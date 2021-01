'Če je cepivo Pfizerja in Moderne mercedes, je cepivo AstraZenece dober clio'

Po zadnjih podatkih je trenutno v fazi kliničnih študij 64 cepiv, vsaj 15 jih je v zadnji fazi testiranja. Klinična faza preprosto povedano pomeni, da so cepiva že preizkusili na pacientih, medtem ko se v predklinični fazi to še ni začelo.

Leta 2010 je nato skupina ameriških znanstvenikov ustanovila podjetje ter odkupila patente Karikove in njenega sodelavca, imunologa Drewa Weissmana . Podjetje so poimenovali Moderna. V približno enakem času je nemško podjetje BioNTech, ki sta ga ustanovila turška znanstvenika, omenjene patente uporabilo za razvoj cepiva proti raku.

Čeprav so cepiva, ki so narejena s tehnologijo informacijske RNA (mRNA), pogosto označena kot ‘nova’, njihov razvoj sega v 90. leta prejšnjega stoletja. Ena od ključnih znanstvenic, ki stojijo za razvojem te tehnologije, je Madžarka Katalin Kariko .

Čeprav v osnovi poznamo 10 različnih tipov cepiv, so trenutno najaktualnejša cepiva na osnovi mRNA in virusna cepiva s t. i. virusnim vektorjem. Cepivo Pfizerja in BioNTecha deluje na osnovi mRNA, prav tako cepivo Moderne, medtem ko je (v EU v času pisanja še neodobreno) cepivo AstraZenece vektorsko cepivo.

Kot je Kariko povedala v intervjuju za španski časnik El Pais , razume ljudi, ki dvomijo o cepivu, saj cepivo na osnovi informacijske RNA še nikoli do zdaj ni bilo odobreno. Toda prototipe uporabljajo že več kot 10 let, klinična testiranja pa so pokazala, da je varno. Informacijska RNA ima enako sestavo kot tista, ki nastane v človeški celici, zato ne vsebuje nič neznanega, je poudarila Karikova.

RNA je molekula, brez katere življenje na Zemlji ne bi moglo obstajati. To je sel, ki je zadolžen za vstop v jedro naših celic, branje informacij DNA in ‘izdajanje recepta’ za proizvodnjo vseh beljakovin, ki jih potrebujemo za premikanje, dihanje, razmnoževanje, in navsezadnje za življenje.

Pfizer in BioNTech sta svoje cepivo zaščitila pod blagovno znamko oziroma imenom Comirnaty. Ime je skovanka iz imunosti (proti covidu-19) in tehnologije mRNA, celotno ime pa naj bi spominjalo na angleški izraz za skupnost: ‘community’. Cepivo je sicer znano tudi pod imenom ‘tozinameran’.

Da tehnologija ni nova, potrjuje tudi prof. dr. Mojca Narat, predstojnica Katedre za genetiko, animalno biotehnologijo in imunologijo na ljubljanski biotehniški fakulteti. Čeprav sta cepivi Pfizerja in BioNTecha ter Moderne prvi mRNA-cepivi z dovoljenjem za uporabo na ljudeh, podobna cepiva razvijajo že skoraj dve desetletji, dodaja Tomaž Bratkovič, profesor s Fakultete za farmacijo in predstojnik Katedre za farmacevtsko biologijo. Od leta 2013 potekajo tudi njihova klinična vrednotenja na človeških prostovoljcih (na primer proti influenci, ziki in steklini). Poleg tega so platformo teh cepiv razvijali kot terapevtske vakcine proti rakavim obolenjem, tako da se je v tem času nabralo kar nekaj izkušenj. Po besedah Naratove je bil storjen tudi ogromen napredek z zaščito molekule mRNA, ki je sama po sebi zelo nestabilna in neobstojna.

Ko so znanstveniki definirali, da je za novi koronavirus najpomembnejši protein spike oziroma S (s tem proteinom se virus prime na naše celice), je bilo jasno, da bi bil virus, če bi preprečili to vezavo, nemočen. Če torej naredimo protitelesa, ki se vežejo na protein S, se virus ne more vezati na celico, posledično pa človek, tudi če se okuži, ostane zdrav. Protein S je za nas tujek tako kot vsi proteini, ki niso zapisani v našem dednem materialu DNA. Ko bomo protein S vnesli v telo, bomo naredili protitelesa.