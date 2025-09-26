Kdo je minister z najdražjim in kdo z najstarejšim vozilom?

Želim biti vzgled, pravi minister za okolje in podnebje Bojan Kumer, ki se službeno vozi v električnem Mercedes-Benzu, katerega nabavna cena je dobrih 90.000 evrov. Vozila sicer ministrstvo zanj ni kupilo, ampak najelo. Vozne parke so v tem mandatu vlade posodobili tudi drugi ministri. Na ministrstvu za obrambo so lani kupili dve službeni vozili, skupaj vredni dobrih 173 tisoč evrov, trije ministri pa so predlani dobili nove avtomobile, vredne dobrih 57 tisoč evrov. V skupnem javnem naročilu je sodelovalo tudi notranje ministrstvo, ki je tak avto kupilo za državni sekretarki.

Trije ministri od devetnajstih, notranji minister Boštjan Poklukar, minister za obrambo Borut Sajovic ter zunanja ministrica Tanja Fajon, imajo status varovane osebe. Zanje skrbi Center za varovanje in zaščito. Dodeljuje jim varnostnike, ki so hkrati vozniki, in zagotavlja službena vozila. Varovani ministri pa imajo poleg omenjenih vozil na voljo tudi vozila, ki so last ministrstev.

Obrambni minister Sajovic z najdražjim "podedovanim" voznim parkom

Obrambni minister Borut Sajovic pravi, da si ne zna predstavljati, da kot minister ne bi imel voznika. Kot pravi, začne službo zgodaj, dela tudi 12, 14 ur, po tem času pa, je prepričan, ne bi bil več varni voznik. Včasih se zgodi, pojasnjuje Sajovic, da imajo zelo tesen urnik, zamenjajo tudi po pet ali več lokacij. "Obdobje med enim in drugim dogodkom na vožnji se izkoristi za branje opomnikov, za pripravo na dogodek," razlaga Sajovic, ki ima na voljo tri službene avtomobile.

Medtem ko je BMW 7, letnik 2017, njegova nabavna vrednost je bila 58.535,12 evra, last Policije, ima obrambni minister na voljo še dve vozili, ki sta v lasti Ministrstva za obrambo. Na voljo sicer nista samo ministru, ampak tudi obema državnima sekretarjema. Obe je kupilo ministrstvo lani. Prvo je znamke Mercedes-Benz AG V 300(kombi), letnik 2024, njegova nabavna vrednost je bila 104.472,38 evra, drugo vozilo pa je terensko, znamke Toyota Highlander, letnik 2024. Nabavna vrednost tega vozila je 68.997 evrov. "Kombi se uporablja, ko z ministrom potuje več sodelavcev, drugo vozilo pa se uporablja na vožnjah ministra ali državnih sekretarjev po terenu ob obiskih vadišč Slovenske vojske, naravnih in drugih nesrečah ter na drugih zahtevnejših terenih," sporočajo z Ministrstva za obrambo. Sajovic se torej kot minister vozi z najdražjim avtomobilom, celo dražjim, kot ga ima premier Robert Golob. Predsednika vlade, ki nima varnostnikov oziroma voznikov Centra za varovanje in zaščito, pač pa sekretariata vlade, praviloma prevažajo v avtomobilu znamke Audi A8 L 60 TFSI e quatro 330, letnik 2021. Nabavna cena vozila je bila po podatkih Urada vlade za komuniciranje 96.116,13 evra.

Minister Sajovic, ki ima med ministri tudi najdražji vozni park, dve od treh vozil so kupili lani, torej v tem mandatu vlade, pa poudarja, da je tak vozni park podedoval. Funkcijo obrambnega ministra je prevzel oktobra lani, njegov predhodnik je bil Marjan Šarec. Kot pravi Sajovic, svojim voznikom popolnoma zaupa. Tudi jim ne daje navodil, pravi, kako naj vozijo. "Na sestanke ne zamujam, zjutraj, ko se dogovarjamo o urniku, raje vstanem 15 ali 20 minut prej, zato da se pripeljemo pravočasno." Sam ne vozi, čeprav je lastnik osebnega avtomobila Audi A4 Avant, letnik 2011.

Dobrih 85 tisočakov vredno vozilo notranjega ministra

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar se vozi z vozilom znamke BMW X5, letnik 2022. Nabavna cena je bila 85.093,23 evra. Vozilo je last Ministrstva za notranje zadeve. Njegovi varnostniki in hkrati vozniki so zaposleni na Policiji in imajo opravljeno usposabljanje po verificiranem osnovnem in specialističnem programu za vožnjo tovrstnih vozil Centra za varovanje in zaščito. Iz operativno taktičnega vidika pa Ministrstvo za notranje zadeve njihovega števila ne razkriva. V tem mandatu vlade je ministrstvo za notranje zadeve prek skupnega javnega naročila kupilo AUDI A6 TFSI v vrednosti 57.332 evrov z DDV, a to ne za ministra, ampak za njegovi državni sekretarki Tino Heferle in Helgo Dobrin.

Zunanja ministrica z nekdanjim avtomobilom predstavništva RS v Bruslju

Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon, ki je prav tako varovana oseba, uporablja za prevoz službeno vozilo, ki je v lasti Ministrstva za zunanje in evropske zadeve. Gre za avtomobil znamke Audi A8, letnik 2021. Vozilo je bilo s primopredajnim zapisnikom na ministrstvo predano v letošnjem letu s strani Stalnega predstavništva RS v Bruslju. Trenutna vrednost vozila je, nam sporočajo z ministrstva, ocenjena na približno 50.000 evrov, nabavna pa je bila 72.347,74 evra.

Kumer - edini minister, ki ga vozijo z električnim službenim vozilom

Na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo niso v tem mandatu kupili nobenega vozila, vrednega 50.000 evrov ali več, so pa za ministra Bojana Kumra najeli vozilo znamke Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC. Vozilo so najeli oktobra 2023, in sicer za dveletno obdobje. Gre za vozilo, pozneje izbrano za Managerski avto leta 2023, katerega nabavna cena je bila 90.176 evrov, njegovo današnjo vrednost pa na ministrstvu ocenjujejo na približno 53.000 evrov.

Minister Kumer je bil zaradi najema tako dragega vozila tarča kritik, saj ga je ministrstvo najelo v času varčevanja. Na podlagi pogodbe, sklenjene s podjetjem Valente, d. o. o, znaša mesečni najem 1.825,69 evra z DDV. Pogodba se izteče oktobra letos, a jo je ministrstvo podaljšalo za tri mesece, in sicer do 6. 1. 2026, najemnina zanj pa bo nekoliko nižja, 1.660,00 evrov z DDV na mesec, nam pravijo na ministrstvu. Na vprašanje, zakaj najem tako dragega avtomobila, minister Kumer odgovarja, da so ta model izbrali, ker ima daljši doseg, v tistem času pa, da sta tako zahtevo izpolnjevala le avtomobila Mercedes-Benz in Tesla, a so se na koncu odločili za evropskega proizvajalca. Prepričan je, da je bil najem ekonomičen, saj vključuje vzdrževanje, zavarovanje in druge storitve, brez dodatnih stroškov za gorivo, poleg tega je želel biti kot minister za okolje, podnebje in energijo vzgled za čim manjše onesnaževanje okolja.

Minister Kumer ima enega voznika, ki je zaposlen na ministrstvu za nedoločen čas. "Je strokovno usposobljen z veljavnim vozniškim izpitom kategorije B, dodatnim usposabljanjem za varno vožnjo in izkušnjami v protokolarnih nalogah." Za osebno uporabo minister uporablja 5 let staro vozilo Škoda Superb s fakturirano vrednostjo 24.700 evrov. Električno vozilo ima tudi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, a ga nima za službene poti, ampak za osebno uporabo. Gre za vozilo BMW i3, letnik 2019, ki je v lasti ministrstva. Njegova nabavna vrednost je bila 35.672,70 eur z DDV. Na službene poti gre ministrica z vozilom Audi A6, letnik 2018, nabavna vrednost tega avtomobila je bila 45.750,00 eur z DDV . Bratuškova ima sicer enega voznika, s katerim ima ministrstvo sklenjeno pogodbo za opravljanje prevoznih storitev.

Han si ne more privoščiti električnega vozila

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han nima želje po električnem vozilu. Na vprašanje, zakaj ne, nenazadnje se je k električni mobilnosti zavezala vlada, odgovarja, da si tak avto kot minister zelo težko privošči. Kot razlog navaja infrastrukturo. "Če bi bil privat, bi ga verjetno imel, saj bi vedel, da grem iz lokacije A do lokacije B. Ko pa narediš na dan 300, 400, 500 kilometrov, pa žal ta moment infrastruktura na nek način ni urejena in tudi časovna dimenzija je problematična."

Minister Han se sicer vozi z dvema avtomobiloma, z Audijem A6 3.0 Quattro AUT, letnik 2018, nabavna vrednost sicer rabljenega vozila je bila leta 2023 38.524,59 eur brez DDV, in z Audijem A8 Sed. TDI q3.0 AUT, letnik 2020. Ministrstvo ga je kupilo, prav tako rabljenega, leta 2021. Njegova nabavna vrednost je bila 68.844,26 eur brez DDV. Minister ima dva voznika, oba sta zaposlena na ministrstvu za nedoločen čas. Sicer pa vozi tudi sam. Za prevoz na delo uporablja službeni osebni avto Renault Talisman, kot pravi, vozi sam tudi zato, da ne obremenjujejo preveč šoferjev.

Novi avtomobili v tem mandatu vlade

Ministrstvo za obrambo ter notranje ministrstvo nista edini ministrstvi, ki sta v tem mandatu vlade posodobili vozni park. Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so kupili vozilo BMW 530 xd, letnik 2022. Nabavna vrednost vozila, s katerim vozijo ministrico Matejo Čalušić, je bila 60.588 evrov. Drugi avtomobil, ki ga ima ministrica v stalni uporabi, je znamke Volkswagen Touareg, letnik 2019. Njegova nabavna vrednost je bila 43.990 evrov. Ministrica ga uporablja od letošnjega februarja, vozi pa ga sama. Za službene poti ima sicer na voljo dva voznika, zaposlena na ministrstvu. Nove avtomobile pa imajo tudi na drugih ministrstvih. Leta 2023 so v sklopu skupnega javnega naročila na ministrstvu za zdravje kupili Audi A6 v vrednosti 57.332, s katerim se vozi ministrica Valentina Prevolnik. Ministrica ima sicer v stalni osebni uporabi vozilo BMW, letnik 2017. Nabavna vrednost tega vozila je bila 48.820,80 evra. Istega leta sta prek skupnega javnega naročila za enako ceno kupili enak službeni avtomobil, Audi A6, tudi ministrstvo za javno upravo ter ministrstvo za digitalno preobrazbo. Z njim se danes prevažata minister Franc Props ter ministrica Ksenija Klampfer.

Prevladujejo avtomobili znamke Audi

Ministrstvo za finance v tem mandatu ni nabavilo nobenega vozila, ki bi bilo vredno 50.000 evrov ali več. Minister Klemen Boštjančič se vozi z BMW 730 Ld, letnik 2019. Sedanja vrednost je 14.617,16 evrov, nabavna je bila 58.468 evrov. Ob tem na ministrstvu poudarjajo, da vozila ni kupilo ministrstvo, ampak je bilo v času prejšnje vlade preneseno nanj brezplačno z dogovorom o prenosu med državnimi organi in v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem. Minister ima na voljo tudi nadomestno vozilo Audi A6 3.0 TDI, kupljeno leta 2015, za 49.305,09 evrov. Boštjančič ima dva voznika, ki sta na ministrstvu redno zaposlena.

Z Audijem A6 3.0 TDI Q AU, letnik 2018, kupili so ga leta 2020 za 39.000,00 evrov, njegova današnja vrednost pa je približno 18.0000 evrov, vozijo ministrico za pravosodje Andrejo Katič. Ministrica ima tudi vozilo, dodeljeno v osebno uporabo, to je VW Passat 2.0 TDI, kupljen leta 2017 za 19.629 evrov. Luka Mesec, minister za delo, socialne zadeve in enake možnosti, se v službenem času prevaža s protokolarnim vozilom Audi A6 limuzina, njegova nakupna vrednost je bila 48.554,78 evrov z DDV. Službeno vozilo Renault Megane 1.5 DCI pa ima v osebni uporabi, njegova nabavna vrednost je bila 12.993,00 EUR. Sicer pa ministrstvo nima zaposlenega voznika, ampak ima sklenjeno pogodbo s ponudnikom, ki zagotavlja voznika glede na potrebe, nam pišejo z ministrstva. Z Audijem se vozi tudi minister za naravne vire in prostor Jože Novak. Gre za Audi A6, letnik 2017. Vozilo je bilo kupljeno junija leta 2022, znesek kupnine je znašal 31.490 evrov. Minister ima dodeljeno tudi vozilo v osebno uporabo, za katero plačuje mesečno boniteto. Vozilo Nissan X-Trail, letnik 2020, je bilo kupljeno leta 2021 za 32.500 evrov. Na ministrstvu za naravne vire in prostor imajo zaposlenega enega voznika, ki ima, kot nam sporočajo, opravljen osnovni in napredni tečaj varne vožnje, dodatno pa še tečaj spretnostne vožnje v sodelovanju s Centrom za varovanje in zaščito. Minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Igor Papič se vozi s službenim vozilom znamke BMW 530d xDrive, letnik 2022. Nabavna vrednost vozila, kupljeno je bilo leta 2022, je bila 60.588 evrov.

Najstarejši avto imata Maljevac in Jevšek

Po starosti izstopa vozilo ministrstva, ki ga ima v osebni uporabi minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac. Gre za Opel Insignia 2.0 TD 16 V, vozilo je bilo izdelano leta 2015. Nabavna vrednost avtomobila v času nakupa je bila 17.708 evrov. Za službene poti pa minister Maljevac uporablja vozilo AUDI A6 3.0 TDI. Nabavna vrednost vozila je bila leta 2015 49.305 evrov. Letnik 2015 pa je tudi Audi A8 3.0 tdi quattro, vozilo ministra za kohezijo in regionalni razvoj Aleksandra Jevška. Njegova nabavna vrednost je bila sicer 61.998 evrov, minister Jevšek pa ima omenjeni avtomobil v stalni osebni uporabi, nam pišejo z omenejega ministrstva. Ministra sicer prevažajo v Audiju A6 50 tdi quattro, letnik 2019, njegova nabavna vrednost je bila 45.800 evrov. Vinko Logaj, minister za vzgojo in izobraževanje, ima za službene poti na voljo vozilo BMW 520d limuzina, letnik 2017. Nabavna vrednost: 42.250 evrov. V času servisov in popravil tega vozila ima minister Logaj na voljo Renault Talisman 1.7 dci, letnik 2019, nabavna vrednost vozila je bila 21.300 evrov.

Leta 2018 pa je bilo izdelano vozilo BMW 520D, ki ga za službene poti uporablja kulturna ministrica Asta Vrečko. Njegova nabavna vrednost je bila 44.655 evrov. Ministrica Vrečko ima sicer za službene poti dva voznika, ki sta zaposlena pri podjetju Medilase, s katerim ima Ministrstvo za kulturo sklenjeno pogodbo o izvajanju službenih in protokolarnih prevozov.

Kako drag službeni avto si sme privoščiti minister?

Uredba o uporabi službenih avtomobilov v organih državne uprave ne določa cenovnega ranga avtomobilov, ki ga imajo lahko ministri. Določa pa prostornino motorja za posamezne upravičence do službenih avtomobilov. Predsednik vlade ima pravico do avtomobila s prostornino motorja nad 2500 ccm, ministri in generalni sekretar vlade pa do 2500 ccm. Pravico do uporabe službenih avtomobilov imajo sicer tudi državni sekretarji in nekateri uradniki.

