Kateri zdravniki so prejemniki farmacevtskih milijonov?

Andrej Janež, Sonja Praprotnik, Dragan Kovačič, Matija Tomšič, Tadej Battelino, Polonca Jaki Mekjavić, to so rekorderji za katere je nedvoumno, da so na svoje ime, s.p., ali podjetje in so zaposleni v javnem zdravstvu, prejeli od farmacije več kot 20.000 evrov. Zanka, kjer se pretakajo astronomski zneski, so društva in tisti zdravniki, ki ne soglašajo z objavo nakazil farmacije.

Od leve proti desni: Andrej Janež, Sonja Praprotnik, Dragan Kovačić, Matija Tomšič, Tadej Battelino, Polonca Jaki Mekjavić. FOTO: POP TV

Denar, turizem, darila ali študije, izobraževanja in oprema? Seznami so dokaz, kako prepletena sta farmacija in zdravstvo. Z računa enega na drugega se je lani prelilo 11,5 milijona evrov bruto oziroma 9,6 milijonov evrov neto. Zgolj za izobraževanja, predavanja, študije, ali tudi preko prefinjenih prijemov - od marketinga, do (ne nujno potrebnih) študij, potovanj? Mantra obojih, ko opravičujejo visoka nakazila večinoma za storitve in svetovanja: “Brez farmacije ni razvoja, ni izobraževanj, bolezni morda sploh ne bi prepoznali. In glavni razlog? Preprost, ker javno zdravstvo nima denarja za izobraževanja.” Najbolje plačane zdravnike smo odkrili z obširno analizo tabel “prenosov vrednosti oziroma sredstev” 22 inovativnih farmacevtskih družb, ki v Sloveniji prodajajo zdravila. Podatki namreč niso objavljeni na enem mestu in analizirani, marsikatera farmacevtska korporacija je tabelo precej dobro zamaknila na spletni strani. Objavljamo samo tiste, ki so prejeli več kot 10.000 evrov. Poudarjamo pa, da je marsikateri rekorder ostal skrit, ker z objavo ni soglašal kot fizična oseba, bodisi je našel bolj pritajen način. Na seznamih tako ni niti tistih zdravnikov, ki pri svojem delu uporabljajo medicinske pripomočke, na primer ortopedi, saj so to seznami za zdravila, trg izjemnih razsežnosti, samo v Sloveniji jih imamo okoli 3.000 na recept.

Med raziskavo smo ugotovili pogost pojav, da imajo zdravniki društva, ki so nemalokrat društva enega človeka namesto s.p.-ja denimo. Čeprav so našteti zdravniki bodisi ustanovitelji, predsedniki, ga imajo registriranega na svojem domačem naslovu, najdejo razlago, da denar korporacij ni bil namenjen njim osebno. Denar naj bi, kot nam je zaupalo več virov, znali posamezniki izkoristiti tudi v velikih društvih. Rekorder javnega zdravstva je diabetolog Andrej Janež z 41 tisočaki, na Osteološko društvo še 200.000 evrov Prof. dr. Andrej Janež je deset let predstojnik Kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (UKCL). Ob redni zaposlitvi in to na funkciji v javni terciarni zdravstveni ustanovi, avgusta je zaslužil 6.313 evrov bruto, ima še s.p. in vodi Slovensko osteološko društvo. Ko smo Janeža prosili za komentar, nas je ob tem, češ da podatki o prejemkih niso točni, še podučil: “Gospa Marovt, medicina je zelo natančna veda, ki temelji na dokazih in pravilnih interpretacijah. Verjamem, da tudi Vi v novinarstvu sledite tem principom.” Poudarjamo, da smo zbrali podatke, ki so jih objavile farmacevtske družbe. Janež je preko s.p. in na fizično ime prejel 41.000 evrov. “Preko svojega s.p. sem prejel honorarje izključno za vabljena predavanja v tujini ali na domačih strokovnih srečanjih, ki so bila sponzorirana,"je poudaril Janež. Poleg tega naj bi po njegovih besedah vsa predavanja opravil v svojem prostem času ali pa si je zanje vzel svoj letni dopust. "Vsa predavanja sem opravljal v prostem času ali za to vzel svoj letni dopust. Na razvrščanje oz. dostopnost do zdravil iz mojega terapevtskega področja nimam nikakršnega vpliva. Nisem član nobene komisije pri MZ ali ZZZS, ki bi imela na to potencialen vpliv,”je razložil.

Prof. dr. Andrej Janež, predstojnik KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni UKCL, je prejel 41.000 evrov. Slovensko osteološko društvo je na račun prejelo 200.000 evrov. “Člani društva so vsi člani Združenja endokrinologov Slovenije, kar pomeni da so v njem vključeni vsi slovenski specialisti diabetologi, endokrinologi in medicinske sestre iz tega področja," je povedal Janež in dodal, da so v preteklem letu uspešno organizirali 6. Slovenski endokrinološki kongres z mednarodno udeležbo. "Kongres je bil medijsko zelo odmeven saj so na njem sodelovala vodilna evropska imena iz področja diabetologije in endokrinologije. Društvo vsako leto organizira podiplomske šole iz endokrinologije in diabetologije za zdravnike kot tudi za medicinske sestre. Iz tega področja pripravlja tudi vso strokovno literaturo,"je še dodal. Kardiolog prof. dr. Zlatko Fras je strokovni direktor Interne klinike UKCL 11 let in je trenutno na izobraževanju v ZDA. Fras je polovični lastnik podjetja Medinfo, glavnina farmacevtskih milijonov pa je pritekla na račun Združenja kardiologov Slovenije s 165 člani katerega predsednik je. Skupaj 234.000 evrov.

Združenje kardiologov Slovenije, katerega predsednik je strokovni direktor Interne klinike UKCL, je v letu 2018 prejelo od farmacije 225 tisoč evrov. FOTO: Kanal A

Fras pojasnjuje: “Sredstva, ki so jih različne farmacevtske družbe namenile za podporo dejavnosti Združenja kardiologov Slovenije (ZKS) so bila porabljena izključno in v celoti za dejavnost združenja v skladu z njegovimi cilji, praktično v celoti za obsežno izobraževalno in publicistično dejavnost. V letu 2018 smo organizirali skupno 21 strokovnih srečanj različnega obsega (15 domačih in 6 mednarodnih), skupno se je teh srečanj udeležilo preko 3.000 slušateljev ter izdali 10 različnih tiskanih in e-publikacij, v skupni nakladi več kot 4.000 izvodov.” Ob vprašanjih gledenjegovega d.o.o-ja pa je dejal, da so bila “plačila za opravljene dejavnosti firme MEDINFO d.o.o. (op. prejel je 9.700 evrov) izvedena za konkretno izvedene aktivnosti strokovnih analiz, izdelave strokovnih mnenj in preglednih predavanj na strokovnih srečanjih”.

JUTRI: Predpisovanje zdravil se povečuje, na čigav račun?

Tomšič: To ni turizem, to je strokovna izmenjava Tomšič opozori, tega ne gre mešati,“društvo smo ustanovili zaposleni na Kliničnem oddelku za revmatologijo leta 2004 z namenom zbiranja sredstev za nakup opreme. To je namreč edini način, da lahko izvajamo sodobno diagnostiko in zdravljenje bolnikov z vnetno revmatično boleznijo. Kupili smo več UZ aparatov, aparat za merjenje kostne gostote, kapilaroskop, EKG aparat…”. Dejal je, da so vse naprave dali v brezplačen najem UKCL. “Pred kratkim je društvo izdalo strokovno knjigo Žepna revmatologija, ki jo bo dobil vsak zdravnik družinske medicine – seveda zastonj.”Društvo plačuje najemnino za stanovanje, ko se kolegi izobražujejo v Avstriji, Švici, ZDA. “To ni turizem, to je strokovna izmenjava. Od društva nimam niti centa,” je še še zagotovil. Podjetje Revmatic pa, da je ustanovil, ker je dobil pred desetimi leti od vodstva UKCL opomin pred odpovedjo zaradi sodelovanja z novinarji brez soglasja vodstva in je tako moral “zaščititi dva šoloobvezna otroka”. "Za farmacijo in tudi podjetja izvajam predavanja doma in v tujini. Seveda zunaj delovnega časa, med vikendi, zvečer… Ker ne počnem nič nelegalnega sem se že pred leti odločil, da bodo moji prihodki javni. Če si npr. igralec SNG Drame in snemaš reklame, pomeni da si dober in priznan in si zato nagrajen. Sam ne počnem nič drugega.”

22 farmacevtskih korporacij je lani med zdravnike, društva in klinike razdelilo 11,5 milijona evrov.

Tomšičeva kolegica revmatologinja prof. dr. Sonja Praprotnikje na svoj s.p. in kot fizična oseba prejela 31.000 evrov. “Kot priznani strokovnjak iz revmatologije v Evropskem merilu sem bila povabljena na svetovalne odbore, kjer sem podajala svoje znanje in izkušnje. V nekaj takih skupinah sem bila edina ženska in edina iz srednje Evrope, kar je zame, ne samo velika čast, ampak tudi velika odgovornost, ker zahtevajo od tebe perfekcijo," je povedala. Dejala je, da je naslednji teden povabljena na podoben dogodek, ki se bo odvil v Rimu, in da za takšne dogodke vedno uporabi lasten dopust. "Dva dni bom imela predavanja in delavnice poleg strokovnjakov iz Amerike, Anglije, Nemčije in Italije. Dobila bom 3500 evrov bruto, ampak zaradi tega dogodka ne spim in se pripravljam v prostem času že od začetka julija. Imela sem tudi predavanja v Sloveniji, katerih pokrovitelj je bila farmacevtska industrija. Predavala sem specializantom in specialistom drugih strok. Vedno je šlo za znanost in stroko in ne za propagacijo določenih produktov,"je zatrdila.

Tadej Battelino je predstojnik Kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove na Pediatrični kliniki. Znesek: 24.000 evrov. FOTO: POP TV

Na svoje podjetje A & T Svetovanje d.o.o. je 24.000 evrov prejel tudi pediater endokrinolog prof. dr. Tadej Battelino, predstojnik Kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove na Pediatrični kliniki. “Prenosi sredstev - kot je vidno iz javnih objav – so namenjeni za honoriranje svetovanja pri razvoju novih oblik zdravljenja in za honoriranje vabljenih predavanj (znaten del tega zneska predstavljajo potni stroški),"je razložil Battelino. "Mednarodna podjetja rutinsko najemajo najboljše in v tujini najbolj priznane strokovnjake, kar je javno predstavljeno tako v mednarodnih člankih kot v uvodu predavanj v tujini, zato sem brez težav soglašal, da se takšni podatki objavijo tudi v Sloveniji," je povedal in dodal, da iskreno upra, "da se bo tudi v bodoče uspelo najboljšim slovenskim zdravnikom uvrstiti med najboljše tuje strokovnjake, ki – vsaj občasno – dobijo plačilo za opravljeno dodatno delo". Diabetologinja iz Zdravstvenega doma Koper Iris Maroltje na račun Društva za svetovanje veliki prejela 31.000 evrov. Maroltova pojasnjuje, da “je društvo namenjeno izobraževanju. Organiziramo kongrese za strokovno javnost, ki jih vodijo vrhunski zdravniki iz Slovenije, Evrope, sveta. V naši založbi so izšle brošure za bolnike s sladkorno boleznijo, njenimi poznimi zapleti, predvsem na stopalih, metabolnim sindromom in za nosečnice z nosečnostno sladkorno boleznijo”. Oftamologinja asist. dr. Polona Jaki Mekjavić iz Očesne klinike UKCL, ki je tudi profesorica na Medicinski fakulteti, je na svoj s.p. prejela 21.500 evrov. Njeno pojasnilo pa: “Kot dolgoletni strokovnjak na svojem področju sem na podlagi posameznih naročil pripravila in izvedla strokovna predavanja v Sloveniji in v tujini. Za pripravo in izvedbo strokovnih predavanj sem izstavila ustrezne račune naročnikom.” Prikrite podkupnine? Je lahko zaradi plačil farmacije ogrožena kredibilnost zdravnikov? "Zdravnik, ki je zaposlen v javnem zavodu, mislim, da ne more na noben način upravičiti takšno nakazilo farmacevtskega podjetja. Tudi, če sodeluje v raziskavah, ki so gotovo pomembne, moramo vedeti, da v njih sodeluje samo zato, ker je zdravnik javnega zavoda”, je neposreden predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (KPK)Boris Štefanec, ker da je to področje, ki je podvrženo korupcijskim tveganjem.

Ali KPK preiskuje sum korupcije v spregi zdravnik - farmacevt? “V preteklosti smo dobili posamezne informacije, da nekateri zdravniki dobijo na račun tega, da so prijazni do posameznih izdelkov določenega farmacevtskega proizvajalca, tudi ustrezne bonitete. Zaznali smo plačevanje stroškov mednarodnih kongresov v eksotičnih državah, zaznano pa je bilo tudi kakšno neposredno nakazilo. Nekaj teh postopkov teče tudi v okviru kazenskih postopkov,"je povedal Štefanec. Afera žilne opornice in farmacevtski milijoni, vsi trije kardiologi s seznama molčijo Na seznamu najdemo tri zdravnike, ki so imeli hišne preiskave zaradi domnevne korupcije v aferi žilne opornice.

Od leve proti desni: Marko Gričar, Matjaž Bunc, Dragan Kovačić. FOTO: POP TV

Daleč največ denarja, neposredno na s.p. oziroma podjetje v njegovi lasti (brez društva torej) 122.000 evrov je farmacija nakazala podjetjem kardiologa Marka Gričarja, danes zasebnika, ki je lastnik Zdravstvenega centra Lorena in drugih treh podjetij. Gričar je nekdanji kardiolog v UKCL in Splošni bolnišnici Novo mesto (SB NM), javnosti znan predvsem kot zdravnik Ivana Zidarja. Zneska ni komentiral. Ob Gričarju se je v odredbi za preiskavo znašel tudi kardiolog prof. dr. Matjaž Bunc, vodja kateterskega laboratorija v UKCL, ima s.p., podjetje in je predsednik Društva za širitev znanja in raziskovanja v medicini, vse prijavljeno na istem naslovu, skupaj je prejel skoraj 52.000 evrov. Tudi Bunc zneska na tri različne vire ni komentiral. Brez komentarja smo ostali tudi od kardiologa dr. Dragana Kovačića, predstojnika kardiološkega oddelka v Splošni bolnišnici Celje (SB Celje). Na njegov s.p. je farmacija nakazala 28.000 evrov. 11,5 milijona evrov za zdravnike, tri četrtine zdravnikov niso soglašale z objavo 11,5 milijonov evrov bruto oziroma 9,6 milijona evrov neto, so lani inovativne farmacevtske družbe v Sloveniji plačale slovenskemu zdravstvu. Ta denar farmacije je bil namenjen za sponzoriranje kogresov, donacije, izobraževanja, kritje stroškov potovanj, svetovanja in sodelovanje pri raziskavah in razvoju zdravil, razberemo iz tabel prikaza porabe. Farmacija namreč javno objavlja podatke o plačilih zdravnikom, klinikam, društvom od leta 2016, saj so se za preglednost odločili po številnih škandalih, to pa jim narekuje tudi Kodeks transparentnosti Evropske zveze farmacevtske industrije in združenj (EFPIA). Ker v Sloveniji še vedno nimamo zakonodaje, ki bi predpisovala popolno transparentnost farmacevtskih nakazil, imajo pa jo v 11 evropskih državah in ZDA, lahko farmacevti znesek za posameznega zdravnika objavijo le, če ta s tem soglaša. Dovoljenje za razkritje nakazil poda vse manj zdravnikov, od začetne tretjine, je zdaj takšnih le še kakšna četrtina zdravnikov. Objavi pa se ne morejo ogniti s.p.-ji, d.o.o.-ji, društva, zdravstvene organizacije. Iz Farma foruma Slovenija, mednarodnega foruma znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb poudarjajo: ”Brez tega sodelovanja razvoj inovativnih zdravil ter spremljanje njihove učinkovitosti, varnosti in uporabe namreč ni mogoč.”

