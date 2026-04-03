Dejstva

Kalvarija otrok se nadaljuje: 'Ministrstvo nima vizije, le gasi požare'

Ljubljana, 03. 04. 2026 06.00 pred 25 dnevi 5 min branja 26

Avtor:
Neža Steiner
naslovka iris

Otroci Centra IRIS na nov obljubljeni center čakajo v začasnih, a neprimernih prostorih na Tobačni ulici 5. Nov center za 37 milijonov evrov je trenutno le na papirju. Vselitev je zdaj obljubljena za leto 2028. Starši se bojijo, da roki niso realni. Medtem število učencev hitro narašča. Zaradi prostorske stiske otroke že zavračajo in iščejo dodatne prostore.

Zgodba o novi šoli Centra IRIS za slepe in slabovidne otroke se kljub opozorilom o nevarni stavbi vleče že od leta 2010. Trajalo je štirinajst let, da je država otroke končno preselila v nadomestne prostore na Tobačni ulici. Jera Rak, mama slepe deklice Joane, je kritična do dela države. "Ministrstvo nima vizije. Vemo, da strategija je in to je gašenje požarov." Opozarja, da se roki za nov center, ki naj bi po prvotnih načrtih stal leta 2027, že zamikajo.

Rado Kostrevc z ministrstva za vzgojo priznava, da se časovnica vselitve res odmika. "Ta rok se je nekaj malega že zamaknil zaradi tega, ker je bil vmes opravljen premislek o tej strategiji. Torej, kam želimo zapeljati razvoj tega centra." Dodaja, da so ugotovili, da gre za dve dovolj različni populaciji, ki zahtevata ločena pristopa, zato so morali spreminjati investicijske izračune in dokumentacijo.

Brez kuhinje, jedilnice, telovadnice, igrišč in pitne vode v učilnicah

Ob tem otroci in strokovni delavci šole na nov center čakajo v nevzdržnih razmerah, izpostavlja ravnateljica Romana Kolar. "Moje mnenje je, da niso neprimerni samo za otroke s posebnimi potrebami, ampak tudi za otroke brez posebnih potreb. Mi smo jih uredili tako, da so čim bolj prijazni, da se otroci, zaposleni in starši čim bolje počutijo, da je domače." Kljub vsemu, dodaja ravnateljica, imajo kar nekaj izzivov. "Največji izziv, mogoče organizacijski, ki smo ga uspešno rešili, je bil prevoz prehrane. Namreč nimamo ne kuhinje ne jedilnice, tako da nam Dijaški dom Vič poskrbi za prehrano, mi pa potem z našim kadrom vsakodnevno prevažamo prehrano iz doma v naše prostore na Tobačno in potem umazano posodo nazaj, da se očisti in pripravi za naslednji dan."

Težava je tudi osnovna higiena, saj so na voljo le tri stranišča na dolgem hodniku. "Tukaj je edina pitna voda, edina voda, ki jo učenci in zaposleni lahko dobijo. Med odmori je potrebna velika organizacija, da operemo roke in poskrbimo za osnovno higieno. Dve stranišči sta za devetdeset otrok in 130 zaposlenih veliko premalo."

Po besedah ravnateljice otroci z avtizmom potrebujejo večji prostor, da se lahko umaknejo takrat, ko zaznajo stisko. Medtem ko slepi in slabovidni potrebujejo veliko večjo delovno površino. "Na svoji mizi imajo ob klasičnih zvezkih in knjigah še lupe, ki lahko zavzamejo kar nekaj prostora, imajo računalnike, bralne vrstice in tako naprej."

Načrt ministrstva: vselitev v nov center v šolskem letu 2028/2029

Kljub zamudam ministrstvo vztraja, da je projekt zdaj na trdnih temeljih. Investicija, ki je bila sprva ocenjena na 24 milijonov, je narasla na dobrih 37 milijonov evrov. Vključuje gradnjo 42 novih učilnic, 12 kabinetov, telovadnice, knjižnice in zunanjih športnih površin na več kot 10.000 kvadratnih metrih.

Sredstva so v proračunu zagotovljena do leta 2029. Po prvotni obljubi bi leta 2027 otroci že sedeli v novih klopeh. Projekt je zdaj v fazi projektiranja. Prek javnega naročila so projektno dokumentacijo zaupali družbi Bevk Perović arhitekti – vredno prek dva milijona.

Izvajalca gradbenih del naj bi izbirali v prvi polovici leta 2027, graditi bi nato začeli proti koncu leta. Vselitev v nove prostore je zdaj načrtovana za šolsko leto 2028/2029. Starše in vodstvo šole skrbi, da roki niso realni.

Kostrevc priznava, da se roki lahko še zamaknejo. Gradbena jama na Langusovi bo zahtevna zaradi geološke sestave tal. Treba bo opraviti vse arheološke raziskave. "Treba bo zaščititi gradbeno jamo, paziti pri pilotiranju in sami gradnji, kar lahko upočasni dela." A dodaja, da je cilj še vedno vselitev septembra 2028.

Starši opozarjajo, da denar na papirju ne rešuje trenutne stiske. Jurij Stariha, oče dečka Urbana z izjemno redko genetsko motnjo, izpostavlja, da se časovnice ne ujemajo z otrokovim razvojem. "Idejna zasnova in začetek projekta naj bi trajala od 3 do 6 mesecev, cela gradnja pa od 3 do 4 leta. Zdaj sta minili dve leti in v tem času dejansko nimamo niti še dokončno potrjene idejne zasnove."

Strategija sobivanja slepih in avtistov

Ministrstvo zagovarja strategijo, po kateri bosta v centru sobivali dve različni skupini otrok. Kostrevc pravi, da je bil opravljen temeljit premislek. "Zasnova sama omogoča prilagojene prostore za slepe in slabovidne otroke, komunikacijske poti so ustrezno označene, prav tako pa je prilagojena za otroke z avtistično motnjo, ki potrebujejo umirjanje in individualen pristop. Obenem omogoča dovolj inkluzivnosti v tistih prostorih, ki so skupni: knjižnica, komunikacijske poti, telovadnica, jedilnica, šolska avla."

Rast števila otrok, predvsem z avtizmom

Odkar so se pred dvema letoma preselili na nadomestno lokacijo na Tobačno, je število otrok s 73 naraslo na 94. To so štirje novi oddelki, ki so jih morali stisniti v isto kvadraturo. Največji pritisk je pri otrocih z avtizmom, teh je že 57, pred selitvijo jih je bilo 33. Prostorska stiska je postala tako kritična, da v centru otroke celo zavračajo, ker so vsi oddelki polni. Vsako leto bi se namreč vpisalo 10 novih otrok.

Starše otrok skrbi, da bodo njihovi otroci odrasli v učilnicah, ki bi morale biti zgolj začasne. Razvojna škoda je po mnenju staršev nepopravljiva. "Tri leta je tretjina osnovne šole. Če tega nimajo, dejansko ne morejo izkoristiti svojega potenciala in morda je ta potencial za vedno izgubljen. Ti otroci bodo, ko bodo postali odrasli, delovali na nižji ravni, kot bi lahko, če bi jim nudili to, kar smo kot družba dolžni," opozarja oče Jurij Stariha. "Tu imamo ministrstvo, imamo institucije, ki so temu namenjene in na žalost v tem trenutku ne opravljajo svojega dela."

Že iščemo dodatne prostore'

Ravnateljica upa, da se bo projektni del izpeljal tako, kot je načrtovan. "Glede na dogajanje v teh dveh letih in na prakso v slovenskem prostoru, se bojimo, da se nam ta predviden termin, da se selimo v novo stavbo, torej 1. septembra 2028, odmika. Iskreno povedano, kot ravnateljico me to skrbi."

Ne zna si predstavljati, kako bodo v teh prostorih zdržali še toliko časa. "Z naslednjim šolskim letom prostori tukaj na Tobačni ne bodo več zadostovali našim potrebam, tako da v dogovoru z ministrstvom že iščemo dodatne prostore."

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

kledoo
04. 04. 2026 18.28
Žalostno je, da se je staro stavbo razglasilo za potresno in požarno nevarno leta 2010. Do leta 2024 ni bilo narejenega NIČ. Spomladi 2024 je Center IRIS dobil informacijo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), da bodo morali ob koncu šolskega leta stavbo zapustiti in je potrebno poiskati začasne nadomestne prostore, ki so jih našli na Tobačni ulici 5, v nekdanjih pisarnah Tobačne tovarne Ljubljana. Ministrstvo še vedno ni naredilo NIČ! Še skoraj celo leto je trajalo, da so staro stavbo porušili. In glede nove stavbe še vedno NIČ. Trenutno je izbrana idejna zasnova in potekajo pogovori z arhitekturnim birojem, sledi izdelava projekta in čakanje na njegovo odobritev (pred koncem 2026 niti pomisliti ne smemo, da bi se kaj takega zgodilo). Pa morebitni popravki projekta, razpis za izvajalca izbira, revizije postopkov... Selitev prostorov se seli v... neznano prihodnost. Če se sami podamo v neko investicijo, postopke vodimo vzporedno, kar pomeni, da se odločimo za projekt, pripravimo zemljišče (iskanje, nakup, priprava...), preverimo komunalno infrastrukturo, morebitne potrebe po dovoljenjih... sočasno, ko čakamo na odgovore pripravljamo idejne zasnove (razpis za idejni projekt, izbor, revizije). Ko vemo kaj bomo gradili se lotimo izbire projektanta in izdelave projekta, nato iskanja izvajalca, pa opremljevalce prostorov okolice... V 14 letih po odločitvi, da objekt ni varen, je bilo časa na pretek. Država pa se po 14 letih odloči, da bo otroke izselila, nato pa praktično šoli pusti, da v njenem imenu ureja, kar je potrebno, da se zgradi nov objekt, šola pa strokovnjakov za to nima, kar pomeni, da bo potrebno najemati strokovnjake! Kadar gre za osnovne in srednje šole, vodenje postopkov prevzame ustanovitelj, torej občine. Ustanovitelj Centra IRIS je Republika Slovenija, torej bi morala gradnjo projekta prevzeti država oz. MIZŠ, ne pa vsega naprtiti ravnateljici, ki ji s tem onemogočajo dejansko strokovno vodenje šole! Center IRIS je ustanova državnega pomena, katere ustanovitelj je Republika Slovenija – Vlada Republike Slovenije, preko Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Ta institucija deluje kot javna ustanova in izvaja prilagojene vzgojno‑izobraževalne programe za slepe in slabovidne otroke in mladostnike od predšolskega do srednješolskega izobraževanja
Dacar
03. 04. 2026 11.55
Če se preveč krade iz državne blagajne vedno zmanjka za tiste ki so najbolj potrebni pomoči!
orhideja79
03. 04. 2026 10.13
Ko ti direktor reče, predvideva se, pa so jim rekli, da bodo šli v nove prostore s 01.09.2027, veš, da to ne pije vode. Bom še jaz, predvidevam, da kaj naredite za obljubljeno ali pa, da odstopite in prepustite delo nekomu, na katerega se bodo ljudje lahko zanesli
0523
03. 04. 2026 09.31
Toliko o hinavcih na vladi. Bodoča nebo nič boljša. Gre se jim za svoje plače in brezdelje!
HitraVeverca
03. 04. 2026 09.20
Ukinli ste preferečni glas, kjer smo volili stranko in ČLOVEKA ki stoji za tem da bo nekaj uresničil.. Danes imamo nesmiselno vlado, kjer sta na čelu 2 zločinca, v parlament pa niti ne pridejo ljudje stranke, ki bi lahko kaj spremenili... tako pa imamo v parlamentu ministra za finance "peka kruha" ki nima nobenega znanja kaj šele vrednosti... v parlamentu pa itak pol ni prisotnih ali spijo.. ZAČNITE DELATI ZA NAROD al pa ostani DOMA!
Cenb77
03. 04. 2026 09.18
Če so za Dramo urgentno našli "ustrezne prostore" zahtevamo da jih najdejo tudi za otroke. Kultura pa taka. Dokler teče v žep je vse ok, od teh otrok pa nimajo nič zato jih pa nihče ne povoha.
BrainDance
03. 04. 2026 09.24
Takšno vlado ste ljudje volili, zdej jo pa imejte še 4 leta :D
ZIPPO
03. 04. 2026 09.11
Tako je to,ko so pod vsemi Vladami na Ministrstvih zaposleni njihovi sorodniki,mame,tete,kolegi,ki POJMA NIMAJO KAJ DELAJO IN JIM ŠE MAR NI!!!!Vem,ker sodelujemo z Vlado RS že vsa leta.SRAMOTA!!!
Protoc
03. 04. 2026 08.47
Zadnic se peljem po stari cesti mimo trojan proti LJ..tam stoji mali most in na njemu pise 1960..malo je ze dotrajan, še ze vidi armatura notri..HOCEM POVEDATI, dragi moji Sloveni..v nasi drzavi, NOČEJO PREPLESKATI, kaj sele da bi videli da bi nekaj izzidali..vazno da se gredo volitve in kraja iz drzavnega proračuna..še to doloceni Slovenci pa se kar bi radi izvolili največjega kradljivca te drzave v zgodovini..da ja še naprej krade..A SLOVENIJA PA PROPADA..
Žmavc
03. 04. 2026 08.46
Saj čakamo tudi 30.000 stanovanj, pa krajše čakalne vrste... Važno da je denar za javno upravo in njihove volilne glasove.
bbb27
03. 04. 2026 08.43
Ne sekirajte se....500mio za ukraino ni bil problem....bruh
cepljen
03. 04. 2026 08.40
ce je pa juter treba ukrajini par mio nakazat, pa nobenga blema!
BrainDance
03. 04. 2026 09.25
Al pa Jankoviću :D
nagec123
03. 04. 2026 08.36
Saj vidite,kaj se dogaja nobeno ministerstvo nima neke pametne vizije, vsi se ukvarjajo sami z sabo, in zapravljajo davkarski denar in si višajo plače.
Thor78
03. 04. 2026 08.35
Je treba dat Zokiju 10%, bo takoj urejeno.
Protoc
03. 04. 2026 08.48
Mah Jansa bi ukradel vse to..pa še na koncu bi tozil drzavo..in še na volitve bi šel, da ja naprej lahko krade tem slepemu narodu
?rnogled
03. 04. 2026 08.32
Celotna vlada nima nobene strategije, razen vrniti Slovenijo med balkanske siromake in nas spremeniti v vse enake v revščini.
Protoc
03. 04. 2026 08.54
Pod yugoslavijo nisi bil siromak. Yugo dolg je bil odplacan..ta dolg ki ga ima danes kot samostojna Slovenija, ga ne more v 200letih z nasim BDP vrniti..Jugoslavija od proizvodenj je bila najbolj v vzponu v evropi..dokler jansa in kucan nista zacela z razprodajo
Groucho Marx
03. 04. 2026 08.28
Podražitev za borih 55%? Dajmo še, vi to zmorete. 🤪
BBcc
03. 04. 2026 08.28
Vse jim lepo razloži. Potem pa rečejo, da nimajo vizije. Logike pa nimajo.
kiropraktik
03. 04. 2026 08.18
Gradimo šole v Gazi, v Afriki, na Madagaskarju, doma pa ne?
BrainDance
03. 04. 2026 08.02
10% šerifove provizije ste pozabli vračunat...
