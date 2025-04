Koliko hrane vržejo v smeti v ljubljanskem hotelu, na celjski osnovni šoli in splošnih bolnišnicah?

V ljubljanskem hotelu, celjski šoli in splošnih bolnišnicah, smo preverili koliko hrane vržejo v smeti. V Austria Trend Hotel Ljubljana med 300 in 400 kilogramov mesečno, na OŠ Lava 100 do 150 tedensko, v bolnišnicah pa različno - denimo v UKC Maribor do tone na dan, v Trbovljah toliko v enem mesecu. Kje končajo odpadki javnih bolnišnic, šol in podjetij?

OGLAS

Na celjski OŠ Lava dnevno pripravijo 510 malic in okoli 480 kosil. Zavržene hrane ni veliko, pravi vodja kuhinje Simona Esih. "V enem tednu med 100 in 150 kilogrami." Če ostane kruh, ga porabijo za kruhove cmoke, sadje otroci pojejo popoldne. Kaj najbolj ostaja na krožnikih? "Mogoče zrezki v omaki, otroci raje vzamejo omako kot zrezek." Če so veliki kosi zelenjave, bodo otroci pogosteje zavrnili določeno jed. "Danes je cvetačna juha s proseno kašo, je zmiksana in gre."

Po oceni ravnateljice Marijane Kolenko imajo še vedno preveč odpadne hrane. Se jim pa obrestujejo leta in leta sistematičnega dela. "Staršem povemo, da smo v šoli dolžni zagotoviti zdravo prehrano otrokom, tudi če je doma ne jedo. Ne bomo kuhali, kar je otrokom vedno všeč. Ena cvetača ne more konkurirati hamburgerju ali pici." "Nismo hotel, ne s petimi, ne tremi zvezdicami."

Na šoli učence spodbujajo, da sami spremljajo odpadno hrano in poročajo kaj ostaja, nato tim za prehrano pregleda, katere hrane gre več v odpad in gredo z rezultati do učencev. "Smo ugotovili v preteklosti, ko tega ne počnemo, zelo hitro zvodenijo pravila."

Austria trend hotel v Ljubljani: Največ hrane ostane pri bifejskem zajtrku

Pri bifejskem zajtrku ne moreš zadeti v nulo', zato je tam največ ostanka hrane, pravi generalni manager v Austria Trend Hotel Ljubljana, Jernej Osterman. "Če je več otrok, je manj ostanka slaščic, tortic, če je več odraslih, je obratno." V ala carte ponudbi gostom pripravijo porcije, ki so malenkost manjše gramature. "Odrasel človek ne potrebuje pol kilograma hrane za en obrok." Velik del gostov predstavljajo športniki, kjer se jim skuha toliko, kot naročijo, zavržene hrane je relativno malo.

Ob večji zasedenosti, pripravijo tudi do 2000 obrokov dnevno. Povprečno zavržejo 300 do 400 kilogramov hrane mesečno, stroškov z odvozom imajo za 500 do 1000 evrov. "Odpadna hrana se je pri nas zmanjšala vsaj dva, do trikrat v zadnjih petih letih." Goste spodbujajo, da niso oči bolj lačne od trebuha. "Rečemo rajši vzemite dvakrat, trikrat, kolikor želite. Ker, ko je enkrat hrana na krožniku, nimaš kaj narediti."

Pri all you can eat' nastaja največ odpadkov

Pri all you can eat' restavracijah, hotelih nastaja največ odpadkov, opozarja Jaka Kranjc iz Ekologi brez meja. "Ljudje preveč vzamejo, ker niso navajeni, da gredo lahko s krožnikom večkrat iskati. Potem vsi poznamo kakšno restavracijo, kjer so porcije za dve osebi pri vsakemu obroku. Tukaj štejemo vse obrate, kjer se pripravlja hrana, tudi šole, bolnišnice, ne samo restavracije."

Tona na dan v UKC Maribor, toliko v Trbovljah v enem mesecu

Koliko odpadne hrane ostane v splošnih bolnišnicah - od obrokov pacientov in pri pripravi hrane. Največ v mariborskem UKC-ju, dnevno do ene tone. Približno toliko, kot denimo v Trbovljah v enem mesecu. Za primerjavo: V ljubljanskem UKC-ju dnevno nastane 750 kilogramov odpadne hrane, ob tem ko pripravijo 10 tisoč obrokov. V celjski bolnišnici 6,7 ton mesečno, v novogoriški 11 ton.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Ekologi brez meja so pred več leti analizirali odpadno hrano v bolnišnicah in domovih za starejše. "Takrat je bilo 15 milijonov evrov stran vrženih samo zaradi odpadne hrane. Del te je neizogibne. Ampak se je dogajalo, da je bilo 5 odstotkov hrane zavržene, ki je bila popolnoma nedotaknjena. Pripravljena, pakirana, je prišla do bolnika, pa ga mogoče sploh ni bilo v sobi, šla je nazaj v kuhinjo in v smeti," nas spomni Jaka Kranjc.

Za odvoz večina splošnih bolnišnic plačuje Bioteri

Večina splošnih bolnišnic za odvoz odpadne hrane plačuje Bioteri iz Komende. Mariborski UKC denimo dobrih 54 tisoč evrov letno. Dnevno tovornjaki Biotere prevzemajo odpadno hrano na več tisoč lokacijah, pojasnjuje direktorica Tanja Fifer. "V poletni sezoni je primorje izredno močno, v zimski pa smučarka središča." Letno prevzamejo 35.000 ton organskih odpadkov, osem odstotkov iz javnih institucij - bolnišnice, vrtci, šole - vse ostalo prihaja iz naslova gospodarstva. "Odpadke prenesemo na našo lokacijo, kjer s posebnimi postopki obdelave zmeljemo odpadke in pripravimo ustrezen substrat za bioplinarno. Iz bioplinarne se proizvaja bioplin, iz bioplina električna energija, tudi toplotna energija. Proizvajamo visoko kvaliteten digestat, ki zelo uspešno zamenjuje obstoječa mineralna gnojila."

Postreže s podatkom, da v Sloveniji proizvedemo 70 gigavatnih ur električne energije bioplina, s tem lahko oskrbujemo 20.000 gospodinjstev. Izpostavlja, da je ključno vlaganje v to dejavnost. "Sicer pomeni zapiranje obstoječih bioplinarn, kar pomeni, da bo Slovenija imela zelo pereče vprašanje na mizi - kam z organskimi odpadki. Že kar nekaj bioplinarn je naznanilo, da bodo ustavile postopke predelave organskih odpadkov."