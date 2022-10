Kako Brglez porabi skoraj 5000 evrov mesečnega nadomestila za stroške pisarne?

Brgleza smo zato po intervjuju prosili za natančen razrez porabe nadomestila za mesec september. Kot je razvidno iz tabele, je za najemnino prostora in parkirišče odštel 1800 evrov. Tekoči stroški so znesli 388 evrov, stroški pisarniškega materiala in drugih zadev pa 726 evrov. Na koncu meseca je evropskemu poslancu na računu tako ostalo še 1868 evrov. Jasnih smernic EU o tem, ali lahko poslanec presežek denarja obdrži, ni. V kabinetu Brgleza so nam pojasnili, da bodo ob koncu mandata Bruselj prosili za pojasnilo.

Plače evropskih poslancev, pokojnina in širok spekter nadomestil

Evropski poslanci so do leta 2009 prejemali enako plačo kot poslanci v svojih nacionalnih parlamentih. Posledično so italijanski evropski poslanci zaslužili štirikrat več kot njihovi španski kolegi in pa tudi do 14-krat več kot evropski poslanci nekaterih drugih držav.

2009 je v veljavo stopil nov sistem plač, po katerem vsi poslanci prejemajo enako osnovno plačo. Ta znaša 38,5 odstotka osnovne plače sodnika EU. Mesečna bruto plača evropskega poslanca od 1. januarja 2022 znaša 9386 evrov. Po plačilu davkov se zniža na 7317 evrov. Večina držav EU zavezuje evropske poslance k plačilu dodatnih davkov v domovini. Končna neto plača je tako odvisna od davčne politike posamezne države članice.

Poslanci so upravičeni tudi do starostne pokojnine, ko dopolnijo 63 let. Pokojnina znaša 3,5 odstotka plače za vsako polno leto mandata, vendar skupno ne več kot 70 odstotkov.

Večina zasedanj Evropskega parlamenta poteka v Bruslju oz. Strasbourgu. Poslanci dobijo povrnjene dejanske potne stroške za udeležbo na zasedanju ob predložitvi potrdil. Za dejavnosti, ki ne potekajo v njihovi državi, lahko prejmejo povračilo za potne stroške in stroške nastanitve, in sicer do največ 4716 evrov na leto.

Parlament poslancem izplača tudi nadomestilo v višini 338 evrov za kritje dnevnih stroškov, ko so poslanci v Bruslju ali Strasbourgu, in sicer pod pogojem, da se podpišejo v register prisotnosti. Omenjeni dodatek denimo krije stroške hotela, obrokov in podobno. Za sestanke zunaj EU dnevno nadomestilo znaša 169 evrov. Prav tako so upravičeni do povračila dveh tretjin svojih zdravstvenih stroškov.