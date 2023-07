Ljubljanska infekcijska klinika se je, še preden so jo začeli graditi, podražila za 50 milijonov evrov, mariborska za 16 milijonov

Medtem ko ljubljanska infekcijska klinika čaka, kdo jo bo gradil, se že draži. V dveh letih za slabih 50 milijonov evrov oz. za dobrih 46 odstotkov. Ministrstvo za zdravje našteva razloge za tako visoko podražitev: podražitve v gradbeništvu, povečanje klinike, pa tudi slabo oceno, koliko bo bolnišnica sploh stala. Približno za toliko, kot se je podražila ljubljanska infekcijska klinika, pa bi po prvotni oceni morali plačati za mariborsko, ki ji je vlada odrekla 40 milijonov evropskih sredstev. A tudi mariborska se draži, vrednost investicije je narasla na okoli 70 milijonov evrov. Medtem ko so zdravniki mariborske infekcijske klinike ogorčeni, na ministrstvu za zdravje trdijo, da se kliniki niso odrekli, le da jo bodo financirali iz proračuna. Zdravniki pa se bojijo, da gre za prazne obljube.

Ljubljanska infekcijska klinika, ki čaka, katerega gradbinca bodo izbrali na javnem razpisu, se je podražila. V dveh letih je njena vrednost poskočila za slabih 50 milijonov oz. za 46,5 odstotka. Vrednost investicije v Investicijskem programu, ki je bil izdelan maja 2023, znaša 156 milijonov evrov. Iz Sklada za okrevanje in odpornost so zagotovljena evropska sredstva v višini 70 milijonov evrov. Je tako visoka, več kot 46-odstotna podražitev, upravičena? Vzrokov je več, pravijo na ministrstvu za zdravje. Prvotna vrednost – 106,5 milijonov evrov – je bila septembra 2021 določena na podlagi ocene, zdajšnja vrednost pa na podlagi dejanskih stroškov. Vzrok za podražitev je tudi zvišanje cen gradbenih storitev od začetka izvajanja investicije in povečanje površin objekta.

icon-expand Vrednost nove infekcijska klinike v Ljubljani znaša 156 milijonov evrov. FOTO: Ministrstvo za zdravje

Na ministrstvu zatrjujejo, da se projekt izvaja v skladu s časovnico. Do junija 2023 je bilo porabljenih 5,7 milijona evrov za pripravo investicijske dokumentacije, projektiranje, nadzor in investicijski inženiring. Mariborska se je podražila za okoli 16 milijonov evrov Kot smo v rubriki Dejstva poročali v ponedeljek, so Mariborčani ostali brez 40 milijonov evrov evropskih sredstev, ki jih je vlada preusmerila na Medicinsko fakulteto v Ljubljani. Infekcijsko kliniko, ki čaka na izdajo gradbenega dovoljenja, bomo plačali iz proračuna. Na ministrstvu za zdravje pravijo, da je denar zagotovljen. Sredstva bodo zagotovili na proračunskih postavkah Urada Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu.

Koliko bo obremenila proračun? Prvotno je bilo predvideno, da bo novogradnja infekcijska klinike znašala 54 milijonov evrov, po trenutni oceni pa okoli 70 milijonov evrov, je potrdila Alenka Strdin Košir, vodja enote za intenzivno infektologijo in covid enote v UKC Maribor. Podražila se je za 16 milijonov evrov oz. za slabih 30 odstotkov. Zakaj? Alenka Strdin Košir pravi, da je za to kriva podražitev gradbenih materialov. "Podražil se je cel svet. Cena na kvadratni meter mariborske klinike je enaka ljubljanski." Načrtovali so novo intenzivno enoto, saj trenutno gostujejo v prostorih psihiatrije, ki naj bi imela 11 postelj, z možnostjo širitve na 20 v primeru virusov, epidemij. Na ministrstvu za zdravje pa pravijo, da je klinika v fazi projektiranja in zato še nimajo nove vrednosti. "Ocenjujemo pa, da se bo investicija iz enakih razlogov kot v Ljubljani, povišala." Evropski denar dali medicinski fakulteti, ker ima gradbeno dovoljenje Na ministrstvo za zdravje smo se obrnili za dodatna pojasnila, kjer so poudarili, da nova Infekcijska klinika v Mariboru ni ostala brez financiranja, spremenil se je le vir. Alenka Strdin Košir pravi, da so veseli, da je politika javno obljubila, da klinika ostaja. A skrbi jih financiranje. "Proračunska sredstva niso zanesljiv vir. Obljubili so sredstva, ki jih nobeden ne vidi. Bojim se, da je prazna obljuba. Želimo si stabilnosti, če pride nova vlada bodo pogledali, kje so luknje v proračunu in kaj se da ukiniti. Mislim, da ne bodo ustavili projekta, a se zna časovnica zamakniti."

Ker je Evropska komisija odločila, da Sloveniji pripada 286 milijonov evrov manj nepovratnih sredstev, je vlada seznam investicij morala prilagoditi. Ministrstvo za zdravje je predlagalo umik dveh investicij – negovalni dom in dograditev rehabilitacijskega centra, skupno v višini 38 milijonov evrov. Ministrstvo za visoko šolstvo pa je predlagalo umik projekta gradnje medicinske fakultete.

icon-expand Alenka Strdin Košir pravi, da so veseli, da je politika javno obljubila, da klinika ostaja. A skrbi jih financiranje. FOTO: Zdravniška zbornica

Ko je vlada preverila, ali bodo projekti izvedeni do julija 2026, je ugotovila, da ima projekt gradnje medicinske fakultete izdano gradbeno dovoljenje, medtem, ko ga Infekcijska klinika Maribor še nima in je posledično v zgodnejši fazi izvedbe, pojasnjujejo na ministrstvu za zdravje. Zato je 40 milijonov evrov evropskega denarja dala medicinski fakulteti. "Zgovarjanje na gradbeno dovoljenje je metanje peska v oči," je kritična Strdin Koširjeva. "To je samo izgovor in ne nekaj, kar bi lahko vplivalo na izvedbo investicije. Gradbeno dovoljenje lahko občina izda v roku dveh tednov, saj je bilo vse pripravljeno, pridobljene so bile spremembe prostorskega načrta. Potrebno je bilo, da se samo usedejo birokrati. Rušenje je predvideno konec tega leta in takrat bi gradbeno imeli."

Ministrstvo za zdravje torej umika iz načrta za okrevanje poleg infekcijske še dva projekta – negovalni dom in dograditev rehabilitacijskega centra v skupni vrednosti 78 milijonov evrov. "Glede na to, da gre za sredstva za okrevanje in odpornost in kaj drugo kot infekcijska potrebuje okrevanje. Mi smo svoj del covida oddelali z lastnimi rokami in glavo." Ministrstvo za finance: Bile so zamude, ministrstvo za zdravje: Zamud ni Kot smo poročali, je stališče ministrstva za finance, da se je časovnica infekcijske klinike bistveno zamikala. Po osnovnem scenariju bi morala biti oddaja naročila za izbor izvajalca za gradnjo izvedena do 31. decembra lani, ampak se to ni zgodilo. To se je prestavilo na konec leta 2024. Premaknil se je tudi rok za oddajo naročila za nakup opreme s konca leta 2024 na konec leta 2025. Nasprotno, pravijo na ministrstvu za zdravje.

"Mejnik 31. 12. 2022, ki je bil postavljen kot mejnik za izbiro izvajalca za gradnjo, je bil napaka, ki se je zgodila ob sprejemanju načrta za okrevanje in odpornost. Napako smo Evropski komisiji večkrat pojasnili in tudi uskladili dejanski mejnik 30. 6. 2024 kot začetek izvedbe GOI del (gradbena dela, obrtniška dela, inštalaterska dela). Ta datum je vmesni in nikoli ni vplival na končni datum dokončanja investicije," pojasnjujejo na ministrstvu za zdravje.

Prvotna časovnica je bila postavljena na predvidevanjih, bila je okvirna in nerealna, dodajajo na ministrstvu za zdravje, v času projektiranja pa je nastala natančna časovnica, "ki je izvedljiva in se zasleduje. Pričetek gradnje 30. 6. 2024, operativna infekcijska klinika pa čez dve leti (29. 6. 2026)." Glede na realno časovnico, ki je bila sprejeta med projektiranjem klinike, zamud ni, zagotavljajo na ministrstvu. Zakaj izguba sredstev, če rok za končanje klinike ostaja enak – junij 2026? "Vsi, ki smo udeleženi, se enako sprašujemo. Smo se zavedali, da zamujamo na začetku, smo delali, da se to popravi in se ujamejo roki. Potrjeno nam je bilo, da bo šlo skozi," pojasnjuje Strdin Koširjeva. A izbire nimajo, saj niso odločevalci, pravi. "Budno bomo spremljali in opozarjali na zamude."