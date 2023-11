Kriminal v Sloveniji narašča, a je pod 10-letnim povprečjem

V Sloveniji je letos – do 31. oktobra – za 10,2 odstotka več kaznivih dejanj kot v enakem obdobju lani. So pa kazniva dejanja v državi še vedno pod 10-letnim povprečjem. Se vračamo na stare tirnice kriminala pred epidemijo covida-19? S porastom kriminala se sooča tudi ljubljanska občina, kazniva dejanja so narasla za pet odstotkov. Med storilci prevladujejo državljani Slovenije. Kako pa je s številom posilstev v Ljubljani?

Do 31. oktobra je bilo, po najnovejših podatkih Policije, vloženih kazenskih ovadb za 44.172 kaznivih dejanj, kar je za 10,2 odstotka več kot v enakem obdobju lani (40.094). To je primerljivo s predkoronskim časom – v letu 2020 je bilo 44.425 kaznivih dejanj, v letu 2019 pa 45.608. Kot smo poročali v rubriki Dejstva, se Slovenija sooča s porastom kaznivih dejanj.

Več kaznivih dejanj je predvsem zaradi povečanega števila premoženjskih kaznivih dejanj – za 19,7 odstotka. V večini so to poneverbe, oderuštva in ropi. Ta najbolj vplivajo na končno število, saj jih je približno 65 odstotkov od vseh kaznivih dejanj. Letos je bilo 28.896 premoženjskih kaznivih dejanj. Pri ostalih kaznivih dejanjih so manjša odstopanja od večletnih povprečij in v primerjavi z lanskim letom.

Na Policiji ocenjujejo, da so trenutne varnostne razmere dobre in obvladljive. Policija s prilagajanjem dela sledi tekočim trendom pojava in gibanja kriminalitete na območju Slovenije. "Pojavljajo se posamezna območja, ki so povprečno bolj varnostno obremenjena, vendar smo v primerjavi s preteklimi leti še vedno pod povprečnimi vrednostmi. Skupna preiskanost kaznivih dejanj v letu 2023 znaša 50,9 odstotka in je primerljiva s preiskanostjo v zadnjih letih."

Na Policiji sicer opozarjajo, da zaradi epidemije v letih 2020 in 2021 beležijo padec števila obravnavanih kaznivih dejanj. Kazniva dejanja pod 10-letnim povprečjem A čeprav je letos več kaznivih dejanj, je njihovo število pod 10-letnim povprečjem – okoli 48.600 kaznivih dejanj. Kazniva dejanja so od leta 2014, ko je bilo storjenih več kot 73.000, vztrajno padala, od lani pa je slika obratna, saj naraščajo. Na Policiji sicer opozarjajo, da zaradi epidemije v letih 2020 in 2021 beležijo padec števila obravnavanih kaznivih dejanj.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Pri številu kaznivih dejanj se pri vseh letih primerja enaka obdobja – od 1. januarja do 31. oktobra.

Med storilci največ državljanov Slovenije Letos so policisti obravnavali 27.320 storilcev. Največ iz Slovenije (21.403), iz tretjih držav pa skupno 4.519. Če od tega odštejemo 3.437 oseb z območja Balkana, jih je iz tretjih držav 1.082, kar je 3,96 odstotka glede na vse storilce. Osumljenih oseb iz držav EU je bilo 1.389. Porast kriminala v ljubljanski občini za pet odstotkov Je pa problematika porasla tudi na območju ljubljanske občine. Ljubljana je kot največje mesto tudi najbolj varnostno obremenjena, saj se tu zgodi približno tretjina vseh kaznivih dejanj. Kazniva dejanja so se od leta 2014 v prestolnici zmanjševala, medtem ko je od lani slika obratna – število kaznivih dejanj se povečuje. Letos se je glede na enako lansko obdobje zvišalo za 5,2 odstotka. A kljub temu je število kaznivih dejanj v Ljubljani pod 10-letnim povprečjem (okoli 15.000).

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V vseh letih nekoliko izstopata območji Policijske postaje Ljubljana Center in Policijske postaje Ljubljana Moste, kar je povezano predvsem z dnevno fluktuacijo ljudi, ki je je na teh območjih več kot na ostalih mestnih predelih, pojasnjujejo na Policiji. Nadpovprečen porast posilstva in spolnega nasilja v Ljubljani Drugačna slika je pri posilstvih in spolnem nasilju – ta so nadpovprečna. Letos je bilo storjenih 19 posilstev, medtem ko jih je bilo povprečno v zadnjih 10 letih osem. Tako beležimo v Ljubljani za 111 odstotkov več posilstev (z 9 na 19) in 54,5 odstotka več spolnega nasilja kot leto prej (z 11 na 17). Med 34 osumljenci za posilstvo in spolno nasilje je bilo letos 22 državljanov Slovenije. V ostalih desetih primerih so osumljenci državljani tretjih držav – štirje iz balkanskih držav in šest iz preostalih tretjih držav, predvsem Alžirije. V dveh primerih sta za posilstvo osumljena Nizozemca. Na območju PU Kranj, Novo mesto in Maribor največji porast kriminala Največ kaznivih dejanj se je zgodilo na območju PU Ljubljana, ki pokriva 38 občin, in sicer 18.912, kar je za slab odstotek več kot leto prej. Če pogledamo kazniva dejanja glede na območja, ki jih pokrivajo posamezne policijske uprave, je kriminal letos glede na enako obdobje lani najbolj v porastu v PU Kranj (dvig za 41 odstotkov), PU Novo mesto (dvig za 25,8 odstotka) in PU Maribor (dvig za 23,6 odstotka).

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Na območju PU Novo mesto, ki obsega 19 občin, so narasla kazniva dejanja zoper javni red in mir, predvsem na račun povečanja kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države. Ta so letos narasla za 545,2 odstotka, kar je nadpovprečno v zadnjih 10 letih.