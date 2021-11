Liter dizla v enem letu dražji za 41 centov, liter bencina za 38 centov

Podražitve nafte so najostreje občutili cestni prevozniki. V Avtoprevozništvu Polajžer iz Rogatca, ki stranke oskrbuje z lesom, nam zaupajo, da so se jim mesečni stroški v primerjavi z lanskim letom povečali za 50 odstotkov. Močno jih je prizadela podražitev dizelskega goriva. Če so za polni rezervoar tovornjaka (nekatera vozila imajo tudi dva rezervoarja) lani odšteli 600 evrov, se je do danes strošek zvišal na 864 evrov. Njihova mesečna poraba goriva za en tovornjak znaša okoli 4500 litrov, kar ob trenutni ceni dizla pomeni za 6480 evrov stroškov na mesec. Od 130 do 160 odstotkov se je podražil tudi AdBlue (dodatek v obliki sečnine, ki pripomore k čistejšemu izpuhu oziroma nižjim emisijam). Zaradi daljše dobave komponent iz Kitajske pa se je občutno podaljšala tudi čakalna doba za nove tovornjake. Kamion, znamke Volvo, so Polajžerjevi naročili novembra lani, dobili so ga šele maja letos. V zadnjem obdobju so naleteli na novo težavo – pomanjkanje delavcev. Nedavno so imeli razpis za novo delovno mesto, poklical ni nihče. Iskali so delavca za delo na gozdarskem kamionu z dvigalom, ki bi potreboval le izpit za delo z nakladnikom. A zanimanja, kljub dobri plači, ni, zato bodo zdaj nove kadre iskali na Balkanu.

Da smo se znašli v čudni situaciji, v kateri vsi čutimo posledice energetsko-politične krize, pove Peter Pišek , predsednik Sekcije za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Cene nafte so se po njegovih besedah zvišale za okoli 40 odstotkov, plin za 80 odstotkov. Prevoznike in kupce so pozvali k dogovoru, saj bo ceno prevozov potrebno zvišati od osem do 15 odstotkov. Pišek poudarja, da v tujini poznajo prakso dodatka za goriva, v Sloveniji tega ni, zato je dvige težko izvesti. Višje cene prevoza se bodo pokazale tudi v višjih življenjskih stroških, dodaja, zato so vladi predlagali, naj za kratek čas zamrzne cene goriva. A nihče se ne želi odpovedati davkom, ugotavlja Pišek. “Pred 34 leti sem dal dva odstotka za gorivo, to je bil fiksni strošek. Danes je ta strošek narasel na 37 odstotkov, potem pa pridejo zraven še cestnine v višini 22 odstotkov. Vse to je davek.”

Vlado so ob tem pozvali, naj podpiše sporazum o zaposlovanju delovne sile iz tretjih držav. Po njegovih ocenah v Sloveniji trenutno primanjkuje okoli 2000 voznikov tovornjakov. “Voznik ni le volan in bremza. V ozadju je ogromno znanja,” poudarja.

“34 let že imam podjetje, nisem več mlad, a v takšnem obdobju še nisem živel. V družbi vlada negativno stanje duha,” pravi Pišek. Prevozniki so partnerje obvestili, da bi lahko v skrajnem primeru v Sloveniji prišlo tudi do motene oskrbe. Poleg pomanjkanja ustreznih kadrov, s čimer se soočajo že več let, svoje posledice pušča tudi covid-19. V primeru, da več voznikov zboli, se lahko zaplete, opozarja. “Nimaš drugega voznika. Kamion samo parkiraš in stoji.” Angleški scenarij je tako po njegovi oceni tudi pri nas povsem realen, če se bo zdravstvena kriza še zaostrovala. “Recimo, da zboli polovica voznikov cistern za Petrol. Kdo bo potem vozil gorivo. Nimamo tretje možnosti.”

"Ta kriza je globalna in bo hitro zaključena. Trg se bo normaliziral, moramo pa prebroditi to krizo," pravi Vrtovec. Fiksiranja cen tako v bližnji prihodnosti ni realno pričakovati, je pa Vrtovec poudaril, da se iz podnebnega sklada avtoprevoznikom v prihodnjih letih namenja pomoč v višini 10 milijonov evrov. Sredstva bodo namenjena nakupu okolju bolj prijaznih pnevmatik in ostale opreme.

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec pojasni, da so se z avtoprevozniki že večkrat sestali. Cene goriv so se po njegovih besedah zvišale zaradi podražitve sodčka surove nafte in niso posledica deregulacije cen. Prav tako se, predvsem dizel, draži zaradi dodatnih primesi biogoriv, kar pa je direktiva EU.

Država je cene pogonskih goriv regulirala vse od leta 2000, nato pa je marca 2016 najprej sprostila cene kurilnega olja in 98-oktanskega bencina. Novembra istega leta je nato sledil nov korak k popolni deliberalizaciji: vlada se je umaknila iz reguliranja cen 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na avtocestah. Lani septembra pa je Janševa vlada sklenila, da bo sprostila še cene bencina in dizelskega goriva zunaj avtocest in hitrih cest, ki jih je v času epidemije več mesecev držala pri (nerealnem) enem evru. Cene vseh naftnih derivatov so tako od 1. oktobra lani liberalizirane in se prosto določajo na trgu.

Cene goriva se tako po oceni ministrstva gibajo primerljivo s cenami na tujih trgih, torej ko so tam nizke, so nizke tudi pri nas in obratno. Liberalizacijo zagovarjajo, saj menijo, da je tak sistem za državo primeren. Država pa ima ob tem v rokah več mehanizmov, s katerimi lahko vpliva na ceno, če bi bilo to potrebno. “V domeni našega ministrstva je omejitev marž, vendar te na ceno nimajo poglavitnega vpliva, saj predstavljajo zgolj šest do sedem odstotkov celotne cene naftnih derivatov pri nas.”

Po besedah OMV Slovenija je deregulacija, na katero so čakali dve desetletji, zgolj izenačila konkurenčne pogoje med Slovenijo in ostalimi trgi v neposredni soseščini. “Distributerji lahko pokrijemo stroške nabavnih cen dodatkov k osnovnim gorivom, ki jim moramo zaradi vedno strožjih nacionalnih predpisov s področja dekarbonizacije prometa dodajati gorivom. Prejšnja državna formula tega ni upoštevala.” Tudi v Petrolu in Molu podpirajo liberalizacijo cen.

OMV je letos poleti odprodal celotni 92,25-odstotni delež v družbi OMV Slovenija, ki vključuje tudi vseh 120 bencinskih servisov v Sloveniji. Kupil ga je madžarski Mol. Prodajni postopek še vedno traja, zaključil naj bi se prihodnje leto. Na vprašanje, zakaj so se odločili za prodajo, na OMV odgovarjajo, da je to korak v optimizaciji njihovega portfelja. Bo pa Petrol z združitvijo OMV in Mol dobil močnega konkurenta, saj je imel Mol že pred združitvijo okoli 10-odstotni tržni delež na maloprodajnem trgu.

'Zlata leta za deregulacijo smo že zamudili'

Na Zvezi potrošnikov Slovenije ocenjujejo, da je trenutno nihanje cen pogonskih goriv nenavadno zaradi dogajanja na mednarodnih trgih in še ne more odražati kakršnega koli konkurenčnega boja med ponudniki na slovenskem trgu. Cene so povsod po Evropi narasle tudi za več kot 40 odstotkov, poudarjajo. V Sloveniji imamo medtem že od deregulacije naprej “precej nenavadno razmerje med ceno dizla in bencina”. “No v resnici se je nekaj malega spremenilo, dobili smo namreč še nekaj manjših diskontnih ponudnikov goriva, pri katerih je cena za nekaj centa nižja, a je gorivo po nižji ceni, ki resnici na ljubo, ni zelo nizka, trenutno dosegljivo le omejenemu številu voznikov,” pravijo na Zvezi potrošnikov.

Kljub temu da so se na trgu pojavili nekateri manjši ponudniki, deregulacija, kot si je to obetala vlada, pričakovano ni prinesla večjega zanimanja tujih družb za gradnjo bencinskih servisov v Sloveniji. Na zvezi opozarjajo, da bo pomembna sprememba odhod OMV, ki ga bo nadomestil Mol, s tem pa bomo dobili še močnejši duopol.

Zaradi tega menijo, da je Slovenija zlata leta za deregulacijo močno zamudila, trenutno pa tudi ponudniki goriv ne preizkušajo različnih cenovnih modelov, saj so, razen ob avtocestah, cene goriva pri istem ponudniku povsem enake. Do razlik ne prihaja tudi med posameznimi ponudniki.

“Za potrošnika je to lahko dobra novica, saj ga razbremeni, ker nekako ve, da bo povsod točil za zelo podobno ceno, si pa težko predstavljamo, da je bil to cilj deregulacije.”

AVK: V Sloveniji cenovna konkurenca ni mogoča, pač pa konkurenca s ponudbo

Agencija za varstvo konkurence je leta 2017, torej tri leta pred popolno deregulacijo, izvedla raziskavo trga pogonskih goriv. V njej so ponudniki goriv ocenili, da bo imela deregulacija zanemarljiv vpliv na cene pogonskih goriv, saj njihove marže predstavljajo le 8 odstotkov maloprodajne cene. Preostali del sestavljajo nabavna cena derivata, ki se oblikuje na osnovi borznih kotacij derivatov, razmerja tečajev dolarja in evra in davki ter trošarine. Da bi se cena goriv znižala, so navedli, da bi bilo to mogoče le v primeru, če bi vlada znižala trošarine in davke. Agencija je ocenila, da zaradi nizkih marž nimajo veliko manevrskega prostora za zniževanje cen, ocenili so, da iz tega razloga ob prostem oblikovanju cen na trgu ni mogoče pričakovati bistvenega znižanja cen. Na slovenskem trgu tako cenovna konkurenca ni mogoča, pač pa konkurenca s ponudbo (kakovostnejše gorivo, popusti itd).

Ponudniki so v raziskavi napovedali, da se bodo cene po deregulaciji zvišale, na dolgi rok pa znižale, s čimer pa se ni strinjal AVK, ki je ocenil, da motivacije za znižanje cen ni. Analiza AVK je prav tako pokazala, da so ovire za vstop na slovenski trg prodaje pogonskih goriv zelo velike, zato so tudi ocenili, da prihoda večjega števila novih ponudnikov po deregulaciji ni pričakovati.

Kot je še zapisano v poročilu, je prevladujoč položaj dveh največjih akterjev, Petrola in OMV, problematičen z vidika obstoja konkurence med podjetji, saj omogoča udeležencem tudi ob odsotnosti sklepanja raznih omejevalnih ravnanj usklajeno delovanje, in sicer tiho dogovarjanje, kjer manjši ponudniki le sledijo večjim. Zlorabe je v tem primeru zelo težko dokazati, dodaja ekonomist Anže Burger iz Fakultete za družbene vede. Zaradi strateške soodvisnosti med ponudniki v oligopolu prihaja do stabilnih cen in izogibanja cenovnih vojn, ki vodijo v nižje marže ob malo spremenjenih tržnih deležih.

Da bi slovenski trg dosegel višjo stopnjo konkurenčnosti, bi bilo treba zmanjšati vstopne ovire ter spodbuditi nove oziroma diskontne trgovce, da vstopijo na trg, menijo pri AVK.