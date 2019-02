Končan zaplet glede izbire izvajalca za izdelavo projektne dokumetacije

Družba 2TKD je na razpis za izdelavo projekta za izvedbo v okolju BIM (modeliranje v tridimenzionalni arhitekturi) prejela eno ponudbo, in sicer ponudnikov JV Elea IC, SŽ projektivno podjetje in IRGO Consulting za 19,9 milijona evrov brez davka.

Zoper objavo in razpisno dokumentacijo je Geoportal vložil revizijski zahtevek, ki ga je Državna revizijska komisija zavrnila kot neutemeljenega. "Družba 2TDK na podlagi te odločitve lahko v nadaljevanju zaključi s postopkom javnega naročila," so še zapisali.

Glede na razpis je rok za pripravo projektne dokumentacije šest mesecev. Dokumentacija bo zajemala med drugim tehnične specifikacije za gradnjo osmih predorov, projekt za izvedbo od železniške postaje Divača do elektro napajalne postaje Dekani, kjer se trasa priključi na izvlečni tir, ter izdelavo enotnega načrta zaščite in reševanja.

Vlada je investicijski program za gradnjo drugega tira, po katerem bo zanj potrebnih 1,194 milijarde evrov brez DDV, potrdila januarja. Po potrditvi investicijskega programa je družba 2TDK izbrana izvajalca gradnje dostopnih cest do trase že vpeljala v delo, ki naj bi steklo v nekaj tednih.

V investicijskem programu so med predvidenimi viri posojilo mednarodnih finančnih institucij in SID banke, kapitalski vložek Slovenije in potencialno tudi katere od zalednih držav, nepovratna evropska sredstva in posojila komercialnih bank. Evropska investicijska banka (EIB) je minuli teden projekt na svoji spletni strani uvrstila na seznam projektov za financiranje. Predvidena višina posojila je 250 milijonov evrov, a končna odločitev še ni sprejeta.