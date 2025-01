'Kupovanje živali prek spleta je večinoma iz pasjih tovarn'

Nezakonita trgovina s psi in mačkami je tretja najbolj dobičkonosna nezakonita dejavnost v EU, takoj za trgovino z mamili in orožjem. Če kupujete psa preko spleta, na Bolhi, družbenih omrežjih, se lahko zgodi, da prihaja s pasje farme, kjer živijo v težkih pogojih, v lastnih iztrebkih, brez zdravniške oskrbe. Prodajalci kupcem obljubijo, da ima pes vse papirje, a ko želijo svojega novega člana registrirati, naletijo na težave, pojasnjuje veterinar Marjan Kastelic iz Veterinarske ambulante Buba iz Grosuplja. Takšnih psov je okoli pet odstotkov. "Je bil kuža iz Srbije, kjer je bil mikročipiran, ima bolgarski ali romunski potni list, vemo, da zadeva ni opravljena po pravilu. Takega psa ne moremo registrirati." Največkrat je potni list romunski, bolgarski ali madžarski, čipiran pa je v Srbiji.

Podatke o kužku veterinarji vpišejo v register in s tem avtomatično obvestijo inšpektorja. Ta odloči, kaj je treba storiti – odvzeti kri, ga cepiti, mora v karanteno ... "Če vidimo, da je prišel iz tretje države in je star dva meseca, točno vemo, da ne bo šlo skozi. Praviloma psa iz denimo Srbije ne moremo v Slovenijo pripeljati pred sedmimi meseci starosti," ponazori Kastelic.

Novi lastniki morajo psa prijaviti v veterinarski ambulanti v sedmih dneh po nakupu. Dokler so to države EU, je enostaven postopek, težave nastopijo, ko pridejo psi iz tretjih držav – Srbije, Črne Gore, Makedonije. Kuža mora biti registriran, mikročipiran in imeti mora potni list. Če je starejši od treh mesecev, mora biti cepljen proti steklini in mora od zadnjega cepljenja miniti najmanj tri tedne. Tretje države imajo druge pogoje – če pride denimo iz Srbije, mora imeti opravljen test trakcije krvi na prisotnost protiteles in uradno veterinarsko spričevalo, tudi časovnica mora biti izpolnjena. "Praviloma psa iz Srbije ne moremo v Slovenijo pripeljati pred sedmimi meseci starosti," izpostavlja Kastelic.

Največkrat gre za pasemske pse višje vrednosti, dodaja veterinar Kastelic. "Navadno takšen kuža ne stane nič manj, ko je treba skozi upravni postopek in običajno tudi plačati kazen," opozarja Kastelic. Kupujejo čistokrvne pse brez rodovnika, kar ne obstaja. Ljudje mislijo, da bodo privarčevali, "v resnici pa s tem podpirajo mučenje. Njihovo mame so ves čas zaprte v kletkah v lastnih iztrebkih, brez zdravniške oskrbe. Podpirajo, da se to mučenje dogaja," opozarja Maša Cerjak Kastelic iz Društva za zaščito živali Ljubljana. V trgovini z živalmi se vrtijo milijoni.

Vodja Zavetišča Ljubljana Tanja Ferenčak apelira, da živali kupimo pri vzreditelju ali posvojimo iz zavetišča. "Kupovanje na Bolhi ljudje enačijo s tem, da ne potrebujejo rodovnika. Rodovnik zagotavlja, da se ve, kdo so njeni predniki in iz kakšnih pogojev prihaja. Kupovanje živali iz Bolhe večinoma pomeni kupovanje iz pasjih tovarn, kjer so živali v slabem zdravstvenem stanju, mladički pridejo zelo bolni, včasih za veterinarske stroške lahko skrbnik veliko odšteje in promovira neetično vzrejo živali."

'Ne sprejemam živali kot predmete, ki jih lahko kupiš na Bolhi'

Nika Babić in Neja Žitnik živali ne kupujeta, ampak jih rešujeta iz zavetišč. Nika je posvojila dve mucki in psa Biskota, ki so ga v škatli pustili pred zavetiščem, Neja pa psa Kivija, ki je bil zapuščen v stanovanju z zavezanim gobčkom. Zakaj živali ne kupujeta? "Ne sprejemam živali kot neke predmete, ki jih lahko kupiš na Bolhi. Glede na to, koliko je psov v Sloveniji, ki nimajo doma, se mi zdi nepotrebno, da bi s svojim nakupom dodala povpraševanje za nadaljnjo vzrejo," pravi Nika. "Rešujemo problematiko, ki že obstaja, ne ustvarjamo novih potreb po reji," dodaja Neja in poudarja, da obstajajo rejci, ki vzgajajo po predpisih. Pred časom je zasledila oglas za prodajo pasjih mladičkov. Ogorčena nad dogajanjem je pogledala oglas. Zdaj dnevno dobiva podobne oglase. "Ni tako težko najti teh ljudi. Če bi inšpektor šel enkrat na dan na Bolho, bi dobil telefonsko, lahko pokliče in se dogovori za sestanek. In kaznuje, ker nenadzorovano razmnožuje pse brez rodovnika. Mogoče ravno takšni končajo v zavetišču."

Tuji psi v zavetiščih

Alenka Klemenčič, ki že 30 let šola pse v Pasji šoli Bajka opozori, da dokler bo dovoljeno kupovanje živali prek spleta, bomo imeli polna zavetišča tujih psov, ne slovenskih. "Enako dokler bo petarde mogoče dobiti, bomo imeli otroke invalide." Naši psi so v zavetiščih v prehodni fazi, ko se izgubijo, so odvzeti, je lastnik umrl. "Starejših je več kot mladičkov, ker lahko organizacije za starejše prej naredijo čustveno zanimivo zgodbo, da dobijo donacije, tudi njim se bazen napolni in potem jih vozijo največ z Balkana v Slovenijo in naprej v Evropo."