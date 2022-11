Koliko tujcev prebiva in dela v Kranju?

V prvem soočenju kandidatov za župane na 24UR Zvečer so svoje poglede predstavili kranjski kandidati – aktualni župan Matjaž Rakovec (SD), Ivo Bajec (SDS, NSi, SLS, Zeleni Slovenije), Zoran Stevanović (Resnica), Aleksander Svetelj (Več za Kranj) in Srečko Barbič (Gibanje Svoboda). Kdo je navajal pravilne podatke o dovoljenjih za delo tujcev, transparentnosti občine, kadrovanju v javnih zavodih?

Koliko dovoljenj je izdala kranjska upravna enota? Aktualni župan Matjaž Rakovec je na temo priseljevanja dejal, da je bilo leta 2018 v kranjski upravni enoti izdanih 6600 dovoljenj za tuje delavce, leta 2020 pa 4800. "Torej ni res, da je v mojem mandatu ta številka narasla."

Tujci, ki želijo delati v Sloveniji, morajo pridobiti enotno dovoljenje za prebivanje in delo, ki ga izda upravna enota. To nadomešča dovoljenje za prebivanje, ki so ga v preteklosti izdajale upravne enote, in delovno dovoljenje, ki ga je izdajal Zavod RS za zaposlovanje. Tujci iz tretjih držav podajo vlogo na upravno enoto, ki izda dovoljenje, Zavod pa izda soglasje za delo. Upravna enota Kranj je v letu 2018 izdala 3000 enotnih delovnih dovoljenj za prebivanje in delo, leta 2019 pa 3623. V koronskem letu 2020 je bilo število izdanih dovoljenj nižje (2783), leto kasneje pa že znova več kot tri tisoč (3284). V letošnjem letu so do 30. oktobra izdali 2950 dovoljenj. Številke tako vsako leto naraščajo, z izjemo leta 2020, ko se je Slovenija soočila s pandemijo covida-19. Kot so pojasnili na Zavodu, izdaja delovnega dovoljenja ni pogojena z lokacijo delodajalca, kar v praksi pomeni, da lahko tujec vlogo odda na upravni enoti, za katero predvideva, da bo njegovo vlogo prej obravnavala. Glede na podatke, ki nam jih je posredovala upravna enota, izjava Rakovca ne drži. Kranjsko občino smo sicer prosili za komentar, njihova pojasnila še čakamo.

Koliko tujcev živi v Kranju? Srečko Barbič, ki kandidira s podporo stranke Gibanje Svoboda, je predstavil oceno števila tujih državljanov, ki živijo v Kranju. "Prvi odziv na preveliko število migrantov je bilo gradivo v 2020 in v temu gradivu je omenjeno, da je v Kranju v tem trenutku 4500 emigrantov ..."

Po podatkih Statističnega urada Slovenije je v letu 2020 v občini Kranj prebivalo 57.130 prebivalcev. Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 3. mesto. Sredi leta 2020 so tujci v Sloveniji predstavljali 7,7 odstotka prebivalstva, v Kranju je bil ta odstotek višji (10,3). Leto kasneje je bil ta delež 11,1-odstoten. Po podatkih Sursa je tako v Kranju leta 2020 bivalo 5884 tujcev, leta 2021 pa – ob predpostavki, da se število prebivalcev ni spremenilo – 6341. Izjavo smo označili kot previdno, saj gradiva, ki ga omenja Barbič, nismo našli. Podatki Sursa sicer kažejo, da je število tujih državljanov, ki po ocenah bivajo v Kranju, višje.

Kadrovanje na Komunali Kranj? Zoran Stevanović iz stranke Resni.ca je dejal, da so se v času županovanja Matjaža Rakovca "politično nastavljali ljudje na funkcije javnih zavodov, predvsem v Komunali Kranj." Matjaž Rakovec je mandat nastopil 20. decembra 2018. Poglejmo, kaj se je dogajalo z vodstvom Komunale. Sedanji direktor Matjaž Berčon je bil imenovan oktobra 2019, torej v mandatu Rakovca. Direktorja komunale imenuje skupščina, ki jo sestavljajo ustanoviteljice komunale – Mestna občina Kranj ter Občine Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Medvode, Naklo, Preddvor in Jezersko.

Berčonova zamenjava je bila predlagana na dveh izrednih skupščinah komunale. Kasneje je kranjsko okrožno sodišče odločilo, da Berčon ostane direktor komunale, ker za vpis spremembe zastopnika komunale v sodni register niso bili izpolnjeni zakonski pogoji. Skupščine, na kateri so razrešili Berčona, namreč ni sklical poslovodja in na njej niso bili navzoči vsi družbeniki. Predsednik skupščine je bil takrat Zoran Stevanović (v skupščini ostane do marca 2020), za direktorico so predlagali Mojco Košir Štojs, ki je trenutno nadzornica komunale. V mandatu Rakovca, leta 2020, so sprejeli nov odlok o komunali, ki je uvedel nadzorni svet. Sestavljajo ga predstavniki mestne občine, drugih občin ustanoviteljic in delavcev. Novembra 2020 so nadzorniki postali Igor Velov, Polona Kovač, Gregor Kern, Ciril Kafol, v letu 2021 Marjan Tušar in Bojan Homan ter letos Peter Celar, Mojca Štojs Košir in Irena Dolenc. Šest članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese ustanoviteljic, imenuje in odpokliče skupščina, od tega štiri člane imenuje na predlog Mestne občine Kranj in dva na predlog preostalih občin ustanoviteljic, pri čemer se pri vrstnem redu predlaganja s strani preostalih občin ustanoviteljic upošteva solastniški delež ustanoviteljic. Tri člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delavcev, izvoli in odpokliče Svet delavcev javnega podjetja.

Sicer drži, da je na komunali v mandatu Rakovca prišlo do kadrovskih sprememb, a je komunala v lasti Mestne občine Kranj (65-odstotno lastništvo) ter občin Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Medvode, Naklo, Preddvor in Jezersko, ki sestavljajo skupščino in imenujejo direktorja. Kako transparentna je občina Kranj? Srečko Barbič, kandidat Gibanja Svoboda, je dejal, da je Kranj, "če gledamo rang na lestvici transparentnosti slovenskih občin, v zadnjih letih padel na 29. mesto."

Na inštitutu Danes je nov dan so z Organizacijo za participatorno družbo ter PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja pripravili raziskavo transparentnosti in odprtosti slovenskih občin. V njej so z 80 kazalniki ocenili vseh 212 slovenskih občin, pri čemer so pregledovali vsebine in podatke za leto 2020. Občino Kranj so uvrstili na 29.mesto, torej izjava Barbiča drži. Vendar, ali drži tudi to, da je občina Kranj v zadnjih letih po lestvici padla?

Izjavo smo na dejstvometru označili s previdno, ker je bila lestvica transparentnosti občin za leto 2020 pripravljena prvič, tako da ne moremo trditi, da je občina Kranj na lestvici v zadnjih letih padla.