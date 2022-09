Bezenšek in Senčarjeva o covidu, cepivu in smrti. Kakšna so dejstva?

Sinoči sta se v oddaji 24ur ZVEČER kot zadnja v tem tednu soočila glasbenik Gregor Bezenšek in ginekologinja Sabina Senčar. Sabina Senčar se v predsedniško tekmo podaja s podporo volivcev in zunajparlamentarne stranke Resni.ca Zorana Stevanovića, Gregor Bezenšek pa s podporo volivcev. Je v Sloveniji res umrlo 5.000 ljudi zaradi covida, kot trdi Bezenšek? Koliko ljudi je pod pragom revščine? Je stroka res trdila, da cepljeni proti covidu ne prenašajo bolezni?

Bezenšek napačno o številu smrti v Sloveniji zaradi novega koronavirusa Predsedniški kandidat Gregor Bezenšek je dejal, da je bilo samo v Sloveniji pet tisoč smrti zaradi covida. Izjava Bezenška ne drži. Po podatkih Sledilnika je do 29. septembra covid v Sloveniji terjal 6.820 življenj. Bezenšek je še dodal, da je bilo zaradi covida na svetu milijone smrti. Po podatkih Our world in data je po vsem svetu umrlo 6,5 milijona ljudi. Ker je Bezenšek pri Sloveniji navedel napačen podatek, pri številu smrti na svetovni ravni pa bolj splošen podatek, smo izjavo označili med previdno in ne drži.

Bezenšek o pragu revščine Ali je res pod pragom revščine 243.000 ljudi, kot ocenjuje Gregor Bezenšek? Podatek drži, kaže analiza Statističnega urada Slovenije (SURS). Z dohodkom, nižjim od praga tveganja revščine, je živelo približno 243.000 ljudi oziroma vsak osmi prebivalec.

Med 243.000 osebami, živečimi z dohodki, nižjimi od praga tveganja revščine, je bilo 85.000 upokojencev, 46.000 delovno aktivnih, 40.000 mladoletnih otrok, 38.000 brezposelnih in 34.000 drugih oseb (nezmožnih za delo, gospodinj, študentov, drugih neaktivnih in nerazvrščenih oseb). Senčarjeva o cepivu proti covidu-19 Ginekologinja Sabina Senčar je dejala, da je med epidemijo stroka sprva trdila, da cepljeni proti covidu-19 ne prenašajo bolezni, danes pa da vemo, da to ni res. "Rečeno je bilo, da ne zboliš, danes vemo, da to ni res, edina funkcija cepiva je, da te zaščiti pred težjim potekom bolezni, to je zdravilo, ne preventiva."

Soočenje med Gregorjem Bezenškom in Sabino Senčar.

Svetovna zdravstvena organizacija že od začetka epidemije oziroma obstoja cepiva zoper koronavirusno bolezen zagovarja čim višjo precepljenost, saj cepljenje po njihovo ostaja ključna sestavina večplastnega pristopa, potrebnega za zmanjšanje vpliva virusa SARS-CoV-2. Cepljenje rešuje življenje, so zapisali na svoji spletni strani, cepiva pa da nudijo močno zaščito pred hudim potekom bolezni, hospitalizacijo oziroma smrtjo. Kot še dodajo, pa obstaja tudi več dokazov, da cepljenje zmanjšuje možnost, da bo okužena oseba virus prenesla na drugo. Tako svetovna zdravstvena organizacija, kot tudi domači strokovnjaki, so vse od začetka cepljenja proti covidu-19 zagovarjali, da je cepivo učinkovito, da zmanjšuje možnost za hujši potek bolezni oziroma posledice, ki jih povzroča virus. Niso pa trdili, da cepljen posameznik ne more zboleti oziroma virusa prenesti na drugo osebo. Vodja svetovalne skupine v času razglašene epidemije, infektologinja in predsednica Zdravniške zbornice Bojana Beović, je denimo novembra 2021 dejala: "Zaradi velike kužnosti virusa lahko pričakujemo, da se bomo z njim srečali vsi. Kako bo to srečanje potekalo, se lahko odločimo sami: ali bomo cepljeni in bomo, če bomo zboleli, zboleli blago, ali pa bomo tvegali hudo bolezen ali celo smrt."

Glasbenik v bitki za predsedniški stolček Gregor Bezenšek je glasbenik, ki ustvarja pod umetniškim imenom SoulGreg Artist in je umetniški vodja oblikovalskega studia. Po izobrazbi je akademski glasbenik, diplomiral je na Univerzi za glasbo in uprizoritvene umetnosti Gradec v Avstriji. Zaposlen je v oblikovalskem studiu MediaVibre in umetniško-kulturnem Zavodu Eksena Records. Je humanitarec in prostovoljec v Društvu Viljem Julijan, ki ga je tudi ustanovil leta 2018. Razlog za ustanovitev društva je bil njegov sin, ki je bil diagnosticiran z neozdravljivo smrtonosno redko boleznijo, kasneje je tudi umrl. Z Društvom Viljem Julijan je v štirih letih delovanja podaril že več kot 550.000 evrov donacij.

Zadnja kandidaturo vložila Sabina Senčar Predsedniška kandidatka Sabina Senčar je specialistka ginekologije in porodništva. Poleg licence za delo na področju ginekologije in porodništva ima tudi licenco za delo na področju splošne medicine. Do februarja 2012 je bila zaposlena na Ginekološki kliniki UKC v Ljubljani.

Danes dela v zasebni ordinaciji Juna, kjer je tudi delna lastnica. Zavzema naslednje stališče: "V znanost ne bomo verjeli, o znanosti bomo celo dvomili."