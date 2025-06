"Projekt obnove fasade je ena velikanska kolobocija. Namesto da bi se zanašali na strokovnost našega upravnika, ki ga za to drago plačujemo, moramo vse sami delati, popravljati napake in se učiti voditi takšen projekt," pravi eden izmed ogorčenih lastnikov, ki se ne želi izpostavljati. Gre za obnovo večstanovanjske stavbe v Savskem naselju. Obnova bi morala biti končana do konca leta 2024, torej so zamude že polletne. "Novi bloki in stolpnice se zgradijo hitreje, kot se tukaj ena fasada zamenja," zgroženo pove stanovalec. Obnovo izvaja podjetje Blesk. Njihova pojasnila objavimo, ko jih prejmemo.

Kaj so razlogi za zamude? Upravnik stavbe, ljubljanski SPL, ki je vodja investicije v imenu etažnih lastnikov, pojasnjuje, da so za zamude kriva usklajevanja z etažnimi lastniki glede odstranjevanja balkonskih ograj in klim, ki so vzela več časa, kot je bilo predvideno. Izvajalec je moral odstraniti balkonsko ograjo in lastnikom omogočiti vstop na balkon, da se zagotovi njihova varnost. "In dokler se vsi lastniki s tem niso strinjali in omogočili izvajalcu začasno zaprtje balkona, izvajalec ni mogel izvesti predvidenih del," pojasnjujejo na SPL. A zapisnik zbora stanovalcev razkriva, da je v enem primeru izvajalec celo samovoljno odstranil ograjo z balkona.

Drugi razlog – demontaža klim. Zavleklo se je vse do meseca oktobra, "Pred pridobitvijo vseh soglasij lastnikov postavitev gradbenega odra zaradi zagotavljanja varnosti lastnikov, ni možna. Zato je začelo prihajati do časovnega odstopanja začetka del, ki ga je predvidel izvajalec, posledično je bilo težje zagotavljati načrtovano kvoto delavcev na gradbišču." A fotografija, ki nam jo je poslal stanovalec razkriva, da so postavili oder in začeli dela še preden je bila klima odstranjena.