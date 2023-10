Koliko bo starš povprečno plačeval za vrtec drugega otroka?

Vse tri koalicijske stranke so v svojih predvolilnih programih obljubljale, če že ne brezplačen vrtec za vse otroke, vsaj večjo dostopnost do vrtcev. Takšne so zaveze tudi v koalicijski pogodbi. A po letu in pol te vlade predlog v drugo smer – minister za izobraževanje Darjo Felda predlaga, da vrtec za drugega otroka (ob hkratni vključenosti dveh otrok v vrtec) za starše več ne bi bil brezplačen, pač pa da bi morali plačati 30 odstotkov cene. Kaj to pomeni za starše? Koliko bodo morali po novem plačevati?

Pred volitvami 2022 sta bili stranki Levica in SD, ki sta danes del koalicije, jasni: brezplačen vrtec za vse otroke. V Svobodi, danes največji koalicijski stranki, pa so se v svojem programu posredno dotaknili vrtcev, obljubljali so dostopnejše vrtce, da bi privabili zdravstvene delavce. Koalicijska zaveza te vlade pa, da bodo spodbujali večje vključevanje otrok v nižje starostne skupine vrtcev, preučili možnost državnega financiranja zadnjega leta vrtca ter preučili možnosti brezplačnega vrtca za vse. A po letu in pol vlada dela korake v nasprotno smer. Staršem danes ni treba kriti vrtčevske oskrbe za drugega otroka, če je v vrtec vključen istočasno kot starejši sorojenec. A je minister za izobraževanje Darjo Felda v petek ob predstavitvi sprememb proračuna napovedal spremenjeno subvencioniranje plačila vrtca za drugega in nadaljnje otroke, zaradi česar se znižujejo sredstva za vrtce. Tako starši po novem več ne bi bili v celoti oproščeni plačila vrtca za drugega otroka, pač pa bi del morali plačati tudi sami.

Koliko bi po novem morali doplačevati starši? Kako se financira oskrba otrok v vrtcu? Del vrtčevskega programa plačujejo starši glede na uvrstitev v dohodkovni razred, ki je odvisen od neto prejemkov na člana družine, del pa občine, ki krijejo preostali delež do polne cene vrtčevske oskrbe. Za drugega otroka, ki je vključen v vrtec sočasno kot starejši sorojenec, del oskrbnine plača občina, in sicer v enakem odstotku kot za starejšega otroka. Preostalo pa krije državni proračun. Če bo predlog vlade sprejet, pa po novem državni proračun ne bo kril v celoti preostalega deleža vrtčevske oskrbnine, pač pa 70 odstotkov.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Kaj bi to pomenilo za štiričlansko družino z dvema vrtčevskima otrokoma in staršema s povprečno neto plačo? Cene vrtcev se sicer po državi razlikujejo – vsaka občina določi svojo ceno vrtca. Za izračun smo vzeli povprečno ceno vrtca. Takšna družina se uvršča v šesti dohodkovni razred, saj znaša povprečni mesečni neto prihodek na družinskega člana 659,32 evra. Za prvega otroka morajo plačati 43 odstotkov oskrbnine, torej v povprečju 194,3 evra, če je otrok vključen v skupino v drugem starostnem obdobju. Oskrbnine za drugega otroka jim ni treba plačati, večji del krije občina, preostalih 43 odstotkov pa državni proračun – torej je v celoti krita iz javnega denarja. Če se bodo uresničile napovedane spremembe, državni proračun več ne bo v celoti plačeval preostalih, torej v konkretnem primeru 43 odstotkov cene oskrbnine. To je v povprečju za prvo starostno skupino 251,7 evra. In od tega zneska bi po novem država plačala 70 odstotkov, starši pa 30 odstotkov. Za takšno družino to pomeni, da bo za drugega otroka morala dodatno plačati od 58,3 do 75,5 evra, odvisno, v katero starostno skupino spada otrok. Skupaj za oba otroka bo torej družina na mesec za plačilo vrtcev namenila med 252,6 in 269,8 evra.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Kolikokrat in kdaj je bil vrtec doslej brezplačen za drugega otroka? Brezplačni vrtec za drugega otroka, kadar je vpisan v vrtec sočasno s sorojencem, je v veljavi od 1. septembra 2021, uvedla ga je prejšnja vlada Janeza Janše. Starši pa so oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in nadaljnjega otroka iz iste družine in to tudi takrat, ko otrok v vrtec ni vključen hkrati s sorojenci. To ni prvič, da je bil vrtec brezplačen za drugega oz. nadaljnje otroke, če so bili v vrtec vključeni hkrati s starejšim otrokom. Tudi prvič so tako odločitev sprejeli v Janševi vladi, veljala je od 1. septembra 2008 do 1. julija 2012.

icon-expand Starši s povprečno plačo bi po novem plačali do 75,5 evra več na mesec. FOTO: Thinkstock

S predlagano spremembo pa bi starši ponovno plačevali po režimu, kot je veljal od 1. julija 2012 do 1. septembra 2021, torej da bo država za drugega otroka v vrtcu krila 70 odstotkov cene, ki bi jo sicer morali starši, staršem pa bo ostalo plačilo 30 odstotkov. Minister Felda je sicer napovedal, da bo tokratno zmanjšano subvencioniranje – če bo uveljavljeno – začasne narave, pri čemer se pa ni opredelil, koliko časa bo trajalo. Prav tako jasnega odgovora na to vprašanje ne dajejo na ministrstvu za izobraževanje. So pa poudarili, da niti še ni bil sprejet proračun, ki je podlaga za sprejemanje tovrstnih možnih ukrepov. "Poudarjamo, da bodo končne odločitve sprejete, ko jih bodo potrdili vlada ter poslanke in poslanci DZ. Do takrat bo v odločitvah o realizaciji ukrepov na različnih proračunskih postavkah prihajalo do sprememb," so zapisali na ministrstvu.

Koliko stane vrtec? Koliko bo posameznik plačeval za vrtec, je torej odvisno od občine, v kateri je otrok vključen v vrtec, povprečnega mesečnega dohodka na člana družine in otrokove starosti. Družine so razvrščene v devet dohodkovnih razredov glede na povprečni neto mesečni dohodek na osebo. Starši z najnižjimi dohodki, pri katerih povprečni mesečni dohodek ne sme presegati 221,46 evra na člana družine, so plačila vrtca oproščeni. Starši z najvišjimi dohodki, pri katerih mesečni dohodek na člana presega od 1.218,09 evra, pa plačajo 77 odstotkov cene programa.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Po podatkih Statističnega urada so se cene vrtcev v zadnjih 10 letih povišale za okoli 15 odstotkov. A v te podatke še niso vključene letošnje podražitve cen vrtcev v mnogih občinah po državi.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Občine so tako v lanskem letu za subvencioniranje vrtčevske oskrbe namenile 337,4 milijona evrov. Po ocenah ministrstva za izobraževanje so starši lani za vrtec plačali skupaj okoli 120 milijonov evrov. Znesek se nanaša le na plačila vrtca za prvega otroka. Za drugega in vsakega nadaljnjega otroka, za katerega so starši plačila oproščeni, pa je proračun lani namenil 43 milijonov evrov. Državno subvencioniranje cene vrtca za drugega otroka je torej namenjeno povečevanju vključenosti otrok v vrtce. Ali bi znižano subvencioniranje privedlo do obratnega trenda, da bodo starši v manjši meri vpisovali otroke v vrtec? Predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije Silvija Komočar pravi, da je "subvencija v veliko pomoč staršem, ne moremo pa trditi, da vpliva na vključenost otrok v vrtce". Da bi lahko povezali dinamiko vključenosti otrok v vrtce s subvencijo za drugega otroka, bi moralo število otrok po letu 2012, ko se je zmanjšalo državno subvencioniranje, upadati, od leta 2021 pa spet naraščati, saj je bilo ponovno uvedeno 100-odstotno subvencioniranje. A po podatkih statističnega urada tega trenda ne kažejo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V Sloveniji je po podatkih Statističnega urada RS v predšolsko izobraževanje letos vključenih 84,6 odstotka otrok, starih od enega do petih let. Ta odstotek se je v zadnjih 10 letih pomembno zvišal, za 10 odstotnih točk. V šolskem letu 2012/13 je namreč vrtec obiskovalo 75,6 odstotka otrok. Tako je bilo letos v vrtce vpisanih 86.177 otrok, pred 10 leti pa 81.221. Evropski strateški cilj predvideva 95-odstotno vključenost otrok, starih štiri ali pet let, v predšolsko izobraževanje. V letošnjem in lanskem šolskem letu je v Sloveniji v vrtce vključenih več kot 95 odstotkov otrok, starih pet ali več let, medtem ko se je delež štiriletnikov, vključenih v vrtec, močno približal 95 odstotkom. Pred 20 leti je denimo vrtce obiskovalo le 75,9 odstotka štiriletnikov in 83,8 odstotka petletnikov.