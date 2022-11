Kdo zavira gradnjo tretje razvojne osi v Novem mestu?

V četrtem soočenju kandidatov za župane na 24UR Zvečer sta se pomirila dva novomeška kandidata – aktualni župan Gregor Macedoni, ki s podpisi volivcev in svojo listo želi tretji mandat, in kandidat SD Srečko Vovko. Kdo zavira gradnjo tretje razvojne osi?

Na soočenju dveh novomeških kandidatov za župana – Gregorja Macedonija in Srečka Vovka – so razpravljali o gradnji tretje razvojne osi. Aktualni župan Macedoni je dejal, da bi Dars tretjo razvojni os "ta hip že gradil, ovira je v Novem mestu – posamezniki, ki izkoriščajo zakonske priložnosti pritoževanja." Kot pravi Macedoni, so z Darsom ustanovili odbor za spremljanje gradnje tretje razvojne osi. "Povabili smo predstavnike treh krajevnih skupnosti, ki se jih gradnja najbolj tiče. Naredili smo tudi javno predstavitev projekta, na katero je prišlo kar nekaj domačinov, debata je bila zelo konstruktivna, vendar tisti ključni ljudje niso prišli na te pogovore, vlagajo pa pravna sredstva." Kandidat Vovko je pri tem dejal, da bi se "moralo uporabiti najbolj demokratično odločanje, to je zbor krajanov. Krajani pridejo na ta zbor, jih je treba povabiti in bodo svoje težave in probleme razložili. Mi jih moramo pa poslušati." Nakar je Macedoni dejal, da je zbor krajanov bil, in sicer zbor krajanov Ločna Mačkovec.

In kaj na navedbe županskih kandidatov pravijo nekateri občani? Trditev Macedonija, da se predstavitve ključni ljudje niso udeležili, predsednica Krajevne skupnosti Ločna Mačkovec Katja Petković in predstavnica Civilne iniciative 3ROS – jug Mateja Jaklič zanikata. "Predstavitev je bila namenjena le trem krajevnim skupnostim in ne civilni iniciativi. Poleg tega smo morali udeležbo v dvorani, ki sprejme več kot 200 ljudi, omejiti na tri predstavnike posamezne krajevne skupnosti, kar smo tudi storili in se predstavitve udeležili." Iz vabila, ki so nam ga iz krajevne skupnosti in civilne iniciative posredovali, je sicer razvidno, da je bilo število udeležencev omejeno zaradi obvladovanja širjenja bolezni covid-19. Predstavnici še pojasnjujeta, da zbor krajanov sklicuje svet krajevne skupnosti, ki jih je tudi redno skliceval, ne pa župan. Župan lahko skliče zbor občanov Novega mesta, vendar tega Macedoni nikoli ni storil.

Katja Petković in Mateja Jaklič se tudi ne strinjata z izjavo Macedonija, da nekaj posameznikov nasprotuje gradnji in jo zavira z vlaganjem pravnih sredstev. "Civilna iniciativa, ki trenutno šteje skoraj 400 članov in ne le nekaj posameznikov, ne nasprotuje gradnji 3. razvojne osi in podpira gradnjo vzhodne obvoznice, ki je bila potrjena tudi s strokovno študijo variant kot najustreznejša, to pa je: da z gradnjo obvoznice ne bo poseženo v obstoječi AC priključek NM – vzhod, da bi bila obvoznica namenjena rešitvi novomeškega prometa in ne vsega evropskega tranzita in da obvoznica ne bila plačljiva." V dokumentih umeščanja pa so se zaobšle rešitve iz potrjene strokovne študije, še dodajata.