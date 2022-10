Kordiš: namesto boxerjev pol milijarde ljudem. Pa jih bodo res dobili?

"Odpovedali smo nakup oklepnikov boxer 8x8, kar veste, da je to dolgoletna zahteva in pričakovanje Levice. Na tak način smo rešili, kar bi verjetno bilo pol milijarde evrov za tuje vojaško-industrijske komplekse. Ta denar je ostal za reševanje problemov ljudi v domovini. /.../ V Levici nam je nakup že drugič uspelo odpovedati in ljudi zaščititi pred tem, da 400 in več milijonov evrov konča v nekih tujih vojaških kompleksih," je dejal kandidat za predsednika republike Miha Kordiš .

Odločitev o nakupu 45 oklepnikov tipa boxer je vlada Janeza Janše , natančneje ministrstvo za obrambo, ki ga je vodil NSi-jev Matej Tonin , sporočila dva dni po parlamentarnih volitvah letos. Kot so navedli, je bila razlog odločitev Ustavnega sodišča, ki je presodilo, da prepoved referenduma o sporazumu z organizacijo OCCAR ni v neskladju z ustavo. 11. maja letos, ko je vlada Janeza Janše opravljala tekoče posle, je Matej Tonin s predstavniki organizacije OCCAR podpisal memorandum o soglasju k programu Boxer in podpisal pogodbo za nakup 45 oklepnikov. Za sklenjen posel bi morala država plačati 281,5 milijona evrov oziroma z davkom na dodano vrednost 343,4 milijona evrov.

Na prvem koalicijskem vrhu pa je vlada Roberta Goloba odločila, da posel odpove in pristojnemu ministrstvu naložila, da opravi revizijo. Premier Golob vzpostavitve bojne skupine sicer ni postavil pod vprašaj. Obrambni minister Marjan Šarec pa nam je sporočil, da bo sledil zavezi s koalicijske pogodbe in sklepu vlade, ki je ministrstvu naložilo, da do konca letošnjega leta poišče rešitev. Na vprašanji, katere oklepnike in po kakšni ceni bodo kupili, pa minister zaenkrat še nima odgovora.

Revizijsko poročilo o smotrnosti nabave bojnih kolesnih vozil 8x8 za potrebe Slovenske vojske so sicer pripravili zaposleni na ministrstvu za obrambo. Ugotovili so denimo, da je bil postopek nakupa delno učinkovit, saj prejšnja oblast cen drugih vozil, ki ustrezajo veljavnim standardom, ni razdelala. Poleg tega je notranja revizija MORS-a v sklepu vladi podala nove smernice, med drugim tudi, da se izdela celovit načrt investicij za izgradnjo celotne srednje bataljonske bojne skupine, ki sicer šteje več kot 45 oklepnikov. Kot cilj pa so navedli vsaj 400 milijonov evrov prihranka glede na dosedanje ocene, po katerih bi obe zmogljivosti Slovenijo stali milijardo 842 milijonov evrov.

Odpoved pogodbe o nakupu je sicer komentiral tudi vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor, ki je v Kadetnici Maribor dejal, da je odločitev vlade tvegana z varnostnega, političnega in finančnega vidika, vlada pa da ne ponuja prepričljive alternative.