunanjega strokovnjaka. Čelan zatrdi, da ga ni klical nihče, v tem času, ko naj bi klicali na stacionarno telefonsko številko, je bil celo na dopustu na Hrvaškem. Posreduje nam dopis, ki ga je v pojasnilo poslal tudi na gospodarsko ministrstvo.

Čelan je z dokazilom na laž postavil turistično zbornico in tako posredno nakazal, kako so v resnici izbirali zunanje strokovnjake za domnevno koruptiven projekt SRIPT. Trdi, da ni bil protikandidat Pivčeve za zunanjega svetovalca, ali drugače povedano, Pivčeva ni bila boljša izbira od Čelana, kot kaže, je bila prva in edina izbira Pergerjeve. Zanimivo je, da so ga kot protikandidata navedli prav pri Pivčevi. In prav Čelan je Pivčevi priskrbel službo na Bistri Ptuj, sprva kot mladi raziskovalki, nato je tam ostala 17 let. Šest let je Bistro celo vodila, a direktorski stolček leta 2016 zapustila, ko so bili finančni rezultati najslabši po letu 2001. Pivčeva je sicer na Bistri vztrajala do konca januarja letos, kot dopolnilno zaposlena pa je mesečno prejemala povprečno 330 evrov neto oziroma 657 evrov bruto. Kot smo razkrili, v zadnjih štirih letih, odkar je funkcionarka, je tako z znanstvenim raziskovanjem dodatno zaslužila 22 tisoč evrov bruto, čeprav ni imela niti ene znanstvene objave.

Je pa Čelan poudaril, "ZRS Bistra Ptuj je izjemno pomembna institucija tako za Mestno občino Ptuj, kakor tudi za ostalih 18 občin, ki so prejemnice državnega in evropskega denarja. Direktor je zgolj eden izmed zaposlenih v tem zavodu, ki je dolžan opravljati vse naloge, ki jih določajo zakoni in podzakonskimi akti. V tem pogledu sem bil kot župan zadovoljen z rezultati dela, ki jih je opravljala naprej kot članica raziskovalne skupine in kasneje kot direktorica".

icon-expand Štefan Čelan je Aleksandro Pivec vzel v službo v Bistro Ptuj, kjer se kot direktorica po finančnih rezultatih ni proslavila. Čelan hkrati zanika, da bi bil protikandidat Pivčeve za zunanjega svetovalca, čeprav so to gospodarskemu ministrstvu zatrdili na zbornici. FOTO: POP TV

Zaradi vseh dejstev in navedb o izboru Pivčeve, urni postavki, protikandidatih, smo na kmetijsko ministrico vnovič naslovili vprašanja, kako komentira izbor pri projektu SRIPT, navajanje Čelana za njenega protikandidata, kako in kdaj so določili urno postavko, koliko pogodb skupaj je podpisala, koliko je zaslužila, glede na naše neuradne informacije, da naj bi zaslužila precej več od javno objavljenih 35 tisoč evrov. Odgovor Pivčeve pa skop in nekonkreten. "O izboru izvajalcev je potrebno vprašati TGZS, jaz sem zgolj oddala svoje reference in življenjepis ter sklenila sodelovanje po izboru. Prejela sem točno takšen znesek plačil, kot je skladen s pogodbami in je konstantno navajan v medijih ter poročan pristojnim institucijam (FURS...)." Je Pivčeva someščanu piarovcu Mrgoletu posel po Bistri, Uradu za Slovence uredila tudi pri SRIPT-u? Tilen Mrgole je s podjetjem Kreativni laboratorijpri projektu SRIPT po naših podatkih zaslužil dobrih 21 tisoč evrov, ker je skrbel za spletno stran, organiziral dogodke, skrbel za PR. V enem letu, od januarja 2018 do januarja 2019 je na Ptuju rojen podjetnik od koder sta tudi Aleksandra Pivec in Klavdija Perger, podpisal 12 avtorskih pogodb. Zakaj prav Mrgole? Gre res zgolj za naključje in najboljšega ponudnika storitev? Pivčeva in Pergerjeva sta prijateljici, Pivčeva in Mrgoletova mati Tjaša Mrgole Jukič pa članici kluba Soroptimist Ptuj. Soroptimistke so vplivne in premožne Ptujčanke, ki se ukvarjajo z dobrodelnostjo.

icon-expand Naključje o vnovičnem poslu za Kreativni labiratorij Tilna Mrgoleta? Pivčeva in Pergerjeva sta (bili) prijateljici, Pivčeva in Mrgoletova mati Tjaša Mrgole Jukič pa članici kluba Soroptimist Ptuj. FOTO: 24ur.com

Da, kot kaže, vendarle ne gre zgolj za naključje, Erar razkriva še druge Mrgoletove posle prav z institucijami, kjer je bila zaposlena Pivčeva. Namreč, Mrgole je svoje usluge za skupaj 37 tisočakov nudil tudi Znanstveno raziskovalnemu središču Bistra Ptuj, tam je bila Pivčeva tudi direktorica, in Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, kjer je bila Pivčeva državna sekretarka. "Glede sodelovanja Kreativnega laboratorija, z njimi je sodelovala ZRS Bistra Ptuj, skladno z uradnimi postopki."Tako pa Pivčeva o Mrgoletu in nič o tem, zakaj jo denimo spremlja v (skoraj) vseh institucijah.

Kaj je Mrgole naredil za ta denar, zakaj je zbornica potrebovala te storitve in zakaj prav pri Mrgoletu? Mrgole nam potrdi, da je njegovo podjetje Kreativni laboratorij k SRIPT-u povabila Pergerjeva in jih pozvala k oddaji ponudbe. S Pivčevo se pozna, a jo, odkar je ministrica, zelo redko sreča. "Ne vem, če nas je gospa Pivec priporočila." Mrgole potrdi, da so sodelovali z ZRS Bistra Ptuj in Uradom, ko je bila tam zaposlena Pivčeva, a tega ne prepisuje vezam, ampak referencam in kakovostnim storitvam. "Za naročnika smo oddali ponudbo, ki jo naročnik včasih sprejme, včasih pa tudi ne. Verjamem, da smo pri vsakem delu bili konkurenčni in smo svoje delo oddelali kakovostno in korektno."

icon-expand Tilen Mrgole dobi projekte v institucijah, kjer sodeluje oziroma je zaposlena Aleksandra Pivec. SRIPT, Bistra Ptuj, Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu. FOTO: mediaspeed

Mrgole poudari, da so za SRIPT in plačilo, ki so ga dobili, opravili vse delo, ki so jim ga naročili, dostavili kakovostne vsebine, oblikovali spletno stran in jo vzdrževali, izdelali celovito grafično podobo, skrbeli za odnose z javnostmi, tiskane vsebine, organizirali in izvedli dogodke. In doda, "sprva smo s Pergerjevo konstruktivno, dobro sodelovali, na koncu pa so se naše poti razšle, saj smo imeli različne poglede in se o njih nismo mogli poenotiti". Še enkrat smo poklicali Pergerjevo, da nam pojasni odločitve, ki jih je sprejmala na TGZS in pri projektu SRIPT, po kakšnem ključu je k SRIPT-u povabila Pivčevo in Mrgoleta, pa je telefon zvonil v prazno.

icon-expand Klavdija Perger, ki je kljub razrešitvi po aferi prejela 22 tisočakov odpravnine, je za medije nedosegljiva.