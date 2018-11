Kdo je Petar Komljenović, kreditor iz zagovora Jureta Jankovića?

Poslovnež z dobrimi povezavami s klanom Miloševićev, Vučićevo stranko in Miroslavom Miškovićem. Je eden nekdaj najuspešnejših, še danes pa najrazvpitejših srbskih podjetnikov, ki se je tako kot Mišković ujel v mrežo policijskih preiskav tihotapljenja cigaret v devetdesetih. Njegovo osrednje podjetje je Holding kompanija Interspeed, danes v stečaju, preko katerega naj bi Juretu Jankoviću, kot je ta trdil v davčnem postopku, posodil milijon evrov.

Petar Komljenovićje začel kariero globoko v devetdesetih. Kot so leta 2007 razkrili srbski novinarji (danes ugasnjene) televizije B-92, se je znašel na policijskem seznamu tihotapcev cigaret, ki so jih štiri leta prej odkrili v kriminalistični akciji Mreža. Poleg Marka Miloševića, sina nekdanjega vožda in haškega obtoženca Slobodana, je bil Komljenović eden glavnih organizatorjev tihotapljenja cigaret v Srbijo. Uvažal jih je, tako srbski mediji, prek podjetij, registriranih na Cipru in v Grčiji. Na te račune je nakazoval po več sto tisoč evrov.

Petar Komljenović FOTO: teleprompter.rs

Tihotapljenje s podporo Zvezne carinske uprave Ena od tihotapskih poti, kot so jih razkrili policisti, leta 2008 pa opisali v časniku Politika, je potekala takole: cigarete so iz tujine prepeljali v Makedonijo, od tam pa v konvojih čez mejni prehod Preševo v Srbijo, ki ga niso izbrali naključno – a o tem pozneje. Pri prevozu so imeli spremstvo pripadnikov Zvezne carinske uprave za izredni nadzor, ki so postopke na meji za nekaj ur prevzeli od "navadnih" carinikov. Tovornjaki so mejo prečkali v spremstvu vozil s policijskimi registrskimi tablicami. V Mreži tudi Miroslav Mišković Pri tihotapljenju cigaret je imelo po istih virih veliko vlogo tudi podjetje Delta poslovneža Miroslava Miškovića. Eden najbogatejših Srbov, ki mu sodijo zaradi suma zlorab v cestnih podjetjih in pomoči pri utaji davkov, je v Ljubljani znan predvsem po izgradnji luksuznega hotela, prvega in edinega v prestolnici s petimi zvezdicami. Mišković pa je bil tudi prvi investitor v trgovski del ljubljanskega projekta Stožice.

Podpis pogodbe za športni park Stožice FOTO: POP TV

V izgradnjo 200.000 kvadratnih metrov velikega centra bi morala Miškovićeva Delta vložiti 242 milijonov evrov, a je po plačilu petih milijonov Mišković – domnevno zaradi krize – leta 2009 od pogodbe odstopil. Grep novega investitorja ni našel in trgovski del še danes ni dokončan. Tudi Miškovićeva kariera se je začela v Miloševićevi dobi, a je pozneje dolgo časa ohranjal vpliv in dobre povezave z vsakokratno oblastjo. Miškovićeva Delta banka je bila v devetdesetih nekaj časa poleg Komljenovića tudi edina solastnica Interspeeda.

