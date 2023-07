Ko v Ljubljani naposled iščejo gradbinca za novo infekcijsko kliniko, v Mariboru dobili rdečo luč

"Uresničili so se naši največji strahovi" , tako odločitev finančnega ministra Klemna Boštjančiča , da mariborska infekcijska klinika ne bo dobila 40 milijonov evrov evropskega denarja, v kolumni Zdravniške zbornice komentira Alenka Strdin Košir, vodja enote za intenzivno infektologijo in covid enote v UKC Maribor. Morala na intenzivnem oddelku v 100 let stari in dotrajani stavbi, je v enem dnevu padla na neobstoječo. "Kaj naj torej ponudimo zdravnikom in medicinskim sestram, ki jih že tako težko najdemo? Kako naj sploh karkoli načrtujemo, razvijamo, se borimo za boljšo medicino, če ne vemo, komu verjeti? Kako naj še naprej prepričujem zdravstvene delavce vseh poklicev, da čez mejo ni bolje – da ni večjega reda, stabilnosti in za povrh še večjega plačila? Kako, ko pa o tem razmišljam tudi sama, po 25 letih dela v tem sistemu, po izbojevanih številnih bitkah in pregarani pandemiji – razmišljam, ali si zadnjih 15 let svoje poklicne poti ne zaslužim delati v stabilnem in vzpodbudnem okolju."

Minister Boštjančič je prejšnji teden oznanil, da so se razpoložljiva sredstva nepovratnih sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost zmanjšala, vlada pa je ohranila le projekte, ki sledijo tesni časovnici. Zaradi bojazni, da mariborska klinika ne bo končana do sredine leta 2026 in bi izgubili evropski denar, je klinika izpadla iz seznama vlade. Njeno gradnjo bo financiral proračun. "Glede na pretekle izkušnje ne vemo, komu naj sploh verjamemo in kaj bo prinesla naslednja politična menjava na kateremkoli vodilnem stolčku. Ker edina stalnica, ki jo poznamo, je: ekipe se menjajo in projekti se spet proučujejo na novo," je kritična Strdin Košir.

Še marca letos je sedaj že nekdanji direktor UKC Maribor Anton Crnjac za rubriko Dejstva pojasnjeval, da so v fazi projektiranja klinike in da z gradnjo začnejo leta 2024. Rok za porabo sredstev je 30. junija 2026. "Denar je na razpolago, na bolnišnicah je, da počrpajo predviden denar in dejansko posodobijo svoje ustanove." Kaj se je zgodilo?

"Objavljena obrazložitev enostavno ni resnica," v imenu zaposlenih infekcijske klinike opozarjajo Nina Gorišek Miksić , Jana Rejc Marko in Alenka Strdin Košir v skupnem protestnem pismu. "Glede na znano časovnico poteka projektiranje v skladu z njo. Naša časovnica se v tem času ni spremenila. Tekom projektiranja smo pogosto spraševali predstavnico Ministrstva za zdravje o različnih tveganjih za naš projekt in zmeraj dobili zagotovilo, da projekt spada v prioritetni projekt na ministrstvu in da ne rabimo skrbeti." Tveganje tesne časovnice pa, da je znano od začetka, kar do sedaj ni bil razlog za prekinitev.

Državna sekretarka na finančnem ministrstvu Saša Jazbec je na Odboru za finance v Državnem zboru dejala, da se je časovnica infekcijske klinike bistveno zamikala. Da se je pojavilo tveganje, da časovnica ne bo dosežena, pritrjujejo na ministrstvu za zdravje. Dvome o pravočasni gradnji je imela tudi Evropska komisija, pravijo na ministrstvu za finance. Po osnovnem scenariju bi morala biti oddaja naročila za izbor izvajalca za gradnjo izvedena do 31. decembra lani, ampak se to ni zgodilo. To se je prestavilo na konec leta 2024. Premaknil se je tudi rok za oddajo naročila za nakup opreme s konca leta 2024 na konec leta 2025. Kdo je odgovoren? Zdravko Luketič , član Sveta zavoda UKC Maribor odgovornost polaga na ministrstvo za zdravje oz. zdaj že nekdanjega ministra Danijela Bešič Loredana . "Predvideno je bilo, da bo podan razpis za izvajalca. Kar ni bilo storjeno s strani ministrstva za zdravje. Minister je bil premalo proaktiven oz. kooperativen."

V UKC Maribor pravijo, da je direktor v odhajanju Anton Crnjac v telefonskem pogovoru s predstavniki Urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, dobil zagotovilo, da se projekt nadaljuje. "Nespremenjena ostaja tudi časovnica projekta nove Infekcijske klinike, ki je bila s strani UKC Maribor ves čas v pričakovanem okviru. Ta je predvidevala pričetek rušitvenih del sredi leta 2024. Pred kratkim se je rok za začetek rušitve stavbe Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja premaknil na datum 1. 12. 2023. Projekt naj bi bil zaključen sredi leta 2026." Pa bo res? Saša Jazbec pravi, da se je vlada odločila, da bo projekt izveden "po lastni realnejši časovnici" in da vlada ne zagotavlja, da bo to narejeno do sredine 2026, saj je odvisno od gradbenih del. Nasprotno trdijo na ministrstvu za zdravje, da se, "projekt izjava v skladu s terminskim načrtom."

Na drugi strani državna sekretarka Jazbec pravi, da "je bila na papir napisana preveč ambiciozna in v praksi nerealno izvedljiva časovnica ukrepov, ki jih moramo izvesti, da pride do črpanja."

Zato smo ministrstvo prosili za dodatna pojasnila, objavimo jih, ko jih prejmemo. Zanimalo nas je tudi kje so bile domnevne zamude in čigava je odgovornost oz. zakaj izbor izvajalca ni bil izveden.

Podžupan Mestne občine Maribor Samo Peter Medved je na tiskovni konferenci dejal, da so na občini nezadovoljni, a da so informacije, ki so jih dobili od vlade spodbudne. "Investicija se bo nadaljevala, zgrajena naj bi bila leta 2026. Vložila se je dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. Proračun je manj zanesljiv vir. Pričakujemo slabše fiskalne razmere, večje odlive in ohlajanje gospodarstva. Stabilno financiranja iz naslova evropskih sredstev bi bilo ustreznejše." Zdravko Luketič pa se boji, "da je s to spremembo investicija vseeno ogrožena" in da se lahko zgodi, da se bo investicija zamaknila za štiri leta, povrhu pa še podražila.

Saša Jazbec pojasnjuje, da vlada z zakonom namenja dve milijardi v desetih letih za zdravstvo. "Denar, ki se med leti ne porablja, se zbira v proračunskem skladu za investicije v zdravstvo, kamor se steka tudi amortizacija, ki jo plačujejo javni zdravstveni zavodi. To je otipljiv vir, od koder se bo lahko financirala infekcijska klinika v Mariboru."

Oškodovani bodo bolniki

Najbolj oškodovani bodo prebivalci naše regije, pravi Alenka Strdin Košir, ki jim je bila javno obljubljena nova infekcijska zgradba, kjer bi lahko človeka dostojno zdravili nalezljive bolezni. "Prostori, kjer zdaj ležijo in se zdravijo bolniki s pljučnico, meningitisom, mišjo mrzlico in mnogimi drugimi infekcijskimi boleznimi, so bolj podobni bolnišnicam, ki jih videvam v Ugandi, ki jo redno obiskujem."

O potrebi po novi stavbi ni potrebno pisati, pravijo Gorišek Miksić, Rejc Marko in Strdin Košir. "Prostorske razmere na Oddelku za infekcijske bolezni so katastrofalne in tudi izbruh izjemno odporne bakterije med našimi bolniki v tem tednu govori sam zase. Razvoj Enote intenzivne infekcijske terapije je odvisen od novih prostorov in še marsikaj."

Zakaj Maribor in zakaj medicinska fakulteta?

In kam bo vlada preusmerila evropski denar prvotno mišljen za mariborsko infekcijsko kliniko? Dobila ga bo ljubljanska medicinska fakulteta za gradnjo kampusa Vrazov trg, pojasnjujejo na ministrstvu za zdravje. Strdin Košir se sprašuje kje in kako bodo zdravili bolnike, če nas ponovno doleti epidemija ali večja sezonska gripa. "Verjetno ne v prostorih tistega drugega projekta, ki mu je zdaj namenjen evropski denar."

Čas je, da Mariborčani dobimo isto kakovost oskrbe, kot jo imajo v Ljubljani, je jasen Zdravko Luketič. "Medicinsko fakulteto lahko financirajo iz sredstev ministrstva, investicijo, ki pa neposredno ogroža, da bodo bolniki deležni boljše oskrbe, pa je treba ohraniti iz evropskih sredstev. Evropski projekti imajo večji finančni nadzor in večjo garancijo, da se izvedejo."

Samo Peter Medved se sprašuje zakaj je rdečo luč dobil ravno Maribor. "Porajalo se nam je veliko vprašanj zakaj Maribor, zakaj ne Ljubljana, tam je klinika stara 50 let, naša pa 100 let."

Ljubljanska infekcijska po desetih letih obljub čaka kdo jo bo gradil

V Ljubljani pa se investicija v novo infekcijsko kliniko po desetih letih premika naprej. Marca letos je klinika dobila gradbeno dovoljenje, ministrstvo pa je prejšnji teden objavilo javno naročilo za izvajalca del prve faze dograditve klinike. Najkasneje letos bomo vedeli kdo bo gradil kliniko, če ne bo zapletov in pritožb. Predstojnica Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Tatjana Lejko Zupanc tega zaenkrat še ne komentira.

Kdaj začnejo z gradnjo? Prejšnji minister za zdravje Janez Poklukar je aprila lani napovedal, da se bo gradnja nove infekcijske klinike začela predvidoma poleti letos, a to se ni zgodilo. Začetek gradnje je predviden januarja prihodnje leto, končali naj bi jo aprila 2026. Nova klinika oz. prizidek k obstoječi stavbi je ocenjena na nekaj več kot 128 milijonov evrov brez DDV, od tega je 70 milijonov evrov evropskih sredstev. Vrednost prve faze je ocenjena na okoli 6,3 milijona evrov.

Razkrivamo njeno dokončno podobo. Slike nismo pridobili na ministrstvu za zdravje, kjer pravijo, da "druge podobe kot tiste, ki ste jo objavili na spletni strani 24ur.com, nimamo." Objavljena pa je bila v Arhitekturni reviji Outsider.