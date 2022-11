Koga vse mika županovanje in kdo je prepričal tako SDS kot Gibanje Svoboda

Vrnitev starih obrazov ali priložnost za nove? V 212 občinah se bo za županski stolček potegovalo 618 kandidatov, od tega 107 žensk. Županovanje mika tudi nekatere nekdanje in sedanje poslance, pa tudi ministre. V Šentjurju se bo za županski položaj potegovala Jelka Godec, v Ljubljani pa Nataša Sukič. Nekdanji zdravstveni minister Janez Poklukar kandidira v Gorjah, Igor Zorčič pa bi rad županoval v Brežicah.

Če se na političnem parketu dve največji parlamentarni stranki Gibanje Svoboda in SDS le redko strinjata, sta na prihajajočih lokalnih volitvah – v vsaj eni občini – le našli skupen jezik. V Sevnici sta podprli 34-letnega Aleša Žiberta, ki se bo soočil z aktualnim županom Srečkom Ocvirkom, sicer kandidatom Slovenske ljudske stranke. Edina kandidata v Postojni in Pivki V Postojni bo zmagal Igor Marentič. Je namreč edini kandidat. 17. Januarja 2018 so ga policisti ustavili močno vinjenega za volanom. Ostal je brez vozniškega dovoljenja, v krvi so mu namerili 1,73 promila alkohola. Dogodek je obžaloval, odstopil pa – tako kot nekdanji kranjski župan Boštjan Trilar leta 2016 – ni. V sosednji občini Pivka presenečenj prav tako ne bo. Županski stolček bo ohranil Robert Smrdelj, ki je tudi edini kandidat. Gre sicer za dolgoletnega predsednika Združenja občin Slovenije. Izolski župan: afera Pivec in drage oljke V Izoli se za županski stolček poteguje šest kandidatov, med njimi tudi znani slovenski športnik Vasilij Žbogar. Aktualni župan Danilo Markočič gre po nov mandat. Ta se je v svojem zadnjem mandatu znašel v več aferah. Koprski kriminalisti so marca letos na specializirano državno tožilstvo vložili kazensko ovadbo zoper Markočiča, in sicer zaradi plačila hotelskega računa za nekdanjo kmetijsko ministrico Aleksandro Pivec in njena sinova v izolskem hotelu Marina. Poleti 2020 pa je v medijih odmevala tudi novica o prodaji Markočičevega nasada oljk ruskemu investitorju, ki je za eno oljko odštel 470 evrov. Podjetje v lasti Rusa je leta 2019 od občine kupilo zazidljivo zemljišče v Livadah, leto pozneje pa so se pojavili očitki o spornih praksah, saj je isti kupec kupil oljčnik v Strunjanu, ki ga je izolski župan Markočič pred tem imel v zakupu od sklada kmetijskih zemljišč, nato pa od nakupa odstopil. Oljčnik je šel zato v prodajo, Markočičevo naložbo vanj pa so ocenili na skoraj 244.000 evrov. KPK je pri prodaji nepremičnin izolske občine zaznal tveganja.

Bržan zmagal za 17 glasov, Hribar za dva V Kopru se za županski stolček poteguje šest kandidatov, izstopata pa zagotovo aktualni župan Aleš Bržan, ki ga je podprlo Gibanje Svoboda, in nekdanji dolgoletni župan Boris Popovič. Ta je na nedavnih parlamentarnih volitvah obtičal globoko pod pragom za vstop v parlament, poraz je doživel tudi na lanskem referendumu v Kopru, ko so občani podprli občinski odlok, ki v širšem središču mesta omogoča stanovanjsko gradnjo. S tem je bil razveljavljen prejšnji odlok, sprejet v Popovičevem mandatu, ki je območje razglasil za park. Pred štirimi leti sta se Bržan in Popovič znašla v eni najtesnejših bitk za županski stolček. Potem ko je v prvem krogu slavil Popovič, ga je v drugem za pičlih 17 glasov premagal Bržan. Prvi je zahteval ponovno štetje glasov, pritožil se je tudi na Upravno sodišče, a neuspešno.

icon-expand Aleš Bržan in Boris Popovič se bosta znova pomerila za županski stolček. FOTO: Aljoša Kravanja

Popovič, ki je Kopru županoval 16 let, se je v preteklosti že večkrat znašel na sodišču. Dvakrat je bil obsojen zaradi žaljenja novinark. Leta 2003 se je znašel v priporu, potem ko ga je tožilstvo obtožilo zlorabe uradnega položaja, utaje davkov, pranja denarja in korupcije. Kasneje je zaradi nezakonitosti pripora prejel odškodnino. Zanimiv razplet pa se obeta tudi v Šmarjeških Toplicah, kjer se bosta znova soočila kandidat SDS Marjan Hribar in Bernardka Krnc, ki kandidira s podporo Gibanja Svoboda. Na preteklih volitvah je slavil Hribar, a je prisegel šele dva meseca po drugem krogu. Razlika v številu glasov je bila minimalna – protikandidatko je premagal le za dva glasova. Sprva je kazalo na izenačen izid – v tem primeru bi prvega človeka občine določili z žrebom. Po pritožbah, celo možnosti ponovitve drugega kroga na enem volišču in neuspešni tožbi na Upravnem sodišču, so Marjanu Hribarju priznali zmago.

Krnčeva je vložila tudi pritožbo na Ustavno sodišče, ki je primer lani, dve leti in pol po volitvah, vrnilo Upravnemu sodišču. Vmes je občina Šmarješke Toplice svojo nekdanjo županjo Bernardko Krnc ovadila zaradi suma nezakonitega vdora v sistem e-davki. Tik pred volitvami, novembra 2018, pa je skušala preprečiti izvedbo izredne seje občinskih svetnikov – dala je zamenjati štiri ključavnice v kulturni dvorani. Svetniki so se morali zato preseliti v gasilski dom. Letos se obeta ponovitev dvoboja: Hribar in Krnc sta edina kandidata za nov županski mandat.

Velov s kandidaturo za župana Kranja V Kranju se bo s podporo Socialnih demokratov za nov mandat potegoval aktualni župan Matjaž Rakovec. Skupno ima pet protikandidatov, najbolj znana sta Igor Velov in Zoran Stevanović. Slednji se je s svojo stranko Resni.ca, ki je zaživela v času omejevalnih ukrepov proti covidu-19, skušal prebiti tudi v parlament, a neuspešno. Velov se je v preteklosti znašel v središču več afer. Specializirano državno tožilstvo nekdanjemu direktorju Agencije za varnost prometa očita jemanje podkupnine, kar Velov vztrajno zanika. Primer sega v leto 2016, ko naj bi slednji na službenem sestanku z ljubljanskim podjetjem pridobitev posla, vrednega 20.000 evrov, pogojeval z nakazilom 4000 evrov boksarskemu klubu iz Kranja. Maja 2019 je takratna vlada Velova nato razrešila s položaja direktorja, saj da je s svojimi dejanji očrnil ugled agencije. V tistem času namreč ni ustrezno pojasnil dogodka, povezanega s poškodbo službenega avtomobila.

Župan Radencev ponosen, ker je kršil integriteto V Radencih se bosta pomerila aktualni župan Roman Leljak in Toni Žitek, ki kandidira s podporo stranke Gibanje Svoboda. Gre za nekdanjega podžupana, ki ga je Leljak najprej odstavil, nato pa je odstopil sam. KPK je letos marca ugotovil, da je Leljak z nedovoljenim poskusom vplivanja na zakonito zastopnico določene gospodarske družbe, da umakne svoje prijave na razpise občine Radenci, kršil integriteto. Župan je v odzivu takrat dejal, da je to storil z veseljem in da je na svoje ravnanje ponosen. Leljak se je zapletel tudi v spor z občani, potem ko je želel Titovo ulico preimenovati v Cesto osamosvojitve Slovenije. Proces se je zavlekel, v primer je poseglo tudi Ustavno sodišče, ki je nazadnje odlok o preimenovanju zadržalo.

icon-expand Roman Leljak. FOTO: Damjan Žibert

Nekdanji ministri, poslanci v boj za županski položaj Lokalne volitve so, sodeč po seznamu županskih kandidatov, zanimive tudi za tiste, ki so se že preizkusili na državni ravni. V Brežicah se bo za župana potegoval nekdanji predsednik Državnega zbora Igor Zorčič, v Kočevju pa po neuspehu na predsedniških volitvah znova kandidira Vladimir Prebilič. V Šentjurju, kjer si aktualni župan Marko Diaci želi še četrtega mandata, županovanje mika tudi Jelko Godec, vodjo poslanske skupine SDS. Županja si želi postati tudi Ljubica Jelušič, nekdanja ministrica za obrambo, ki kandidira v Sežani, nekdanji minister za zdravje Janez Poklukar pa v Gorjah. Položaj župana je zanimiv tudi za nekatere nekdanje in aktualne poslance. V prestolnici bo Levico zastopala Nataša Sukič, kandidat SDS v Mariboru pa je Dejan Kaloh. Na Ptuju se bosta za županski stolček med drugim potegovala nekdanji poslanec Levice Boštjan Koražija in Andrej Čuš, ki se že drugič zapored podaja v župansko bitko. V Trbovljah sta med kandidati nekdanji minister za kulturo Zoran Poznič in nekdanji poslanec Levice Primož Siter. V Piranu pa se bo medtem pomerilo kar 13 kandidatov, poleg zdajšnjega župana Đenia Zadkovića tudi vnovič Gašpar Gašpar-Mišič. Poglejmo, kako je v občini z najmanj prebivalci. Na Hodošu, ki je imel po podatkih Sursa leta 2020 360 prebivalcev, aktualni župan Ludvik Orban ni več osamljen kandidat, njegov izzivalec je Denis Tamaško. V Osilnici, občini z okoli 350 prebivalci, pa se bosta pomerili dve ženski – aktualna županja Alenka Kovač in Anamarija Štimec.