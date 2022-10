Kandidati o Kučanu, referendumih, davkih: kaj drži?

Je SDS res zlorabil institut referenduma, kot je prepričan Milan Brglez?

Stranka SDS je 12. oktobra v Državni zbor prinesla več kot 157 tisoč podpisov za razpis treh zakonodajnih referendumov (za vsakega po več kot 50 tisoč podpisov), in sicer o dolgotrajni oskrbi, RTV Slovenija in o povečanju števila ministrstev. Trojno referendumsko akcijo je skupni kandidat Gibanja Svoboda in Socialnih demokratov Milan Brglez označil za zlorabo, ki si jo je privoščila politična stranka, včasih pa da je to bil podaljšek civilne družbe. 12. člen Zakona o referendumu in ljudski iniciativi pravi, da Državni zbor razpiše zakonodajni referendum, če to zahteva najmanj tretjina poslancev, državni svet ali najmanj 40 tisoč volivcev. Kot rečeno, je stranka SDS za vsako od treh zahtev za razpis referenduma zbrala po več kot 50 tisoč podpisov, kot zahteva zakon. V Sklepu Ustavnega sodišča o zavrnitvi pobud za začetek postopka za oceno ustavnosti zakonov ter o zavrženju ustavne pritožbe zoper akte predsednika Državnega zbora in o zavrženju zahteve za odločitev o sporu o dopustnosti referenduma o uveljavitvi zakonov iz leta 2016 glede zlorabe pravice med drugim piše: "Zakon o referendumu in ljudski iniciativi nima določb o prepovedi zlorabe pravic v zvezi z referendumom, vendar splošna prepoved zlorabe pravic izhaja iz ustavnih načel, ki Republiko Slovenijo opredeljujejo kot pravno državo (2. člen Ustave). Splošno sprejeto pravno načelo je, da je pravice treba izvrševati v njihovih mejah in v skladu z njihovim namenom. Slovenskemu pravu ustreza splošna prepoved zlorabe pravic, ki sloni na objektivnih merilih, v skladu s katerimi ima vsaka pravica svoj cilj in socialno funkcijo. Kdor od namena pravice odstopa, jo zlorablja in je za svoje ravnanje odgovoren. Objektivna teorija zlorabe pravice se je uveljavila tudi v ustavnosodni presoji. Zloraba pravice pomeni uveljavljanje ali izvrševanje neke pravice v nasprotju z namenom, zaradi katerega jo postavlja pravni red."