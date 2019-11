Kdo od izbranih služi na račun osebne asistence, sp-ji, ali velika društva?

Vsak izvajalec osebne asistence mora biti vpisan v register izvajalcev osebne asistence, ki je vsak dan daljši. Vpisanih je že 149 izvajalcev osebne asistence, od tega kar 88 s.p-jev, ali skoraj 60 odstotkov. Aktivnih je 80 izvajalcev, od tega 41 s.p.-jev. Pozitivne odločbe pa prejemajo novi in novi, kar kliče po nadzoru in spremembah. Do danes ga, vsaj uradno, še ni. Namesto nadzornih organov smo register izvajalcev osebne asistence raziskali mi in odkrili zanimive, z osebno asistenco nepovezane dejavnosti. Po podatkih Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) pa tudi skokovito naraščanje uporabnikov, posledično torej opravljenih ur in izplačil. Tako so izbrani, bila naj bi jih kakšna tretjina, večina torej dela pošteno, Zakon o osebni asistenci (ZOA) vzeli v svoje roke in so vzeli vse, kar lahko izterjajo od države.

Podedoval mizarstvo, zdaj izvaja osebno asistenco

Samostojni podjetnik, registriran kot mizar, Jure Srebrović, je mizarstvo nasledil od svojega očeta, sam je sicer teolog, in razširil obrt za izvajanje osebne asistence. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) pa mu je za izvajanje osebne asistence od januarja naprej nakazalo skoraj 226.000 evrov. Iz javno dostopnih podatkov je razvidno, da so nakazila iz meseca v mesec naraščala. Februarja je prejel 330 evrov, marca 3770 evrov, novembra že 57.000 evrov.

Srebrović, rekorder med s.p.-ji po številu uporabnikov, za razliko od številnih drugih težav, da spregovori o tem, kaj počne in zakaj se je odločil za osebno asistenco, ni imel. Pove, da je tudi sam invalid, je slep, invalidka je tudi njegova sestra. "Jaz, Jure Srebrović, kot fizična oseba, sem že zdaj 100 odstotno fokusiran na osebno asistenco, ker mislim, da je vsakemu, ki me ta trenutek gleda, jasno, da slep mizar ne more biti, izvajalec osebne asistence sem pa lahko zelo dober."

Začel je z enim uporabnikom, danes jih ima že 12, zaposlenih pa ima 25 osebnih asistentov, ki so plačani po 23. plačnem razredu. Sam zatrdi, da kot s.p. plače nima. "Ta denar si marsikdo razlaga, da je to dobiček, ampak jaz temu ne rečem dobiček, zato ker ta denar mora bit kot neka rezerva za ostale stroške." In na jasno vprašanje, ali ustvarja dobiček, odgovori: "Ne!"