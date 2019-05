Kdo so najbolje plačani slovenski uradniki v EU?

V institucijah Evropske unije je zaposlenih več kot 55.000 uslužbencev, med njimi je približno 500 Slovencev. Kdo so najvišji slovenski uradniki v Evropski uniji, katere resorje obvladujejo in koliko so za svoje delo plačani? Pa tudi o tem, kakšne davke plačujejo in kako najlažje do službe v EU.

Od 512 milijonov prebivalcev Evropske unije je Slovencev dva milijona, to je zgolj 0,4 odstotka vseh prebivalcev. Po drugi strani pa smo po številu zaposlenih zelo uspešni, na Evropski komisiji je bilo 1. januarja 2019 namreč zaposlenih 306 Slovencev oziroma približno odstotek vseh zaposlenih. Govorimo o uradnikih, to je o kadru, ki v institucije EU ne pride po politični, temveč strokovni poti. Največji zaposlovalec med evropskimi institucijami je s približno 33.000 zaposlenimi Evropska komisija. Evropski parlament zaposluje precej manj, približno 7.500 ljudi, v Generalnem sekretariatu Sveta EU je zaposlenih 3.500 ljudi, še 11.000 pa jih zaposlujejo druge evropske institucije, kot sta Evropsko sodišče za človekove pravice in Evropsko računsko sodišče.

Evropska komisija, kjer je zaposlenih največ Slovencev, je sestavljena iz generalnih direktoratov, ti imajo podobne pristojnosti kot ministrstva nacionalnih vlad, vsak generalni direktorat, na čelu katerega je generalni direktor in ki je neposredno odgovoren komisarju, pa je pristojen za določeno področje, denimo trgovino ali okolje.

Na Komisiji je bilo 1. januarja letos zaposlenih 306 Slovencev, še 127 jih dela v Evropskem parlamentu, v to številko pa niso všteti asistenti evroposlancev (slovenski evropski poslanci jih imajo približno 30). Preostale institucije EU podatkov o narodnosti zaposlenih ne razkrivajo, vendar lahko z gotovostjo trdimo, da je v evropskih institucijah vsega skupaj zaposlenih približno 500 Slovencev.

Moje izkušnje in opažanja kažejo, da imamo Slovenci kar nekaj konkurenčnih prednosti pred evropskimi sodržavljani: odlično izobrazbo, znanje velikega števila jezikov in našo pregovorno zanesljivost in delavnost. Če se naučimo še mrežiti in hitro prilagajati novim izzivom, dobimo zmagovalno kombinacijo. —Špela Majcen Marušič, strokovnjakinja za EU

Ker je večina evropskih institucij v Bruslju, morda ne preseneča podatek, da po narodnosti med zaposlenimi prevladujejo prav Belgijci, teh je skoraj 18 odstotkov, z 12,5 odstotka sledijo Italijani, tretji so z 10 odstotki Francozi. Najvišje med Slovenci šef prevajalcev v Evropskem parlamentu Najvišji slovenski uradnik v Evropskem parlamentu je Valter Mavrič, ki tekoče govori kar 9 jezikov in poveljuje največji prevajalski službi na svetu. V Evropskem parlamentu namreč zaseda mesto generalnega direktorja Direktorata za prevajanje, zato je Mavrič najvišji slovenski uradnik v institucijah EU.

Evropska komisija: na najvišjem položaju med Slovenci je ženska Najvišja slovenska uradnica pri Evropski komisiji je Marjeta Jager, namestnica generalnega direktorja v Generalnem direktoratu Evropske komisije za mednarodno sodelovanje in razvoj. Stopnjo nižje, na direktorskem položaju, so še štirje Slovenci: Filip Majcen, Mary Veronica Tovšak Pleterski, Boštjan Jazbec in Nina Gregori.

Mesečna plača: med 2.400 in več kot 18.000 evrov bruto Osnovna uradniška plača v institucijah EU znaša med 2.400 evrov, toliko prejmejo mlajši asistenti sekretarjev, in več kot 18.000 evrov bruto na mesec, kolikor prejmejo najvišji uradniki (direktorji). Poleg osnovnih plač imajo številni zaposleni v EU pravico do t. i. izselitvenega dodatka, ki ustreza približno 16 odstotkom njihove osnovne plače. Za nekatere zaposlene so na voljo tudi družinski dodatki. Plače evropskih uradnikov niso predmet nacionalnih davčnih zakonodaj, ampak posebne evropske zakonodaje. Evropska unija zaposlenim od obdavčljivega dela plače odmeri t. i. davek na skupnost, ki znaša od 8 do 45 odstotkov. Prispevki za socialno varnost znašajo 10 odstotkov za pokojnine in 2 odstotka za zdravstveno zavarovanje. Poleg tega osebje Evropske unije plača t. i. solidarnostno dajatev oziroma posebno obliko davka za uradnike EU, in sicer 6 ali 7 odstotkov. Solidarnostna dajatev se preliva v proračun EU in se državam članicam vrača v obliki financiranja projektov. Koliko zaslužijo naši uradniki? Delovna mesta uradnikov v institucijah EU se primarno delijo na dve stopnji. Strokovno-tehnično osebje oziroma asistenti (AST) imajo podporno vlogo in so pomembni za tekoče delovanje institucij, upravni uslužbenci oziroma administratorji (AD) pa navadno pripravljajo vsebine ukrepov, nadzorujejo izvajanje zakonodaje EU, opravljajo analize in svetujejo. Nadalje se uslužbenci delijo po hierarhiji in posledično plačnih razredih. Kot izhaja iz spodnje tabele, najbolje plačani upravni uslužbenci mesečno zaslužijo 18.040 evrov bruto, najbolje plačani strokovno-tehnični uslužbenci pa 4.600 evrov bruto.

