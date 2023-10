Kritično pomanjkanje kadra v domovih starejših. Kdo bo sploh izvajal dolgotrajno oskrbo?

Demografska prihodnost Slovenije sicer ni nobeno presenečenje in novost. Število starejših se povečuje, število delovno sposobnega prebivalstva pada. Do leta 2050 se bo število starejših od 65 let povečalo za skoraj 50 odstotkov, število starejših od 80 let pa skoraj podvojilo.

To pomeni, da starejših od 80 let ne bo več 115 tisoč, pač pa še enkrat toliko. Starejših od 65 let pa ne bo več 20 odstotkov v strukturi prebivalstva, pač pa 30 odstotkov, je – medtem ko niza številke demografskih projekcij – jasna mag. Eva Helena Šarec iz Urada za makroekonomske analize in razvoj. Hkrati se, dodaja, zelo hitro povečuje tudi starostna odvisnost starejših od 65 let. Danes imamo 35 prebivalcev, starejših od 65 let, na 100 delovno aktivnih. Leta 2060 jih bomo imeli več kot 60.

Po več kot dveh desetletjih obljub končno rešitev?

Čeprav je to znano že vsaj dve desetletji, prav nobena vlada – do tretje Janševe – dolgotrajne oskrbe kljub množici predlogov in analiz ni uspela urediti sistemsko, z zakonom. Rešitve so se selile iz predala v predal, obljube, čeprav so to kot prioriteto vsi dosledno pisali v koalicijske pogodbe, zamikale iz leta v leto. Zakon je končno sprejela vlada Janeza Janše, a vlada Roberta Goloba ga je spremenila, o tem pa smo na koncu državljani odločali na referendumu in vladne spremembe potrdili. Kakšne pravice pa zakon, ki bo v praksi zaživel 1. januarja prihodnje leto, pravzaprav prinaša starostnikom in njihovim svojcem?

1. januarja 2024 naj bi začel veljati institut oskrbovalca družinskega člana, ki bo imel takšno vlogo, kot jo ima zdaj družinski pomočnik. Oskrbovalec bo za svoje delo prejel plačo v višini 1,2-kratnika minimalne plače – kar trenutno znese dobrih 1.400 evrov bruto – in imel 21 dni dopusta. En oskrbovalec bo lahko skrbel za največ dve osebi, v tem primeru bo njegova plača 50 odstotkov višja.

1. januarja 2025 naj bi na CSD vzpostavili vstopne točke, kjer bodo ocenjevali upravičenost za dolgotrajno oskrbo. 1. julija 2025 naj bi se začela izvajati dolgotrajna oskrba na domu in e-oskrba. To je tudi dan, ki zaznamuje začetek plačevanja novega socialnega prispevka. Delavci in delodajalci naj bi plačevali po en odstotek od bruto plače, upokojenci pa odstotek neto pokojnine. Tisti, ki so hkrati delavci in delodajalci, na primer samostojni podjetniki in kmetje, bi plačevali dva odstotka bruto plače. Takšen način financiranja je sicer sprožil ostre kritike delodajalcev, dela strokovne javnosti in opozicije. A poslanci so tudi po vetu Državnega sveta zakon – na izredni seji sredi poletja – znova potrdili.