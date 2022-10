Migranti dobijo nastanitev v prvi varni državi, iz katere pridejo. Drži?

Na spletni strani Državnega zbora – Logar je poslanec od leta 2014 – je vloga državljanov pri predlaganju zakonov opisana v posebnem zavihku . Sklicujejo se na Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, ki določa pogoje, pod katerimi lahko Državnemu zboru najmanj 5.000 volivcev predlaga sprejem zakona in da so pristojnosti Državnega zbora opredeljene v Ustavi. Njen 88. člen določa, da lahko zakone predlaga vlada ali vsak poslanec. Zakon lahko predloži tudi najmanj pet tisoč volivcev.

Po Logarjevi opredelitvi imajo begunci pravico do mednarodne zaščite, migranti pa dobijo nastanitev v prvi varni državi, iz katere pridejo. V kolikor ugotovijo, da razlogov za dodelitev statusa ni, se vrnejo v državo, iz katere so prišli.

Visok komisariat Združenih narodov za begunce (UNHCR) pojasnjuje, da so begunci osebe, ki bežijo pred oboroženimi spopadi ali preganjanjem (zaradi religije, rase, pripadnosti določenih skupinam ali političnega mnenja). Položaj, v katerem se nahajajo, je tako nevaren in nevzdržen, da prečkajo meje in iščejo varnost v sosednjih državah. Pridobijo mednarodno priznan status kot begunci, s katerim dobijo dostop do pomoči držav gostiteljic. Če jim je pravica do azila odrečena, ima lahko to zanje smrtonosne posledice. Begunce ščiti mednarodno pravo, in sicer Konvencija o beguncih iz leta 1951, protokol iz leta 1967 in drugi pravni dokumenti. Temeljno načelo je, da se begunce ne sme izgnati ali vrniti v razmere, kjer bi bilo njihovo življenje ogroženo.

Migranti se na drugi strani selijo predvsem v želji po izboljšanju življenjskega standarda, ne pa zaradi neposredne nevarnosti preganjanja ali smrti. V nekaterih primerih se selijo tudi zaradi izobraževanja, združitve družine in podobno. Za razliko od beguncev, ki se ne morejo varno vrniti domov, se migranti ne srečujejo s takšno oviro.

Ne glede na postopno širitev zaščite beguncev je veliko ljudi dandanes prisiljenih zapustiti svoje domove zaradi razlogov, ki ne spadajo vedno v strogo opredelitev begunca; Denimo bežijo zaradi škodljivih vplivov podnebnih sprememb, negotove preskrbe s hrano in podobno. Slovenija je kot država podpisnica Ženevske konvencije in članica Evropske unije dolžna nuditi mednarodno zaščito (azil) tistim posameznikom, ki zaščite niso deležni v državi njihovega državljanstva oz. stalnega prebivališča. Mednarodna zaščita pri nas pomeni status begunca in status subsidiarne zaščite.