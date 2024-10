Ko se kriza v šolah tako zaostri, da odpade pouk matematike

Dijaki 3. letnika ljubljanske gimnazije matematike niso imeli mesec in pol. Učitelja matematike do novembra nimajo tudi na jeseniški gimnaziji, nekaj ur zato dijakom odpade. Rakek – septembra nenapovedana bolniška odsotnost učiteljice matematike. Vavta vas in Otočec – matematiko poučuje učiteljica razrednega pouka. In drugod? Na celjski osnovni šoli so po štirih neuspelih razpisih zaposlili učiteljico iz Bosne, a nima diplome iz matematike. Najbolj pereče vprašanje ta hip – kdo bo sploh še poučeval matematiko?

V slovenskih šolah kritično primanjkuje matematikov. Na Osnovni šoli Vavta vas so v tem šolskem letu ostali brez učitelja za matematiko. V 6. in 7. razredu jo poučuje učiteljica razrednega pouka Bogdana Hočevar, sicer tudi pomočnica ravnateljice. Dodatno delo je sprejela "zgolj zaradi učencev, ker si ne predstavljam, da bi ostali brez učitelja matematike." Skupaj poučuje 14 ur pouka. "Dolgoročno ne bomo mogli več takole. Vsako manjkanje, bolniško zelo težko nadomestimo."

Nekako so morali rešiti matematiko, pojasni ravnateljica Sabina Erjavec. "Učitelju za fiziko in tehniko smo dodelili poučevanje enega razreda matematike v 8. razredu. To je bil naš učitelj, ki je dopolnjeval še na eni šoli in zdaj smo ga potegnili v celoti k nam. Posledično smo naredili težavo na drugi šoli." Pred par leti so imeli pet učiteljev, zdaj samo še enega.

Velik problem z učiteljem matematike imajo tudi na Osnovni šoli Otočec. Pred leti so imeli celo štiri matematike. Krizo rešujejo z učiteljicami razrednega pouka, ena v 6., druga v 7. razredu. "Lani smo imeli samo eno učiteljico, pa še ta je delala s skrajšanim delovnikom, 80-odstotnim," pojasnjuje ravnatelj Matej Šiško. Angažirajo zaposlene, da pomagajo iskati manjkajoče učitelje. "Da naši zaposleni govorijo, da so odnosi dobri in se dobro počutijo, se ta glas daleč širi. Tako smo letos dobili učiteljico matematike, ki še nima narejenega magisterija in strokovnega izpita."

V Osnovni šoli Rakek so imeli septembra nenapovedano bolniško odsotnost učiteljice matematike. Lahko se zgodi, da učiteljica biologije prevzame nekaj ur matematike. Ravnateljica Anita Knez pove, da so "na pomoč poklicali upokojeno učiteljico." Če ne bi dobili upokojenke, bi bili otroci zdaj brez učitelja matematike. A delo reaktiviranih upokojencev je omejeno na 60 ur na mesec. Zunaj imajo tri razpise, ne prijavi se nihče. "Kličem, obračam telefone, iščem v svojih mrežah. Praktično iščem od vrat do vrat." Stanje je skrb vzbujajoče, pravi ravnateljica. "Resnično se sprašujemo, kam gremo, kako bomo rešili situacijo in kdo bo poučeval v razredu." Edino, kar je ministrstvo zadnja leta naredilo, je, tako pravi ravnateljica Knez, da lahko nadomeščanja plačajo, kar je edina rešitev. "Vedno učitelji delujejo v korist otrok."

Učitelja matematike do 1. novembra nimajo na jeseniški gimnaziji, nekaj ur zato dijakom odpade. Na celjski osnovni šoli so zaposlili učiteljico iz Bosne, a nima diplome iz matematike. Šolsko leto v tej šoli poteka pod izjemnimi pogoji zaradi kadrovske stiske. "Ostali smo brez učitelja matematike zaradi porodniške odsotnosti in ene selitve na drugo šolo. Po štirih neuspelih razpisih smo zaposlili učiteljico iz Bosne, ki sicer živi v Sloveniji, a nima ustrezne diplome iz matematike. Težav je več tudi zaradi slabe slovenščine." Kljub štirim razpisom, matematika ne dobijo niti na OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica. "Trenutno imamo zaposlenega študenta zgodovine, ki poučuje zgodovino in matematiko," pojasnjuje ravnatelj Janez Kobe.

Odpadel pouk matematike Dijaki 3. letnika gimnazije pouka matematike niso imeli mesec in pol. Je to pokazatelj, kako globoka je kadrovska kriza? "To je grozljiv pokazatelj, da o tem nihče ni razmišljal, to je posledica nedela in nerazmišljanja v tej smeri," je kritična direktorica Šolskega centra Ljubljana Nives Počkar. Na centru, ki združuje pet šol, je matematika najbolj na udaru. Na nas so se obrnili zaskrbljeni starši dijakov, ki niso imeli pouka matematike. "Verjamemo, da vodstvo šole dela vse, kar je v danih okoliščinah možno, imamo pa občutek, da sta se Zavod za šolstvo in ministrstvo povsem izolirala od reševanja dnevnih problemov, ki nastajajo zaradi pomanjkanja učiteljev."

Razred je zdaj prevzel študent. Nadomestili bodo ure in zagotovili dodatno učno pomoč – individualno z učiteljem, če bo potrebno. "En mesec se da nadomestiti, zato ker bo kdo drug manjkal, pa bodo takrat imeli matematiko. S pametnim urnikom in razporejanjem se to da. Imamo to ves čas v mislih in vemo, da moramo nadoknaditi," zagotavlja direktorica.

V paniki, da bo otrokom pred maturo manjkalo znanja, je zaskrbljena mama poklicala inštruktorje. Vodja pisarne Inštrukcij Horizont Žan Treven pove, da "je želela, da bi pri nas imela konstanten termin za celotni razred čez celotno šolsko leto." To šolsko leto je Treven – poleg klica glede matematike – imel več klicev, ki so ga šokirali. Druga dva klica sta bila za slovenščino, na eni osnovni in srednji šoli, kjer ne dobijo profesorjev. Klical jih je celo ravnatelj, da bi inštruktorji poučevali na šoli. "Mislim, da si starši in otroci želijo neko varovalko, a ker jim tega šola ne omogoča, iščejo pri nas." Veliko staršev je v stiski. "Sam pa tudi ne razumem, zakaj se ne zberejo skupaj in ne poskusijo narediti kakšne spremembe."

Kakšne bodo posledice za otroke? Očeta štirih otrok in predsednika sveta staršev OŠ Škofja Loka-mesto Davorja Tavčarja skrbi, kakšne bodo posledice, če ni učiteljev. Sicer na škofjeloški šoli kader zaenkrat imajo. "Mene v resnici to zelo skrbi, ker če ni kadra, otroci ne dobijo dovolj kakovostne izobrazbe, ne dobijo znanja, ki bi ga mogli. Niso vsi otroci taki, da bi se bili sposobni sami naučiti iz knjig." Odgovor, zakaj toliko učiteljev primanjkuje, je jasen. "V pomanjkanju spoštovanja, ki jim ga izkazuje že država s tem, da jim daje tako nizke plače. Češ, za vas je dovolj, kaj pa delate, saj imate dva meseca počitnic."

Kot predsednik sveta staršev se trudi, da se ne bi vmešaval v strokovno delo učitelja. "To je poklic, o katerem nimam pojma, razen kolikor sem ga doživljal iz druge strani. Če lahko kakorkoli starši pripomoremo k temu, da bi bilo njihovo delo lažje, posledično bolj kakovostno in bo boljše vplivalo na naše potomce, na prihodnost naše države. Kje se vzgajajo osebe, ki bodo sedele v parlamentu? Začne se v vrtcu." Po novem inštrukcije že za osnovnošolce Zadnja leta so na Horizontu med šolskim letom skoraj popolnoma zasedeni. Dogajajo se spremembe – starši naročajo otroke na konstanten termin skozi celotno šolsko leto. Po novem pa imajo inštrukcije že osnovnošolci. Če so bile inštrukcije v preteklosti nujne za marsikaterega srednješolca, brez njih danes ne morejo že osnovnošolci. Kadrovska stiska se pozna pri otrocih, ki jih poučuje. "Mi otroci rečejo, v takem času, kot smo sedaj, sploh še niso imeli resnega pouka fizike, matematike. Dajejo jim samo neke učne liste. Poučuje jih profesor, ki primarno poučuje drug predmet. Gredo v srednji šoli skozi štiri ali pet različnih učiteljev," pripoveduje inštruktor matematike in fizike Martin Kavčič. Inštruira zadnjih pet let, pri Inštrukcijah Horizont tri leta. Večinoma inštruira dijake.