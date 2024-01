Kdo si lahko privošči bolniško – rekorder s 24.000 evri ali nekdo s 500 evri nadomestila?

Kako je, ko si bolniške ne moreš privoščiti? 42-letna sogovornica, ki želi ostati anonimna in smo jo poimenovali Mojca, dela kot kuhinjska pomočnica in čistilka na šoli. A to ni dovolj, da bi prejemala minimalno plačo, ki trenutno znaša neto 878,48 evra, do te ji pomaga država. Življenjske stroške težko pokrije. "Bolezen me je pripeljala tako daleč, da so me dali za pet in pol ur v kuhinjo, dve uri in pol sem čistilka."

Mojca pripoveduje o stiski, ki jo doživlja vsak mesec na bolniški, saj to zanjo pomeni precej nižji dohodek. Septembra je prejela 507 evrov bolniškega nadomestila, oktobra 497, novembra 538. To za njo predstavlja 300 do 400 evrov manj, kot bi prejela z redno plačo, če ne bi bila na bolniški. "Z malico in potnimi stroški sem za cel mesec v službi dobila malo manj kot 900 evrov." Tehnični kader znotraj javnega sektorja je pozabljen, ima občutek Mojca. "Ti si čistilka, kuharica, nisi ravnateljica, nisi učiteljica. Nas gledajo čisto drugače, plače in kasneje bolniške pa so precej nižje." Na bolniški je zaradi okvare medvretenčnih ploščic. Ortoped ji je dejal, da ima obrabljeno hrbtenico, kot da je stara 80 oz. 90 let. Mojca pravi, da v službi ni nikoli rekla, da ne bo delala ali da česa ne zmore. "Smo petčlanska družina in težko shajamo z eno plačo. Operacije so me prisilile, da sem ostala doma. Zdaj sem vsaj na nogah, prej pa niti hoditi nisem mogla."