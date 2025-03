Kopališče Ilirija: je cena – 62,5 milijona evrov – dokončna?

Župan je obljubljal kar se da nizko ceno, se spominja mestni svetnik Jasmin Feratović iz vrst Piratov. "Da bi šlo skozi pri ljudeh, proračunu, mestnih svetnikih. 30 milijonov je že bil nek pogajalski poskus. Pri veliko projektih tako začrta - najprej reče nižjo ceno zato, da publika to sprejme, potem postopoma začne zviševati." In še: "Cel čas občina komunicira - ni podražitev, ni podražitev, ni podražitev, samo dodatna dela. To je PR, če mene vprašaš." Pred petimi leti je šlo za čisto drug projekt, odgovarja Janković. "Zame velja cena, ko gremo na pogajanja, ko dobimo izvajalca. Ne govorite mi o 30 milijonih pred petimi leti, govorite o 43 milijonih, ko je bila pogodba, imeli smo pet ponudnikov, dobil je najcenejši kot vedno."

Zakaj pa je bilo potrebnih 18 aneksov? Vrstile so se spremembe podizvajalcev - sodelovalo jih je več kot 40, s tremi aneksi pa so lani začeli kopališče dražiti.

Od marca do decembra je bilo za 9 in pol milijona evrov dodatnih del. Konkretno: za 1,2 milijona evra so zgradili dodaten požarni izhod iz garažne hiše in povezali garažno hišo z obstoječim podhodom pod Bleiwesovo cesto. Za 2,9 milijona so naredili dostop do kolektorja, dodatno razsvetljavo, spremenili ograje in strop. Decembra zopet dodatna dela za 5,3 milijonov – zgradili so zdravstvene ambulante in pritrdila za sončne celice. "Mislim, da so do konca skrival, koliko bo ta projekt stal. Postopoma aneks za aneksom, milijonček za milijončkom in zdaj smo tukaj, kjer smo, pri 62 in pol milijona," opozarja Feratović.

Po besedah gradbenega inženirja Klemna Prebevška in direktorja gradbenega sektorja pri Makro 5, je bil prvi aneks za dodatni požarni izhod iz garaže in razširitev izhodne poti iz garaže za boljšo varnost uporabnikov. "Drugi aneksi so povezani z manjšimi spremembami, dodatnimi naročili, tu imamo Eleo kot glavnega projektanta in avtorja iz Avstrije."

Bile so izboljšave na pobudo projektanta Elea iC, ki se je projektu priključil leta 2018, pojasnjuje Angelo Žigon . "Da bo objekt boljši. Vsak, ki bo šel notri pogledat bo videl, zakaj ta objekt stane, kolikor stane. Že samo konstrukcijsko, imamo razpone 54 oz. 55 metrov nosilne konstrukcije. To so že velike mostne konstrukcije."

V proračunu je za kopališče že rezerviranih dodatnih 10 milijonov evrov. Bo še kakšen aneks? Da aneksov in dodatnih del ne bo več, zagotavlja župan Janković. "Mi smo zaključili. To je tista rezervacija, ki se dela vedno vnaprej."

Zamude spremljajo Ilirijo od začetka

Zamude spremljajo Ilirijo od začetka – pri gradnji, pridobitvi uporabnega dovoljenja, posledično tudi pri otvoritvi. V gradbeni pogodbi sta se občina in Makro 5 gradnje dogovorila, da bo kopališče končano do oktobra 2023. Od takrat je minilo že leto in pol. Z aneksom so premaknili rok na maj 2024. Sledili sta še dve zakasnitvi – najprej julij, nato november. Čeprav je župan napovedal otvoritev do konca prejšnjega leta, se to ni zgodilo. Decembra kopališče pri tehničnem pregledu ni dobilo zelene luči in uporabnega dovoljenja. Nov rok – konec marca. Po vseh zapletih so v ponedeljek dobili uporabno dovoljenje. Otvoritev pa bo v torek, 18. marca.

Da niso zamude, pravi Janković. "Delo je zahtevalo več časa." Kot pojasnjuje Prebevšek je 14 dni po podpisu pogodbe prišlo do vojne v Ukrajini. "Takrat so bili določeni problemi z nabavo materialov, poleti so bile poplave, smo šli na pomoč na željo župana v Sneberje." Bile so podražitve zaradi energetske krize leta 2022. "Takrat smo težko sklepali pogodbe za finalizacijo objekta, se je to sukcesivno dogajalo tekom cele gradnje."

Tehnični pregled: ugotovljene pomanjkljivosti

Zapletlo pa se je pri tehničnem pregledu, na podlagi katerega pristojni izdajajo uporabno dovoljenje. Ljubljanska občina je decembra lani dala vlogo za uporabno dovoljenje. Nato je komisija ministrstva za naravne vire opravila dva tehnična pregleda kopališča. In ugotovila pomanjkljivosti, zato Ilirija decembra ni dobila uporabnega dovoljenja. Dobila ga je ta ponedeljek.

Prebevšek pojasnjuje, da je objekt pregledala gradbena, elektro, strojna in stroka za splošno varnost gibalno oviranih. "Gradbeni izvedenec je imel določene zahteve za dodatne ograje, pri elektro sklopih smo morali dodatne obrazložitve za fotovoltaiko dat, pojačati osvetljevanje z lučmi v objektu C, strojni preglednik je že v predpregledu ugotovil, da smo odpravili zadeve, pri preglednici za univerzalno varnost je bila treba poskrbeti za dodatno varnost gibalno oviranih oseb."

Da so pomanjkljivosti pri velikih projektih običajne, zagovarja Žigon. "Gre za neke finalizacije, za stvari, ki so manjkale, mogoče taktilne oznake. Imaš kakšne projekte, kjer traja to še bistveno dlje."

Prebevšek je na snemanju v sredo dejal, da so "poskrbeli, da so vse izjave prišle na ministrstvo, da so vse odpravili." Par dni kasneje pa drugačna zgodba na ministrstvu: "v petek je ministrstvo prejelo izjavo investitorja o odpravi vseh pomanjkljivosti, ostala dokazila so prispela naknadno." Naslednji ponedeljek so dobili uporabno dovoljenje.

Projekti podražijo za 30 odstotkov

Maruša Babnik, ki v ljubljanskem mestnem svetu iz vrst SDS predstavlja opozicijo pravi, da so podražitve za MOL običajna praksa."Večinoma projekti, ki jih dobimo kot mestni svetniki na mizo, se z aneksi podražijo. Vemo pa, da se projekti lahko podražijo za 30 odstotkov, in vsi ti projekti se podražijo za 29,9 odstotkov." In še, da ni dovolj transparentno. "To je denar moj, vaš, vseh občanov in občank in bi se moralo pri teh velikih projektih delati revizije." Feratović ji pritrjuje. "Velik del pogodb je tajen." Janković pa opoziciji odgovarja, da"bolj transparentnega kot ta projekt ne morejo najti, le pokažejo naj enega. Mi smo imeli doslej v vseh teh letih 70.000 javnih naročil, na teh gradbenih projektih nismo imeli v mojih 18 letih niti ene pritožbe."