Peterle o cepivu: Ne gre samo za znanost, ampak posel stoletja v veliki naglici

Podmladek Mlade Slovenije je v sredini januarja začel kampanjo, v kateri s ključnikom #CepimoSe spodbujajo "vse, mlade in starejše, da se cepijo proti koronavirusni bolezni takoj, ko bo mogoče". Medtem je vidni član stranke NSi in nekdanji evropski poslanec Lojze Peterle v intervjuju podvomil v cepljenje, učinkovitost in varnost cepiva ter dejal, da "nihče ne bi bil rad poskusni zajček".

Ko so Lojzetu Peterletu, prvemu predsedniku vlade v samostojni Sloveniji, nekdanjemu evropskemu poslancu in vidnemu članu NSi, v intervjuju za novičarski portal postavili vprašanje, če bi morali v času epidemije, ko so mnogi skeptični do znanstvenih dognanj in ukrepov, ki jih priporoča zdravstvena stroka, ljudje bolj zaupati uradni medicini, ta ni odgovoril ravno pritrdilno.

Ne le to – Peterle je odgovoril, da ga zanima, kaj je res: iz česa je cepivo, kakšni algoritmi bodo urejali beljakovine v njegovih celicah, koliko je cepivo učinkovito in varno ter kakšni so stranski učinki. Razvoj cepiva je označil za posel stoletja v veliki naglici in dodal, da o neraziskanih zadevah znanost ne more oziroma ne sme govoriti.

"Problem je, če se iz stroke sliši različne glasove in razlage. Komu verjeti? In če slišiš, da nekega cepiva ne priporočajo nosečnicam, zastrižeš z ušesi. Te stvari delamo na tak način prvič. Vsak bi se rad izognil virusu, nihče pa tudi ne bi rad bil poskusni zajček. Medicini in politiki dolgoročno lahko pomaga samo resnica - o virusu in cepivih," je še odgovoril Peterle. Na vsa vprašanja, ki si jih je Peterle postavil, so sicer strokovnjaki odgovarjali že nemalokrat, tudi v naši rubriki Dejstva v seriji člankov Odpikajmo korono. Sestavine cepiva so javno dostopne in znane vsem. Evropska agencija za zdravila za vsako zdravilo oziroma cepivo, ki ga odobri, objavi povzetek ovrednotenja cepiva, v katerem so zapisane učinkovine in tudi pomožne snovi.

O delovanju cepiv, tako vektorskih (AstraZeneca) in mRNA cepiv (Moderna, Pfizer/BioNTech) smo pisali tukaj.Tehnologija mRNA ni nova, cepiva proti covidu-19 pa so bila preizkušena v kliničnih testiranjih, v katerih je sodelovalo več deset tisoč ljudi.

Prav tako cepiva proti covidu-19 nikakor ne vplivajo na spremembe našega DNK-ja, strahu, da bi cepivo povzročalo neplodnost, pa prav tako ni. Če bi navzkrižna reakcija imunskega sistema predstavljala težavo, bi pričakovali tudi, da bodo imele okužene ženske (vsaj) v prvem trimesečju nosečnosti večje tveganje spontanega splava. Več različnih raziskav pa kaže, da to ne drži. Prav tako je pomembno poudariti, da so nosečnice skupaj z doječimi materami rutinsko izključene iz mnogih raziskovalnih študij, saj so smatrane kot ranljiva skupina. Več o tem si lahko preberete v današnjem članku Dejstev.

Miha Simoniti,infektolog v Splošni bolnišnici Celje, je ob Peterletovem odgovoru na novinarsko vprašanje opozoril, da mora biti vsak človek, katerega izjava ima velik vpliv, biti še posebej pozoren na to, kaj razlaga javno. "Če zaradi lastnega neznanja in ignorance (ja, ignorance, kajti odgovore na ta vprašanja bi lahko g. Peterle dobil že zdavnaj pri kateremkoli infektologu, virologu, imunologu ali epidemiologu) tega ne naredi, lahko stori ogromno škodo po čisto nepotrebnem," poudari Simoniti. Za komentar smo se obrnili tudi na NSi, ki zagovarja in spodbuja cepljenje proti covidu-19, pa tudi na Peterleta samega. Z NSi so nam odgovorili, da ima gospod Peterle kot svoboden človek pravico do svojega mnenja, dvomov, vprašanj in pojasnil. "Ni se opredelil za ali proti, ampak je odkrito povedal, glede česa si želi več jasnosti," pa na njegov odgovor pravijo v stranki.