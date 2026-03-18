Dejstva

Kdo v resnici svetuje predsednikom vlade?

Ljubljana, 18. 03. 2026 06.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Neža Steiner
golobn jansa sarec

Kdo v resnici svetuje predsednikom vlade – in koliko nas to stane? Šarčeva vlada v dveh letih ni najela nobenih svetovalcev. Janševa vlada je v dveh letih sklenila dve svetovalni pogodbi in izplačala 76 tisoč evrov. Golobova jih je v polnem mandatu podpisala sedemnajst in izplačala več kot dvakrat toliko – 156 tisoč evrov. Janša je stavil na pravo in debirokratizacijo, Golob na komunikacije, energetiko in humanitarno politiko.

Svetovalne pogodbe razkrivajo, komu in koliko predsedniki vlade plačujejo za nasvete. V obdobju zadnjih osmih let, ko so vlado vodili Šarec, Janša in Golob, smo preverili, koliko pogodb je bilo sklenjenih, komu so bile namenjene in koliko je bilo dejansko izplačano davkoplačevalskega denarja.

V mandatu 13. vlade, ko je vlado vodil Marjan Šarec, ni sklenil nobene svetovalne pogodbe. Vlada Janeza Janše je v dveh letih sklenila dve pogodbi, skupaj vredni prek 168 tisoč evrov, izplačanih je bilo dobrih 76 tisoč evrov. Vlada Roberta Goloba je v polnem mandatu sklenila sedemnajst pogodb, skupaj vrednih 241,5 tisoč evrov, izplačanih je bilo do konca letošnjega januarja prek 156 tisoč evrov. Razlikuje se tudi struktura: Janša je najemal predvsem pravno in davčno-debirokratizacijsko svetovanje, Golob pa je največ sredstev usmeril v komunikacije, energetiko, gospodarsko diplomacijo in humanitarno politiko, kažejo podatki, ki so nam jih posredovali iz Kabineta predsednika vlade.

Golob: 17 pogodb za 156.000 evrov

V mandatu Roberta Goloba je kabinet - od aprila 2023 do konca januarja 2026 - sklenil 17 svetovalnih pogodb. Njihova skupna vrednost znaša 241.491,40 evrov, dejansko izplačanih pa je bilo 156.274,49 evrov.

Za svetovanje so največ dobili Andrej Štih, Mojca Seliškar Toš in Petra Aršič. Največji del denarja je bil namenjen komunikacijskim storitvam, kjer izstopa Petra Aršič, ki je po obdobju svetovanja postala tudi državna sekretarka za strateško komuniciranje v kabinetu predsednika vlade. Konkretno: pogodba za svetovanje je veljala do 30. junija 2024, za državno sekretarko je bila imenovana 28. junija 2024.

Aršič je nekdanja novinarka in dolgoletna komunikacijska svetovalka, ki jo je Golobov kabinet najel za podporo Službi Vlade RS za obnovo po poplavah in plazovih. Sicer je bila 10 let zaposlena v uradu predsednika republike, med leti 2017 in 2022 pa je bila svetovalka tedanjega predsednika republike Boruta Pahorja. Na področju odnosov z javnostmi sta svetovala tudi Darinka Pavlič Kamien in Darko Hriberšek oziroma podjetje Stampedo, ki se ukvarja z digitalnim komuniciranjem in spletnimi kampanjami.

Drugi večji sklop so pogodbe s področja energetike in e-mobilnosti. Andrejček Pečjak je prejel več pogodb za svetovanje pri trajnostni mobilnosti. Andrej Štih pa je svetoval pri strateških energetskih vprašanjih, ki so bila v Golobovem mandatu ena ključnih tem.

Na področju humanitarnih in družbenih politik je svetovala Mojca Seliškar Toš, nekdanja šefinja kabineta predsednika republike Danila Türka ter predsednica uprave Fundacije Danila Türka. Klara Eva Kukovičič in podjetje Inspera sta svetovala pri komuniciranju z javnostmi glede razvoja jedrskega programa. Matic Zupan je podal strokovno mnenje o organiziranosti policije v razmerju do Ministrstva za notranje zadeve.

Dve svetovalni pogodbi Janše

V zadnjem mandatu Janeza Janše, ki je trajal dve leti, je vlada sklenila dve svetovalni pogodbi v skupni vrednosti 168.470,42 evra, izplačanih pa je bilo 76.285,77 evra.

Ena pogodba je pokrivala debirokratizacijo in davčno politiko, šla je v roke davčnemu svetovalcu in nekdanjemu šefu Fursa Ivanu Simiču za vodenje Strateškega sveta za debirokratizacijo. Druga pa za pravno svetovanje, sklenjena je bila z Inštitutom za mednarodno pravo.

