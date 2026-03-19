Dejstva

Katero ministrstvo največ plačuje za svetovalce?

Ljubljana, 19. 03. 2026 12.13 pred 1 uro 4 min branja 8

Avtor:
Neža Steiner
MINISTRSTVA

Slovenska ministrstva so v zadnjih osmih letih podpisala na desetine svetovalnih pogodb. Med svetovalci so nekdanji ministri, velike odvetniške pisarne, znani komunikacijski svetovalci in zasebna podjetja. Denimo, nekdanji gospodarski minister Zdravko Počivalšek je za svetovanje in pravno zastopanje najel Nino Zidar Klemenčič. Kdo so rekorderji med svetovalci in kdo se vrača skozi stranska vrata na ministrstva?

Ministrstvo za finance je prvak po vrednosti sklenjenih svetovalnih, pravnih in odvetniških pogodbah v zadnjih osmih letih. Skupno je podpisalo za 2,7 milijona evrov pogodb. Ni pa prvak po izplačilih. Ministrstvo za finance je namreč plačalo 967,5 tisoč evrov, medtem ko sta dve ministrstvi - pravosodno in zdravstveno - plačala prek milijon evrov. Po številu - s 47 svetovalnimi pogodbami - izstopa ministrstvo za zdravje. Na drugi strani so najmanj svetovalcev najela ministrstva za javno upravo in digitalno preobrazbo ter ministrstvo za infrastrukturo.

Ministrstva so nam poslala, koliko in katere svetovalne pogodbe so sklenila v zadnjih osmih letih. Med 19 ministrstvi štiri do objave članka zneskov svetovalnih pogodb niso poslala - ministrstvo za kulturo, za zunanje zadeve, za naravne vire in prostor ter za okolje, podnebje in energijo, kjer so nas usmerili, da svetovalne pogodbe poiščemo na portalu e-naročanje. Z ministrstva za solidarno prihodnost še čakamo podatke glede dejanskih izplačil.

Če k svetovalnim in odvetniškim pogodbam ministrstva za zdravje prištejemo še Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu in Upravo za varstvo pred sevanji, je ministrstvo najelo svetovalce v vrednosti 3,1 milijona in izplačalo za milijon in pol evrov. "Do polne realizacije sklenjenih pogodb, to je do izplačila celotnih pogodbenih vrednosti, zaradi preteka veljavnosti večine sklenjenih pogodb ne bo prišlo," pojasnjujejo na ministrstvu za zdravje. Enako, če k pravosodnemu ministrstvu prištejemo še svetovalne pogodbe - Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij in Uprave za probacijo -, je bilo svetovalnih pogodb skupaj za 4,3 milijona evra, izplačanih pa 3 milijone.

Svetovanje glede zadolževanja pri japonskih in britanskih podjetjih

Ministrstvo za finance najema svetovalne pogodbe predvsem s tujimi odvetniškimi pisarnami in domačimi pravniki, ki svetujejo pri zadolževanju države in upravljanju državnega dolga. Dve tuji podjetji - britansko Linklaters in japonsko Nagashima Ohno & Tsunematsu je najelo za svetovanje glede zadolževanja. Linklatersu je ministrstvo plačalo slabih 574.839 evrov, Nagashima Ohno & Tsunematsu pa 135.150 tisoč. Najpogostejši domači svetovalec glede zadolževanja je odvetnik Mitja Vidmar, ki je od leta 2019 dalje vsako leto sklenil pogodbo za svetovanje, do danes je za svetovanje prejel 132.477 evrov.

Pri najemanju pravnih svetovalcev v postopkih zadolževanja na ministrstvu za finance sledijo uveljavljenim mednarodnim standardom, ki veljajo na mednarodnih kapitalskih trgih, pojasnjujejo na ministrstvu. "Pri tovrstnih transakcijah investitorji pričakujejo ustrezno pravno obravnavo po pravnih redih, ki so običajni in priznani v mednarodni praksi, zato se najemajo tudi svetovalci za angleško pravo oziroma, kjer je to potrebno, za japonsko pravo (v povezavi z izdajami t. i. samurajskih obveznic oz. obveznic, izdanih na japonskem trgu)."

In zakaj so pogodbe sklenjene za večkratnik dejansko izplačanega zneska? "Pogodbe so sklenjene v višjih okvirnih zneskih predvsem iz previdnosti, saj vnaprej ni vedno mogoče natančno določiti obsega vseh potrebnih pravnih storitev, ki so odvisne od konkretne transakcije, razmer na trgu in zahtev investitorjev," pojasnjujejo na ministrstvu.

Ko svetujeta nekdanja ministra za zdravje

Med svetovalci ministrstva za zdravje je Dorijan Marušič, ki je bil dva mandata državni sekretar ministrstva in nato od aprila 2010 do februarja 2012 minister za zdravje. Sedanji ministrici dr. Valentini Prevolnik Rupel svetuje na področju inovativne zdravstvene politike. Pogodbo v višini 60.376,80 je Marušič podpisal decembra 2023 in velja do konca tega leta. Doslej je Marušič za svetovanje ministrici prejel 26.258,85 evra. Ministrici svetuje še en nekdanji minister - Božidar Voljč -, ki je za svetovanje na področju javnega zdravja in medicinske etike prejel 24.286,45 evrov.

Sicer ministrstvo največ denarja namenja za pravno svetovanje v odprtih postopkih s področja dela ministrstva pred Evropsko komisijo. Med največjimi prejemniki izstopajo tri velike odvetniške družbe. Največji prejemnik je Odvetniška pisarna Schönherr – podružnica v Sloveniji, ki je prejela 344.526,78 evra, in Odvetniška družba Gaberščik z izplačanimi 208.224,72 evra, sledi Jadek & Pensa z izplačanimi 114.041,48 evra.

Več kot milijon za svetovalce pravosodnega ministrstva

Ministrstvo za pravosodje sklepa pogodbe z različnimi strokovnjaki, od odvetnikov, arhitektov, strateških komunikatorjev do projektantov, za podporo pri zakonodajnih reformah, upravljanju sodnega sistema, obnovi infrastrukture, strateškem komuniciranju in mednarodnih obveznostih.

Po višini izplačil izstopajo Gea Consult, kjer so za projektno dokumentacijo, tehnično svetovanje in projektantski nadzor za sanacijo Okrožnega in Okrajnega sodišča v Novem mestu prejeli 201.443,98 evrov, za posamezne zunanje dele stavbe na Tavčarjevi 9 pa 28.780 evrov. Sledi Savaprojekt d.d., ki so prejeli 181.768 evrov. Na tretjem mestu je družba Trije arhitekti, ki so bili plačani 147.126,66 evrov za izdelavo projektne dokumentacije, tehnično svetovanje in projektantski nadzor za obnovo objekta v Celju za potrebe pravosodnih organov.

Zdravko Počivalšek najel Nino Zidar Klemenčič

Gospodarsko ministrstvo najema svetovalce predvsem na področju komunikacij, pravnega svetovanja, projektno-razvojne podpore in strokovne pomoči pri razpisih ter finančnih instrumentih. Sklenilo je 37 pogodb, nekaj jih ni bilo realiziranih, med drugim dve z DRI.

Med največjimi prejemniki - skupno 86.864 evrov - je prejela družba za komunikacijsko svetovanje Neurovirtu, v lasti Sebastjana Jeretiča. Gre za nekdanjega komunikacijskega svetovalca Boruta Pahorja in SD, ki je pozneje delal za nekdanjega koprskega župana Borisa Popoviča, pred zadnjimi volitvami pa za nekdanjega prvaka SMC Zdravka Počivalška. Hči Sebastjana Jeretiča Klea Jeretič kandidira na listi SDS.

Od januarja do aprila 2022 je ministrstvo za pravno svetovanje najelo odvetnico Nino Zidar Klemenčič in ji za 3 pogodbe plačalo 46.848 evrov. V tem času je bil gospodarski minister Zdravko Počivalšek.

Dejstva
KOMENTARJI8

JApajaDAja
19. 03. 2026 13.17
pri stotinah "strokovnjakih" po ministrstvih še en kup od zunaj...najbolj nesposobni ministri-največ "svetovalcev"....
Dragica Cegler
19. 03. 2026 13.04
Poleg vseh teh fikusov moramo plačevati se svetovalce.Zakaj nekdo ki izpolnjuje pogoje rabi svetovalce,?Potem sem lahko haz ministrica s srednjo šolo in si dobim še 5 svetovalce ki jih plača država.Ja,zakaj bi potem potrebovali mene.?
samodavki
19. 03. 2026 13.04
svetujem da se vlada ostavi, pa da vidimo če bodo poslušali nasvet.
vlahov
19. 03. 2026 13.00
Levi so nerazgledani ... Poznajo premalo dejavnikov in predvsem hočejo višje davke . Kdo je tukaj nor? Ali pomankljivo izobražen ...
jugatneme
19. 03. 2026 12.49
Imamo toliko ministrstev da boli glava, človek se vpraša kaj sploh tolki počnejo?? Več jih je manj so sklepčni. Za Slovenijo je 10 ministrov maksimalno....itak ima vsako še svoj kabinet ljudi. No potem pa še zunanje svetovalce za pranje denarja. Ukiniti na pol!!! Je treba šparat!!!
jugatneme
19. 03. 2026 12.55
Da je potrebno šparat je slišat nekaj v daljavi, bolj govorijo kako bi nabili dodatne davke. Gospodje politiki, še nisem slišal nobenega reči, da bi začeli šparati pred svojim pragom. Da gospoda politiki, začnite pri sebi - vas je pri koritu vsaj pol preveč!
tv1206802
19. 03. 2026 12.38
99% je to prodaja megle ali korupcija. Pa državna podjetja imajo tudi to.
EU Dig. Cenzura
19. 03. 2026 12.31
Svetovalci so PRODAJALCI MEGLE! Le redki znajo!!! Drugače pa se tako PERE DENAR, to je KORUPCIJA!!!
