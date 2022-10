Lahko v Avstriji, Nemčiji in na Nizozemskem volijo pri 16-ih letih, kot trdi Prebilič?

Predsedniški kandidat Vladimir Prebilič je v intervjuju za našo televizijo dejal, da se "demografsko slovenska družba stara. To pomeni, da je mladih vedno manj in starejših vedno več." V naslednjih desetletjih naj bi se zelo pomembno spremenila starostna sestava prebivalstva, kaže zadnja projekcija EUROPOP2019, ki jo je pripravil Eurostat. Leta 2019 so starejši (65 let in več) predstavljali slabih 20 odstotkov prebivalstva, leta 2100 pa naj bi bilo v tej starostni skupini nekaj več kot 31 odstotkov prebivalcev Slovenije. Delež mladih naj bi se znižal za 10 odstotkov (s 65,1 leta 2019 na 55,1 leta 2100). Delež otrok (mlajši od 15 let) se bo predvidoma nekaj let še zniževal in leta 2037 dosegel minimum - okrog dobrih 12 odstotkov. Leta 2100 naj bi bilo otrok dobrih 13 odstotkov.

Lahko v Avstriji, Nemčiji in na Nizozemskem volijo pri 16-ih letih?

Da bi mlajše pritegnili k odločanju in aktivaciji, bi morali v Sloveniji znižati starostno mejo volilne pravice iz 18 na 16 let, predlaga Prebilič. "Vse tiste, ki so me vmes nagovarjali, češ da se na mlade ne da vplivati in da nimajo izoblikovanih stališč in vpogleda v te stvari, zavračam in trdim, da je ravno obratno. Resnično si želim, da bi ta vsebina dobila neko materijo in da bi storili korak naprej. Nenazadnje, najbolj moderne evropske države to že imajo - Avstrija, Nizozemska, Nemčija." Pri kateri starosti lahko v teh državah volijo? Lahko volijo na vseh volitvah?

Avstrija je prva evropska država, ki je 16-letnikom dala pravico, da volijo. V Nemčiji se minimalna starost razlikuje po posameznih zveznih deželah. Leta 1996 je bila Spodnja Saška prva zvezna dežela, ki je uvedla pravico od 16. leta naprej na občinski ravni. Do danes ji je sledilo deset drugih dežel. Na državnih volitvah lahko volijo od 16. leta naprej le v Brandenburgu, Schleswig-Holsteinu, Bremnu in Hamburgu.